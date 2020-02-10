Урожай зерна может достигнуть 133 млн тонн

По предварительному базовому прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерна в этом году может составить 126,7 млн т. «Наш прогноз находится на уровне тренда, урожай может составить около 127 млн т», — сказал в ходе конференции «Где маржа», организованной ИКАР, его гендиректор Дмитрий Рылько. В том числе валовой сбор пшеницы оценивается на уровне 79,5 млн т. Минимальный прогноз ИКАР по зерну находится на уровне 119,3 млн т, максимальный — 133 млн т, следует из презентации.

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», производство зерна в этом году может составить 127 млн т, из которых 80 млн т придется на пшеницу, сказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский.

«По нашим предварительным оценкам, сбор зерна в 2020 году превысит показатель 2019-го и составит 126 млн т, — комментирует директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. — Главным образом рост произойдет за счет увеличения площадей под озимой пшеницей — по оценке РЗС, сбор агрокультуры составит от 79,5 млн т до 79,8 млн т». Также расширились посевы озимой ржи, вероятно, увеличатся площади под гречихой, добавляет Тюрина. А вот площади под кукурузой и ячменем, по ее мнению, будут ниже, чем в прошлом году на фоне высоких переходящих запасов этих агрокультур из-за низкого спроса на них в текущем сезоне.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что пока можно однозначно сказать только, что урожай зерна в 2020 году будет выше, чем в 2019-м. «Причина — увеличение площадей под озимыми и их хорошее текущее состояние, — поясняет он. — Площади под яровыми, по нашим ожиданиям, останутся стабильными, хотя возможен рост по кукурузе, и это также будет плюс к общему валовому сбору». При этом Петриченко обращает внимание, что говоря о том, что в этом году валовой сбор зерна будет больше, чем в прошлом, он имеет в виду, что в 2019-м урожай составил 121-122 млн т, а не 120,7 млн т, как предварительно оценил Росстат.

В ходе конференции «Где маржа» первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов сказал, что в прошлом году аграрии собрали 121,2 млн т зерна в чистом весе. Этот показатель сформирован на основе данных региональных органов управления АПК. «Мы реально понимаем, что выйти к 2025 году на 140 млн т зерновых — это вполне реальная задача», — добавил Хатуов. Ранее Минсельхоз озвучивал прогноз урожая зерна в этом году на уровне 125,3 млн т.

По данным агроведомства, озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на рекордной площади 18,3 млн га, причем в плохом состоянии находится менее 6%. Это минимальный показатель за последние несколько лет, и при благоприятных агрометеорологических условиях в конце зимы и весной урожай озимых зерновых в России станет рекордным, говорит руководитель управления моделирования и прогнозирования «Центра Агроаналитки» Рудольф Булавин. Однако сохраняются факторы риска. «Важнейшим фактором, влияющим на размер урожая, является уровень вегетационных осадков. Пока он заметно отстает от нормы на значительной части посевных площадей озимых, — отмечает он. — Всю зиму температуры в областях озимого клина выше нормы, а осадки в дефиците». Поэтому делать выводы о размере урожая в этом году пока рано, уверен он: погода может еще не раз поменяться, а ее прогноз на период более двух недель на сегодняшний день невозможно сделать с высокой точностью.

«Каждый сезон погодные риски сохраняются на протяжении всего периода вегетации и уборки, и их реализация может привести к снижению размера и (или) качества урожая. Например, зимой 2012 года снега было много, и уровень влагозапасов — высоким. Однако с конца марта и до начала уборки урожая на юге России было очень мало дождей, — напоминает Булавин. — В результате урожайность зерновых в 2012 году упала на 20% по сравнению с уровнем 2011-го, а валовой сбор — на 25% до 70,9 млн т».