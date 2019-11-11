Запчасти для сельхозтехники

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Рынки
За пять лет овощи подорожали на 22%
Инга Сысоева
Агроинвестор
11 ноября 2019
Аналитики считают, что это привело к снижению спроса на продукцию
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Фото: Pixabay

С 2014 года средние цены на овощи выросли на 22%, подсчитала исследовательская компания GfK. По мнению аналитиков, это стало причиной частичного отказа потребителей от покупки овощей и картофеля: с начала лета 2018-го по июнь 2019 года спрос на эту продукцию сократился на 4,8%. В зависимости от вида овощей продажи за год сократились на 1,4-12,3%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование GfK.

По данным Росстата, в январе-октябре индекс цен на плодоовощную продукцию составил 105,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По сравнению с сентябрем в октябре цены выросли на 0,4%. Это не самое высокое подорожание относительно других групп продовольственных товаров: например, крупа и бобовые за 10 месяцев этого года выросли в цене на 11,3%, яйца — на 11,5%. В то же время данные Росстата за октябрь демонстрируют разнонаправленные тренды: потребительские цены на томаты увеличились на 23,5%, огурцы подорожали на 15,1%. Остальные овощи подешевели: морковь — на 9,1%, белокочанная капуста — на 8%, картофель — на 7,3%, репчатый лук — на 6,3%, свекла — на 5,1%.

По наблюдению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, цены на овощи в этом году действительно увеличились, но это касается тепличной продукции, и это первое заметное подорожание за три года. «Резкий скачок цен произошел в 2014 году после введения продовольственного эмбарго, значительная часть овощей поступала через реэкспорт. Логистическая цепочка стала длиннее, поэтому импортеры подняли цены. Повышение валютного курса усилило тенденцию, в результате в 2015 году цены увеличились на 40%», — рассказала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, в 2017 году наблюдалась стабилизация цен, а в 2018-м в большинстве регионов даже снижение. Однако уже с января 2019 года произошел динамичный рост, причиной которого стало повышение НДС, а также увеличение стоимости перевозки, тары, семян и прочего.

Однако и в сегменте тепличных овощей тенденция неоднозначна, поскольку динамика цен зависит от сортотипа, продолжает Решетникова. Например, среднеплодные гладкие и длинноплодные огурцы дешевеют, а корнишоны — стабильно дорожают. Есть особенность и у томатов: цены на бюджетные сорта снижаются, а на премиальный и сегмент «средний плюс» - стабильны. В целом, по прогнозу Решетниковой, в этом году тепличные овощи будут в среднем на 5% дороже, чем в прошлом. Из-за этого действительно есть ограничение потребительского спроса. «Однако оно не может быть долгим: покупатели привыкают к ценам, к тому же тенденция здорового питания даже в условиях высоких цен заставляет покупать фреш-продукцию», — уверена Решетникова.

Директор Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков добавляет, что в отличие от тепличных овощей, где значительное влияние оказывает импорт, цены на овощи открытого грунта зависят от объема производства в стране. «В этом году валовой сбор картофеля на 8,1% больше, чем в прошлом, овощей — на 26,7%. Такое повышенное предложение привело к тому, что потребительские цены на некоторые овощи открытого грунта значительно снизились», — говорит Глушков.

При этом главной причиной сезонного снижения цен остается нехватка хранилищ, обращает внимание глава союза. Сезонность наблюдается и на рынке тепличных овощей. Она связана с началом и концом производственных циклов. Еще одна особенность — Росстат не разделяет огурцы и томаты открытого и защищенного грунта. Поэтому, например, в сентябре бывает так, что на полки магазинов еще поступают огурцы и томаты открытого грунта, а когда их запасы заканчиваются, то отмечается рост цен за счет перехода на тепличную продукцию.

По словам Глушкова, производство овощей защищенного грунта за девять месяцев 2019 года выросло на 13,5% по отношению к аналогичному периоду 2018-го. При этом сокращается импорт. За счет этих тенденций сезонные темпы роста цен снижаются. «Например, в октябре 2018-го по отношению к сентябрю того же года рост потребительских цен на огурец составил 32%, на томат — 21%. А в 2019 году в аналогичный период огурцы подорожали на12%, томаты — всего на 5%», — сравнил Глушков. При этом он подчеркнул, что удорожание всех овощей на 22% за пять лет, на которое обратила внимание компания GfK, крайне низкое. «Такая динамика при значительно большем росте цен на энергоресурсы, не позволяет развиваться сельхозпроизводству необходимыми темпами», — уверен он.

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