РЗС: ограничение экспорта зерна ударит по аграриям

Ограничения на экспорт зерна, которые предлагает ввести Минсельхоз, в первую очередь ударят по производителям, считает Российский зерновой союз (РЗС). Он направил в Минэкономразвития письмо, в котором написал, что это неизбежно снизит эффективность мер господдержки и инвестиционную привлекательность отрасли.

Введение ограничений в середине сезона не позволяет четко планировать бизнес-процессы. При этом возобновление поставок без квоты в первой половине следующего сезона (июль-декабрь) в случае хорошего урожая может спровоцировать рост предложения и привести к падению цен, предупреждает РЗС. В результате доходность сельхозпроизводителей может снизиться. Это приведет к ухудшению инвестиционной активности в секторе, и поставит под вопрос возможности увеличения производства и экспорта зерна в будущем, предупреждает союз.

РЗС также обращает внимание, что предполагается ограничить поставки зерна только за пределы ЕАЭС, и не исключено, что страны экономического союза могут заниматься реэкспортом российского зерна, при этом Россия не получит никакой выгоды. РЗС также просит учесть, что потенциальные импортеры могут негативно реагировать на введение квоты, для них это может стать указанием на то, что наша страна — ненадежный поставщик. Это скажется как на спросе, так и на закупочных ценах, которые снизятся из-за дополнительных рисков. В результате России грозит долгосрочное ухудшение позиций на мировом рынке.

В середине января, после того, как Минсельхоз сообщил, что готовит постановление об ограничении экспорта зерна, глава агроведомства Бангладеш Абдур Раззак сказал, что если российское зерно станет недоступным из-за новых ограничений экспорта, страна увеличит закупки пшеницы из Украины, сообщало агентство Reuters. «Такое ограничение вызывает сожаление», — признал Раззак. По данным аналитического центра «Русагротранса», за первую половину сезона-2019/20 Бангладеш закупила в России более 1,9 млн т пшеницы, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, став третьей по объему импорта после Турции и Египта.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что Минсельхоз считает приоритетными потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны, однако заверил, что ведомство будет ограничивать экспорт зерна только при острой необходимости. Сейчас предполагается, что объем квоты составит 20 млн т, при этом оценки отраслевых аналитиков относительно потенциала вывоза зерна во второй половине сезона в основном не превышают эту отметку.

Введение квоты на экспорт зерна в январе-июне этого года будет зависеть от анализа ее влияния на внутренний рынок, сказал в конце прошлой недели замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Интерфакс». Однако, по словам чиновника, ведомство пока не получило предложений Минсельхоза по ограничению вывоза зерна. «Надо посмотреть, что там написано — что, насколько кому ограничить», — цитирует замминистра агентство. Он уточнил, что решения по подобным вопросам принимаются в два этапа: сначала предложения рассматривает рабочая экспертная группа, которая оценивает эффекты для рынка, затем решения принимает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Максимов также отметил, что ВТО разрешает вводить временные ограничения на экспорт в связи с критической нехваткой продукции на рынке. В прошлом году урожай зерна в России составил 120,7 млн т против 113,3 млн т в 2018-м. Ранее вице-президент РЗС Александр Корбут говорил «Агроинвестору», что ограничивать экспорт необходимо лишь в тех случаях, когда ресурсы для внутреннего потребления не обеспечиваются собственным производством. Но такой ситуации у нас не будет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, уверен он.

В середине декабря Российский зерновой союз просил занимавшего тогда должность вице-премьера Алексея Гордеева не поддерживать подготовленные Минсельхозом изменения в закон «О зерне». Они предполагают создание и внедрение государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки на всех этапах производства, хранения и реализации. По расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес. Также ранее союз неоднократно обращал внимание, что на рынок и инвестиции негативно влияет действующая сейчас пошлина на экспорт пшеницы, несмотря на то, что она обнулена.