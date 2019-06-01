Имидж в бокале вина

На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 июля для нужд государственных и муниципальных учреждений станет нельзя закупать вина зарубежного производства. Под запрет попали виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые) вина. Эта мера принята для содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия и касается только госзакупок, следует из справки к постановлению. Его проект был подготовлен Минсельхозом. В апреле ведомство сообщало, что предлагает расширить список иностранных товаров, допуск которых для госзакупок ограничивается, «для расширения возможностей сбыта продукции российских виноделов». По данным министерства, более половины вин, закупаемых государственными и муниципальными заказчиками, приходится на импорт из Италии, Франции, Испании, Чили, Новой Зеландии, Португалии, Чехии, Грузии, Венгрии и Аргентины. При этом в России производится достаточно вина для полного замещения закупок иностранной продукции, и по качеству оно не уступает зарубежным аналогам, отмечал Минсельхоз.



Ожидаемый запрет

По оценке Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), общий объем рынка вина в стране достигает 850 млн л (85 млн дал) в год, на долю госзакупок приходится лишь 7-8 млн л, однако, эта продукция относится к премиальному сегменту, рассказал «Агроинвестору» директор центра Вадим Дробиз. И хотя в России есть вино действительно высокого качества, около 70% вин, которые закупают государственные учреждения, — это импорт. «Постановление о запрете госзакупок иностранного алкоголя давно ожидаемо участниками рынка, — говорит Дробиз. — Это в большей степени не экономическая мера, а политическая и имиджевая: если наше государство вкладывает деньги в развитие виноградарства и виноделия внутри страны, то оно вправе требовать, чтобы на средства из федерального и муниципального бюджетов покупалась продукция, которая частично изготавливается за государственный счет».







Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович тоже считает постановление о запрете госзакупок импортных вин очень правильным шагом. По его мнению, это решение настраивает потребителей на то, что в России есть действительно качественное вино, которым можно гордиться. «Как правило, госзакупки вина осуществляются для приема важных гостей, проведения мероприятий федерального и муниципального уровня, и для этого наше вино подойдет не хуже зарубежного, — уверен Попович. — Странно, когда на российские мероприятия наши чиновники приобретают зарубежные вина».



Гендиректор компании «Кубань-Вино», одного из крупнейших производителей в стране (в 2018 году было выпущено 59,9 млн бутылок), Виктория Емельянович считает, что запрет госзакупок импортных вин будет способствовать продвижению российской продукции, повышению ее узнаваемости и конкурентоспособности. «Присутствие российских вин на официальных мероприятиях поднимет статус отечественного виноделия», — надеется она. Это решение поможет отрасли выйти на новый уровень и будет способствовать развитию и продвижению отечественной винодельческой отрасли, соглашается президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. «Приятно наблюдать, что мы движемся по пути мировых винных держав, которые в своих государственных учреждениях предлагают вина исключительно местного производства, — отмечает он. — Например, в посольствах Италии по всему миру никогда не предложат импортные вина. Уверен, что подобная инициатива поможет российским винам найти новых почитателей как в России, так и за рубежом».



Вадим Дробиз полагает, что стоит запретить закупки иностранного алкоголя не только в госучреждениях внутри страны, но также в посольствах и консульствах России, которые находятся на территории других государств. «Именно так происходит во всех странах мира: власть поддерживает своих производителей и виноделов, а не зарубежных поставщиков», — вторит он Титову. А, например, Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма уже готовит обращение в правительство России с просьбой расширить запрет, добавив в него вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. По словам председателя совета ассоциации и гендиректора «Массандры» Янины Павленко, в нашей стране набирает обороты производство именно таких вин. «То есть приготовленных в нашей стране из собственного винограда, выращенного в конкретной местности, именно они, прежде всего, нуждаются в имиджевой поддержке. Это вина, которые подчеркивают индивидуальность того или иного региона», — обращает внимание она (цитата по сайту ассоциации).



По данным Минсельхоза, несмотря на сложные климатические условия, в прошлом году урожай винограда в России превысил 530 тыс. т, а объем производства вина из отечественных виноматериалов с защищенным географическим указанием увеличился до 3,5 млн дал по сравнению с 2,5 млн дал в 2017-м.



Тем не менее даже в нынешнем виде решение ограничить закупки импортной продукции вселяет оптимизм, добавляет Павленко. «Для нас это еще один знаменательный шаг на пути развития виноградарско-винодельческой отрасли, — поясняет она. — Пусть не так много от общего объема вин, которые реализуются на российском рынке, реализовывались государственным и муниципальным организациям, но имиджево — это очень важно». В том числе это решение говорит о том, что правительство действительно намерено развивать отрасль, полагает Янина Павленко.





Фото: А. Гордеев



Плюс 1% продаж со следующего года

Поскольку на госзакупки приходится очень небольшая часть общих продаж вина, структура рынка после вступления в силу постановления не изменится, говорит Дробиз. «Государственные закупки — это небольшой рынок, поэтому можем с уверенность сказать, что и «Абрау-Дюрсо», и отрасль в целом справятся с растущим спросом, — подтверждает Павел Титов. — Мы уже поставляем образцы вин в некоторые государственные структуры, но выручка компании от этих закупок занимает незначительную долю». Поэтому компания в меньшей степени оценивает этот процесс с коммерческой точки зрения и прибыли, добавляет он.



«С точки зрения прямого объема продаж, постановление правительства позволит увеличить его лишь на 1%, и то со следующего года, так как на этот все тендеры уже закрыты, — уточняет Леонид Попович. — Но гораздо важнее то, что правительство услышало отечественных виноделов, которые готовы к честной конкурентной борьбе с иностранными производителями». При этом производители и сами должны прилагать максимум усилий для формирования бренда российского вина, дорожить своей репутацией и поддерживать высокое качество производимой винодельческой продукции, обращает внимание Виктория Емельянович. «Необходимо развивать винный туризм в регионах, активно участвовать в выставках, дегустациях и презентациях на различных площадках», — перечисляет она.



Однако пока еще не решен вопрос конкуренции российского вина с импортным в торговых сетях, где последнее постепенно вытесняет продукцию наших производителей, продолжает Попович. По оценке союза, сейчас соотношение в розничной торговле российского и импортного вина составляет 40% на 60%. Наши виноделы не получают поддержку, тогда как иностранные конкуренты, которые ввозят свою продукцию в Россию, получают от своих правительств субсидии за экспорт, подчеркивает Попович. «И если наше государство не может нам оказать такого рода поддержку, то хотелось бы, чтобы оно давало возможность российским игрокам представлять свою продукцию в более значительном объеме на полках магазинов хотя бы за счет ограничения импорта, — рассуждает он. — Мы ждем принятия закона «О развитии виноградарства и виноделия», уверены, что он позитивно скажется на повышении конкурентоспособности российского виноделия и вина». В законе оговорены меры господдержки отрасли на всех этапах, и с его принятием отечественное производство вина будет развиваться более активно, надеется Вадим Дробиз.



По данным Международной организации виноградарства и виноделия, мировое производство вина в 2018 году выросло на 17% и стало рекордным за последние 15 лет, достигнув 292,3 млн гкл (1 гкл — 100 л) или 39 млрд бутылок. Первое место по объему выпуска сохранила Италия с 54,8 млн гкл. Крупнейшим экспортером в натуральном выражении стала Испания (20,9 млн гкл), в стоимостном — Франция (9,3 млрд евро). В России производство винодельческой продукции (без учета коньяка) — тихих и игристых вин, плодовых вин, винных напитков — составило 82,9 млн дал (или 8,29 млн гкл — менее 3% от мирового объема). По сравнению с 2017-м выпуск почти не изменился. Однако производство вина уменьшилось почти на 5% до 30,4 млн дал, игристых и шампанских вин — на 2,6% до 12,4 млн дал, следует из данных ЕГАИС.



