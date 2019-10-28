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Технологии
Минсельхоз прорабатывает вопрос о снижении энерготарифов для аграриев
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 октября 2019
Зачастую у предприятий АПК стоимость электроэнергии выше, чем у промышленных предприятий
Затраты на электроэнергию вносят значительный вклад в себестоимость продукции АПК
Фото: Pixabay

Минсельхоз обсуждает возможность снижения стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей, сообщил «Агроинвестору» представитель ведомства. «Минсельхоз заинтересован в снижении энерготарифов, в первую очередь для энергоемких производств», — сказал он. В настоящее время вопрос прорабатывается с депутатами Госдумы и заинтересованами органами власти, в отраслевые союзы и ассоциации направлены письма о предоставлении информации по этому вопросу. «Общая позиция по данному вопросу в ближайшее время будет сформирована», — добавил представитель аграрного ведомства.

C просьбой разработать механизм снижения стоимости электроэнергии для аграриев на прошлой неделе в Минсельхоз обратился Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Сейчас сельхозтоваропроизводители относятся к группе «прочие потребители», которым электроэнергия продается по нерегулируемым ценам, а тарифы для них устанавливаются в зависимости от уровня напряжения, пояснялось в обращении. «Таким образом, от уровня напряжения сетей, к которым подключены установки потребителя, напрямую зависит цена киловатта: чем ниже уровень напряжения сетей, тем дороже киловатт», — отмечал союз. В результате у сельскохозяйственных предприятий энерготариф выше, чем у промышленных, которые используют более высокие уровни напряжения, и находится «на одном из самых высоких уровней», отмечалось в письме.

«Подобная тарифная нагрузка крайне негативно отражается на инвестиционной привлекательности сектора и вносит серьезный вклад в растущую себестоимость производства молока», — подчеркнул гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Как говорилось в обращении союза, его представители считают крайне важным инициировать разработку нормативного правового акта, предусматривающего установление льготных тарифов на электроэнергию для агропроизводителей и переработчиков. Это можно было бы сделать, выделив в составе группы «прочие потребители» отдельной подгруппы «сельхозтоваропроизводители» и установив для них более низкий тариф.

Вопрос об энерготарифах для предприятий АПК поднимается далеко не первый раз, констатирует глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Обращался и общественный совет при Минсельхозе, и другие ассоциации с информацией о том, что в ряде регионов для предприятий АПК тарифы на электроэнергию значительно выше, чем для промышленных предприятий. Эти вопросы обсуждались в Госдуме, на различных совещаниях, в том числе и с руководством страны, однако никакого решения до сих пор нет», — сказал «Агроинвестору» Юшин. Он добавил, что для производителей и переработчиков мяса затраты на электроэнергию также являются важной составляющей в себестоимости продукции, хотя и не ключевой.

В тепличной отрасли затраты на электроэнергию в себестоимости в среднем составляют 30% и более при использовании светокультуры, в свою очередь говорит гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. «Никаких льгот для тепличных хозяйств при использовании электроэнергии нет», — подчеркнула она. По ее словам, ассоциация также обращалась с этим вопросом в Минсельхоз. «Сейчас есть поручение правительства, был проведен ряд совещаний, в том числе в Министерстве энергетики, и мы надеемся, что поддержка в этом направлении все-таки будет оказана», — добавила Рогова.

По данным Росстата, в сентябре стоимость электроэнергии, отпущенной промышленным потребителям, в среднем по стране составила 3,39 руб./кВт‧ч. По сравнению с сентябрем 2018-го показатель увеличился на 5,5%. Самая низкая стоимость зафиксирована в Сибири (2,26 руб./кВт‧ч), самая высокая — в Северо-Западном, а также Южном федеральных округах (4,35 руб./кВт‧ч и 4,2 руб./кВт‧ч соответственно). В центральных регионах электроэнергия обходилась промышленным предприятиям в среднем по 3,76 руб./кВт‧ч, северо-кавказских — 3,98 руб./кВт‧ч, приволжских — 3,17 руб./кВт‧ч, дальневосточных — 3,63 руб./кВт‧ч. Как говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в 2020—2024 годах составит не более 3% ежегодно, нерегулируемых тарифов — 5,6% в 2020 году и по 2,9-3,5% в 2021—2024 годах.

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