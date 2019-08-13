Плодоовощная продукция в июле подорожала

Годовая продовольственная инфляция в июле в России сохранилась на июньском уровне и составила 5,5%. При этом темпы удорожания плодоовощной продукции возросли на 1,2 п. п. до 5,4% в годовом выражении после падения в июне, в то время как рост цен на другие группы продовольствия замедлился, говорится в комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен».



По данным Росстата, в июле продовольственные товары подешевели на 0,3%. Однако с поправкой на сезонность они поднялись в цене на 0,3% после снижения на 0,2% в июне, а плодоовощная продукция подорожала на 0,8%, подсчитал ЦБ. Таким образом, по сравнению с декабрем 2018 года продовольственная инфляция составила 2,7%. «Как и ожидалось, колебания продовольственной инфляции обусловлены в основном волатильностью цен на плодоовощную продукцию. В июле на фоне прохладной погоды во многих российских регионах она подорожала на 0,8% (c поправкой на сезонность) после резкого снижения цен в июне в связи с ранним поступлением урожая овощей», — говорится в комментарии ЦБ. По данным регулятора, заметно подорожали томаты и огурцы, цены на которые «отличаются широким размахом колебаний». Овощи «борщевого набора», по оценке Центробанка, с учетом сезонного фактора подешевели.



Холодная погода в первую очередь сказалась на тех плодах и овощах, которые выращиваются в открытом грунте, поясняет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В данном сегменте обычно в это время наблюдается уже явное снижение цен, однако в этом году сокращение произошло лишь по ряду позиций, в то время как по остальным цены оставались на прежнем уровне, а по некоторым даже немного выросли», — рассказала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, холодная погода отсрочила поступление продукции на рынок из-за сдвига сроков созревания. «По нашим оценкам, активное снижение цен на плодоовощную продукцию начнется во второй половине августа — сентябре. Если, конечно, погода не принесет новые сюрпризы — например, в виде непрекращающихся дождей, которые могут затруднить сбор урожая и негативно сказаться на лежкости продукции. Однако даже такая погода не столько повлияет на текущие цены, сколько на ситуацию в зимние месяцы», — добавила она.



За исключением плодоовощной продукции годовой темп прироста цен на продовольствие в июле замедлялся пятый месяц подряд и составил 5,5%. В частности, ЦБ обращает внимание на снижение годовых темпов роста цен на мясо и птицу, что «может указывать на завершение подстройки предложения к спросу». Также регулятор отметил замедление удорожания баранины, заметное снижение годовых темпов роста цен на сахар. Вместе с тем сохранилась тенденция к повышению годовых темпов удорожания продуктов переработки зерновых благодаря эффекту низкой базы прошлого года. «Рост цен на эту категорию товаров все еще держится на повышенном уровне, поддерживаемый, видимо, снижением видов на урожай в стране из-за засушливого июня», — объясняют аналитики ЦБ.



роме того, они констатировали увеличение годовых темпов роста цен на молоко и молочные продукты на фоне продолжающихся процессов «подстройки предложения» на этом рынке. Кроме того, полагает Центробанк, дополнительное влияние на цены на молочные продукты могло оказать вступление в силу с 1 июля решения об обязательной электронной ветеринарной сертификации ряда молочных продуктов в системе «Меркурий».



В этом году не наблюдалось традиционного снижения цен на сырое молоко в сезон «большого молока»: была небольшая просадка в июне, но по итогам июля зафиксирован незначительный, но уже прирост, комментирует гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Это связано с несколькими факторами. «Во-первых, на мировом рынке цены на молоко и молочную продукцию остаются на достаточно высоком уровне. Во-вторых, на российском рынке сохраняется дефицит молочных жиров, мы видим это в том числе по ценам на сливочное масло. Еще одним фактором — скорее психологическим — действительно стала сертификация в «Меркурии», которая призвана обеспечить обеление молочного рынка. И целый ряд производителей действительно начали переключаться с производства сыроподобной продукции на классические сыры, что видно по росту производства последних, что в свою очередь стимулировало повышение цен на сырье», — сказал Белов. В то же время он напомнил, что на потребительские цены также оказывает влияние спрос, который по-прежнему находится на довольно низком уровне. Поэтому производители и сети не имеют возможности резко увеличить цены на готовую молочную продукцию, несмотря на увеличение ее себестоимости.

