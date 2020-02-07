Экспорт продукции АПК в 2020 году может составить $25,8 млрд

Вывоз сельхозпродукции за рубеж в 2020 году может увеличиться более чем на 6% до $25,8 млрд. Такой прогноз на 11-й Международной агарной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), озвучил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В 2019 году, по предварительной оценке, агроэкспорт составил $24,3 млрд (-2,5% по сравнению с 2018-м). Основная причина сокращения объемов вывоза в 2019 году — спад отгрузок зерна, пояснил эксперт. Также в этом году он ожидает увеличения объемов импорта продукции АПК — с $29,2 млрд до $29,5 млрд. В 2019-м ввоз сократился на 1,7%.

В условиях отсутствия прироста реальных располагаемых доходов населения в течение последних нескольких лет экспорт становится главным драйвером роста АПК, отметил Рылько. В прошлом году главным покупателем российского продовольствия остался Китай. КНР увеличила объемы закупок с $2,5 млрд в 2018-м до $3,1 млрд в 2019-м. Турция, занимающая вторую позицию в рейтинге импортеров сельхозпродукции из России, нарастила ввоз с $1,9 млрд до $2,4 млрд. На третьем месте по объемам импорта — Казахстан, который за год увеличил закупки с $1,5 млрд до $1,8 млрд. Также в топ-6 покупателей входят Южная Корея ($1,6 млрд), Египет ($1,4 млрд) и Беларусь ($1,3 млрд), рассказал эксперт.

В продуктовой структуре поставок агротоваров за рубеж 75% приходится на три позиции — зерновые, продукцию масложирового сектора и рыбу, подчеркнул Рылько. Причем по большинству групп товаров отмечалось увеличение объемов экспорта. Заметно сократился лишь вывоз зерна — с $10,5 млрд в 2018 году до $7,9 млрд в 2019-м. В то же время отгрузки масличных агрокультур и продукции их переработки выросли с $4,5 млрд до $5,4 млрд, рыбы — с $4,3 млрд до $4,7 млрд.

Экспорт прочих сельскохозяйственных товаров в прошлом году тоже увеличился — с $5,6 млрд до $6,4 млрд. В частности небольшой прирост — с $294 млн до $313 млн — наблюдался в вывозе молочной продукции. Основным экспортным продуктом в данном сегменте является йогурт — $82 млн по итогам 2019-го. Расширились поставки и мясных продуктов, в основном благодаря открытию для экспорта из России в Китай мяса птицы. В целом вывоз увеличился с 343 тыс. т в 2018 году до 410 тыс. т в 2019-м.

На поддержку экспорта продукции АПК в 2020 году будет направлено 33,8 млрд руб. или 12% от общей суммы, выделенной на финансирование сельского хозяйства, сообщила на конференции замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Среди новых мер поддержки вывоза в этом году она отметила компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешние рынки, а также стимулирование развития производства сои и рапса. На обсуждении в правительстве также находится постановление о возмещении части понесенных затрат на модернизацию мощностей по переработке рыбы.

На прошлом неделе в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал, что, по предварительным данным, в прошлом году показатель внешней торговли АПК превысил $25 млрд при плановом значении $24 млрд. Также он выразил надежду, что в этом году сохранится позитивная динамика и удастся достичь запланированных нацпроектом объемов поставок в $25 млрд руб.