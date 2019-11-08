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Интервью
Мария Буткина: «Потребитель становится разборчивым при выборе тепличных овощей»
Елена Максимова
Агроинвестор
8 ноября 2019
Гендиректор одного из тепличных комплексов «Эко-культуры» - о спросе на овощи, конкуренции и планах развития
Мария Буткина
Фото: «Эко-культура»

В 2017 году холдинг «Эко-культура», один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в стране, купил тепличный комплекс «Круглый год» в Ленинградской области. Предприятие площадью 7 га было построено в Пикалево в 2014 году, стоимость проекта превысила 2 млрд руб.

О том, как прошла интеграция предприятия в холдинг и о планах его развития «Агроинвестору» рассказала гендиректор ТК «Круглый год» Мария Буткина.

— «Эко-культура» купила «Круглый год», когда комплекс уже был действующим. Насколько успешно его удалось интегрировать в структуру холдинга?

- Интеграция была сделана очень удачно, поскольку у «Эко-культуры» на тот момент уже был накоплен хороший опыт работы в тепличном секторе, который мы привнесли и на ТК «Круглый год». Сложностей в плане интеграции не было, так как менеджмент холдинга понимает специфику производства, технологий, а также специалистов, работающих на производстве, что немаловажно.

— Сколько продукции планирует выпустить комбинат в этом году?

— Мощности ТК «Круглый год» - 6 тыс. т в год продукции. Сейчас в комплекс входит 3 га огуречных теплиц, 2 га томатных, 1 га салатных. В этом году мы планируем собрать 374 т салатов, 660 т томата, свыше 3,4 тыс. т огурца.

— Есть планы по расширению комплекса и географии продаж?

— Весной следующего года мы планируем приступить к строительству второй очереди комбината «Круглый год» производственной мощностью 5,5 га, где на 2,5 га будем выращивать салаты и на 2 га — томаты. Мы уже продаем свою продукцию не только в Северо-Западном регионе, но и в Москве и Московской области.

— По вашим оценкам, насколько сейчас острая конкуренция в секторе тепличных овощей, в том числе с импортной продукцией?

— Так как наш тепличный комплекс входит в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны, мы не ощущаем давления со стороны импорта — у нас большие объемы производства. Кроме того, отечественные овощи ценятся потребителями за то, что они качественные и экологически чистые, и в этом плане мы серьезно выигрываем у иностранных поставщиков. Если же говорить о внутренней конкуренции, то сегмент томатов пока еще не перенасыщен, поэтому особой конкуренции нет. Мы в том числе выращиваем дорогие и эксклюзивные гибриды томатов, однако не снижаем цены, и при этом наша продукция пользуется спросом.

— Меняется ли в целом спрос на тепличную продукцию?

- Да. Во-первых, мы наблюдаем рост спроса на салаты, причем потребитель становится разборчивым, ему нужны эксклюзивные сорта и определенный уровень качества. Вопрос эксклюзивности, кстати, актуален и в сегментах огурца и томата. Покупатели проявляют все больше интереса к новым сортам. Поэтому мы начали выращивать коктейльные розовые томаты сорта «Татами». У них сладковатый и очень насыщенный вкус, который очень нравится потребителям.

— А что скажете об огурцах? Те же корнишоны, например, интересны рынку так же, как и коктейльные томаты?

— У корнишонов низкая урожайность, их невыгодно выращивать, поэтому мы делаем акцент на те гибриды, которые пользуются массовым спросом и имеют высокую урожайность, а также отличные вкусовые характеристики и лежкость.

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