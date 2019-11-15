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Рынки
Низкие цены на овощи сдерживают развитие отрасли
Елена Максимова
Агроинвестор
15 ноября 2019
Пока динамика цен неблагоприятна для увеличения производства овощей «борщевого набора» в следующем году
Погодные условия на юге позволяют спокойно закончить сбор урожая овощей
Фото: Pixabay

За неделю с 6 по 11 ноября плодоовощная продукция в среднем выросла в цене на 0,6%, сообщил Росстат. Однако если томаты и огурцы дорожают, то цены на большинство овощей открытого грунта снижаются. Так, белокочанная капуста стала дешевле на 0,8%, репчатый лук и морковь — на 0,1%, хотя картофель прибавил в цене 0,7%.

Традиционно осенью овощи дешевеют, так как идет сбор урожая, и часть производителей реализует ту продукцию, которая либо не годится для хранения, либо не помещается в имеющиеся хранилища, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Однако он обращает внимание, что это негативно влияет на рентабельность овощеводов, и с учетом роста себестоимости на 5-10% в год может в итоге привести к сокращению производства. Так, если в январе-октябре инфляция составила 4,7% к аналогичному периоду прошлого года, то морковь за этот период подешевела на 9,1%, белокочанная капуста — на 8%, картофель — на 7,3%, репчатый лук — на 6,3%, напоминает Глушков.

Оценивать общую среднероссийскую рентабельность овощеводства пока рано: ситуация будет зависеть от цен в конце года. Однако глава союза отмечает, что, как правило, те агрокультуры, которые дешевеют в предыдущем году, в следующем году высаживают в таких же или меньших объемах. «Сельхозпроизводство — это прежде всего бизнес, аграрии должны зарабатывать, чтобы развиваться и увеличивать свое производство», — подчеркивает Глушков. Пока, по его мнению, динамика цен не благоприятна для роста в 2020 году посевных площадей под овощами «борщевого набора», но все решится в конце года и весной, когда будут понятны объемы импорта, который также влияет на посевные площади и является определенным сигналом для производителей. Пока, по данным Плодоовощного союза, импорт картофеля составляет 297 тыс. т (53% от поставок к аналогичному периоду прошлого года), лука — 168 тыс. т (125%), капусты — 148 тыс. т (119%), моркови — 152 тыс. т (93%), свеклы — 11 тыс. т (71%).

Сейчас, по данным союза, сельхозорганизациями накопано 6,7 млн т картофеля, тогда как год назад в это время было 6,2 млн т. Средняя урожайность составляет 252,9 ц/га (в 2018-м — 230,8 ц/га). Валовой сбор овощей в сельхозорганизациях достиг 3,8 млн т, что на 0,8 млн больше, чем год назад. Средняя урожайность увеличилась с 234,1 ц/га до 273,8 ц/га. «Уборка урожая до конца ноября будет продолжаться в южных регионах России. Некоторые производители даже успевают получить по второму урожаю картофеля, и это хорошо, — говорит Глушков. — Погодные условия осени этого года на юге позволяют спокойно закончить сбор урожая овощей и подготовиться к зиме».

Он отмечает, что в этом году, как всегда, были свои особенности производства, связанные с аномальными погодными условиями. «На европейской территории России в средней полосе в июне-июле было много дождей, что привело к потерям урожая из-за избытка влаги. В том числе этот фактор сократил объемы продукции, закладываемой на хранение из-за низкого качества овощей, — знает он. — В южной полосе России — в ЮФО, СКФО — местами были засухи, но там овощеводство пострадало меньше, так как большая часть овощей выращивается на орошаемых землях, в отличие от зерновых агрокультур».

В целом Глушков считает, что этот год можно назвать успешным для производителей овощей. Единственным сдерживающим развитие отрасли фактором является низкая оптовая цена и отсутствие достаточного количества хранилищ и ОРЦ. «Сельхозпроизводители зарабатывают именно в осенне-весенний период, когда продают продукцию исходя из возможностей ее хранения и доработки. Но в целом без роста цен и при постоянном увеличении себестоимости овощеводством выгодно заниматься преимущественно в южных регионах и в Центральном Черноземье, где высокая урожайность и есть орошение», — заключает Глушков.

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