Геннадий Тимченко стал совладельцем «Усадьбы Дивноморское»

Миллиардер Геннадий Тимченко (пятое место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России с состоянием $16 млрд) стал совладельцем ООО «Лазурная ягода», которой принадлежит винодельня «Усадьба Дивноморское» в Краснодарском крае. Как следует из данных kartoteka.ru, 28 декабря единственным собственником компании стала ассоциация «Развитие аграрных инициатив» (РАИ), учредителями которой являются Тимченко и Владимир Колбин.



Тимченко и Колбин действительно вошли в этот винный проект, подтвердил газете «Ведомости» человек, осведомленный об этом от участников сделки. Тимченко рассматривает виноделие как перспективное направление для инвестирования, сказал изданию знакомый бизнесмена, поэтому после оценки актива партнеры решили приобрести «Лазурную ягоду». Колбин и представитель Тимченко от комментариев отказались. Представитель РАИ сказал «Агроинвестору», что комментариев по данной теме не дает. Телефон «Усадьбы Дивноморское», указанный на сайте, в среду не отвечал.



«Усадьба Дивноморское» расположена в самой южной части Краснодарского края в районе Геленджика, говорится на ее сайте. В состав хозяйства входит 47 га плодоносящих виноградников. Выручка «Лазурной ягоды» в 2017-м составила 164 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб. Винодельня выпускает тихие и игристые вина в премиальном сегменте, ранее она входила в группу «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. ТД «Абрау-Дюрсо» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



По информации «Ведомостей», винодельня расположена неподалеку от так называемого «дворца Путина» - комплекса зданий площадью более 17 тыс. кв. м под Геленджиком. О строительстве «комплекса для отдыха» президента Владимира Путина стоимостью $1 млрд в 2010 году в открытом письме рассказал бизнесмен Сергей Колесников. Частью комплекса было шато с виноградниками, юридически виноградные активы были оформлены на ООО «Лазурная ягода», писал Forbes. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал связь комплекса с президентом. Как отмечает Forbes, Геннадия Тимченко и Петра Колбина, которого также называют другом детства Владимира Путина, связывают давние и близкие отношения.



В середине августа 2017 года в Геленджике была создана компания АО «Дивноморье», основной вид деятельности которой — выращивание винограда. Единственным владельцем компании является Владимир Колбин, а гендиректором — Арсен Карапетян, глава «Усадьбы Дивноморское». Как сообщал тогда РБК источник на алкогольном рынке, в рамках проекта «Дивноморье» предполагалось расширение виноградников «Усадьбы Дивноморское». «Инвесторы рассматривают несколько площадок, расположенных рядом с хозяйством, под закладку новых виноградников», — рассказывал источник.



«Усадьба Дивноморское» - небольшое, но известное на российском рынке предприятие, говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. «Оно производит мало вина, но очень высокого качества. Можно сказать, оно находится в высшей лиге российского виноделия», — сказал Попович «Агроинвестору». По данным издания WineIt, из винограда урожая 2017 года винодельня произвела 110 тыс. бутылок. Основная часть выпускаемой продукции реализуется внутри страны, знает Попович.



По данным Росстата, в 2017 году в России было произведено 31,9 млн дал вина — минимум с 2007 года. В январе-ноябре 2018-го производство снизилось на 4,7% к аналогичному периоду 2017-го, до 29,6 млн дал. Виноделие в России является сложным для инвесторов бизнесом, с одним из самых длинных в агросекторе инвестиционных циклов и большим объемом капитальных вложений, поясняет Попович. «Поэтому в эту отрасль сильно не спешат. Однако когда бизнес работает — а «Усадьба Дивноморское» существует довольно давно и ее бизнес уже раскручен — он может приносить хорошую прибыль. С точки зрения получения дохода с гектара в пересчете на вино, это достаточно эффективный бизнес», — добавил Попович.

