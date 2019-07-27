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Аналитика
Садоводы сэкономят на налогах
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
27 июля 2019
Госдума и Совет Федерации одобрили снижение НДС на плодово-ягодную продукцию
Отечественные фрукты и ягоды должны стать более доступными по цене
Фото: «Агро-Белогорье»

24 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об установлении пониженной ставки НДС в 10% на отдельные виды плодово-ягодной продукции. Два дня спустя закон одобрил Совет Федерации. Новые правила должны вступить в силу с 1 октября.

«Снижения налога на фрукты и ягоды до 10% наша ассоциация добивалась очень долго, и мы рады, что нас наконец услышали, — сказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. — Сейчас наша страна ежегодно производит более 1 млн т яблок, которые практически полностью реализуются через торговые сети, и ситуация, когда государство, с одной стороны, выделяло садоводам субсидии на расширение садов, а с другой — забирало их прибыль посредством высокого НДС, была абсурдной».

Возможные потери федерального бюджета из-за снижения налоговой ставки составят около 20 млрд руб., говорится в заключении бюджетного комитета Совета Федерации. Компенсировать эту сумму предполагается за счет дополнительных налоговых поступлений в результате увеличения производства плодово-ягодной продукции. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также говорил о том, что благодаря льготной ставке НДС участники рынка смогут увеличить инвестиции в закладку новых садов.

НДС влияет на формирование цены, определяющей спрос на плодовую и ягодную продукцию. После снижения ставки она станет более доступной для потребителей, а увеличение спроса будет способствовать росту объемов производства и реализации, прокомментировал «Агроинвестору» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Однако только снижения НДС для активного развития отрасли мало. По итогам прошедших в апреле парламентских слушаний была сформулирована задача разработать «дорожную карту» по обеспечению внутреннего рынка отечественной плодово-ягодной продукцией. «Она должна включать дифференцированное определение размера субсидий в зависимости от типа сада, меры стимулирования реализации инвестиционных проектов по созданию высокоинтенсивных садов с применением современных технологий хранения, доработки и переработки. Также важна поддержка проектов по строительству новых и модернизации существующих плодохранилищ и оптово-распределительных центров», — рассказал Митин.

Снижение НДС хоть и облегчит жизнь производителям, но не решит всех их проблем, соглашается Муханин. «Российские садоводы ежегодно увеличивают площади интенсивных садов на 11 тыс. га, но у нас недостаточно фруктохранилищ, чтобы реализовывать продукцию в течение года, — обращает внимание он. — В Европе мощности позволяют хранить 70% произведенных фруктов, и оставшиеся 30% сразу после сбора — с сентября по октябрь — через Белоруссию и Сербию производители из ЕС поставляют на наш рынок по низкой цене, так как это все равно выгоднее, чем отдавать ее на переработку». В итоге российские производители, особенно те, у которых недостаточно емкостей для хранения, не могут реализовать свою продукцию по конкурентной цене. Возможно, благодаря снижению НДС, они смогут немного снизить розничные цены, чтобы конкурировать с дешевым импортном, однако этого недостаточно, уверен Муханин. «Необходимо полностью закрывать поставки яблок из-за рубежа в осенний период, чтобы наши предприятия могли реализовывать свою продукцию в достаточном объеме по приемлемой цене», — акцентирует он. Введение сезонных квот на ввоз яблок ранее также обсуждалось на парламентских слушаниях, а в начале июля ассоциации садоводов Ставропольского и Краснодарского краев обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов в Россию. Также они выступали за увеличение ввозных пошлин на эту продукцию.

Постановление о снижении НДС позволит повысить доступность плодов и ягод для потребителя, ограничит рост цены и улучшит конъюнктуру рынка в целом, считает руководитель дивизиона «Сады» агрохолдинга «АФГ Националь» Олег Рьянов. «В конце концов, это просто правильное и справедливое решение — уравнять размер НДС на плоды и ягоды с другими видами сельхозпродукции», — уверен он.  Правда, это решение никак не повлияет на инвестиционные планы компании, которые, по словам Рьянова, и так достаточно амбициозные: холдинг планирует увеличивать площади садов до 2,5 тыс. га и более. «К тому же при формировании стратегии развития мы все же склонны ориентироваться, скорее, на комплекс господдержки в целом, чем на отдельные решения, принятые в этом направлении», — уточняет топ-менеджер. 

А вот компания «Обоянский сад» (Курская область) благодаря снижению НДС рассчитывает расширить бизнес. «Уменьшение НДС до 10% дает садоводам серьезную экономическую выгоду. В частности, при нашем производстве 5 тыс. т яблок в год у нас освобождается около 10 млн руб. Эти деньги мы потратим на закладку новых садов», — делится планами гендиректор компании Вячеслав Золотарев.

Ранее правительство рассматривало вариант дополнительного субсидирования производителей плодов и ягод вместо снижения НДС. Это позволило бы российской продукции быть в лучших конкурентных условиях по сравнению с импортной, пояснял премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако, по мнению Муханина, уменьшение налоговой ставки все же более предпочтительно для отрасли, поскольку в большинстве регионов садоводы и так получают дополнительные субсидии на местном уровне. «Например, в Тамбовской области субсидируется практически 100% стоимости закладки», — знает он.

Золотарев тоже говорит, что принятое в итоге решение по НДС для компании лучше дополнительных выплат. «Субсидирование — это временная мера, через год-два эта поддержка будет уменьшаться, особенно на закладку молодых садов. Снижение же налогового бремени предполагается на более длительный срок, чем два года», — аргументирует он. Дополнительное субсидирование действительно обсуждалось в качестве альтернативного варианта поддержки садоводов, однако понятный и справедливый механизм, полностью исключающий коррупционный фактор и возможность злоупотреблений со стороны недобросовестных производителей, который устроил бы всех, найден не был, говорит Рьянов. «Снижение НДС в этом смысле оказалось наиболее простым и эффективным инструментом поддержки с точки зрения администрирования и контроля», — заключает он.  

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай плодов и ягод в промышленном секторе может обновить рекорд и достигнуть 1,4 млн т против 1,2 млн т в 2018-м.

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