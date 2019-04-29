У винодельческого холдинга «Инкерман» сменился владелец

Крымский винодел Валерий Захарьин стал новым владельцем «Инкерманского завода марочных вин». Как рассказал РБК Захарьин, сделка была закрыта 24 апреля, по ее итогам он консолидировал 100% головной компании Inkerman International AB. В числе приобретенных активов — Инкерманский завод марочных вин, совхоз «Качинский+» и агрофирма «Черноморец». И. о. директора крымского винодельческого предприятия Лариса Шимчук подтвердила изданию смену владельца.



Инкерманский завод создан в 1961 году под Севастополем, в 2011-м появился винодельческий холдинг, куда кроме завода вошли хозяйства «Качинский+» и «Черноморец», указано на сайте завода. Общая площадь виноградников хозяйств составляет 2,79 тыс. га. В 2012-м была запущена вторая производственная площадка Инкерманского завода в Бахчисарайском районе Крыма. Как рассказывал экс-гендиректор «Инкермана» Сергей Лебедев, по состоянию на 2016 год 40% холдинга принадлежало инвестфонду Hartwall Capital, 40% — структуре украинского бизнесмена Валерия Шамотия, 20% — китайскому фонду Pan Chang. Представитель Hartwall Capital подтвердил РБК сделку, но отказался комментировать ее условия и детали. Связаться с бывшими акционерами «Агроинвестору» не удалось, представитель Инкерманского завода на вопросы не ответил.



В течение ближайших пяти лет Захарьин намерен высадить не менее 1 тыс. га новых виноградников и увеличить производство вина. «Производственный потенциал «Инкермана» гораздо больше — до 50-70 млн бутылок в год. Собственная сырьевая база уже сейчас достигает 20 тыс. т винограда, также есть свободные площади под посадку, поэтому ее планируется развивать», — рассказал Захарьин. Он отметил, что сейчас достаточно льгот для инвестирования в винодельческий сектор, в частности, «практически 80% средств, потраченных на закладку винограда, может быть возвращено из бюджета».



Сейчас Захарьин является владельцем винодельческого хозяйства «Дом Захарьиных» в Крыму. Как говорится на его сайте, хозяйство включает 88 га плодоносящих виноградников европейских сортов, а также бочковое хозяйство. Объем производства вина составляет около 200 тыс. бутылок в год.



«Инкерман» продает 11-12 млн бутылок в год и входит в топ-10 российских производителей вина, говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Он отметил, что, несмотря на меры господдержки, виноградарство и виноделие остается сегментом с одним из самых длинных инвестиционных циклов в АПК. «Есть много направлений в сельском хозяйстве, где деньги возвращаются быстрее. Но тем не менее какое-то количество инвесторов, привлеченных с помощью государства, идет в эту отрасль, хотя их не так много, как хотелось бы», — сказал «Агроинвестору» Попович. Он напомнил, что государство в том числе субсидирует закладку виноградников и уход за ними. «Однако помимо закладки виноградника нужно строить и винодельню, и произвести конечный продукт, а господдержка виноделия не предусмотрена, за исключением льготных кредитов. Поэтому от момента посадки до момента начала окупаемости проходит пять-шесть лет, а сам срок окупаемости превышает 10 лет», — оценил Попович.



Крымский актив был продан рядом инвестфондов, в том числе китайских, которые, очевидно, несли существенные риски из-за санкций, в свою очередь отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Между тем, покупатель уже владеет схожими активами и, таким образом, риски для него минимальны», — отметил Нигматуллин «Агроинвестору». При этом он полагает, что стоимость активов в сделке вряд ли была оценена высоко — в лучшем случа в $50 млн.



О том, что сделка по продаже «Инкермана» закрыта, ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Двое из них уверяли, что покупателем стала одна из структур банка «Россия», однако представитель банка эту информацию опроверг.

