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Рынки
В сезоне-2019/20 Турция может стать крупнейшим покупателем российского зерна
Инна Ганенко
Агроинвестор
27 января 2020
За июль-декабря страна импортировала 4 млн тонн
Египет опустился в рейтинге импортеров на второе место
Фото: Flickr.com

В рейтинге крупнейших покупателей российского зерна произошли перестановки. По итогам сезона-2019/20 возглавить список может Турция. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. В первой половине текущего сельхозгода страна закупила 5,3 млн т зерна, в то время как годом ранее за этот же период — всего 3,8 млн т. «Темпы вывоза в Турцию не просто увеличились, но и стали рекордными, — обращает внимание Суханов. — Рост объемов закупок вывел страну на первое место в топ-3 крупнейших импортеров нашего зерна». Последний раз Турция лидировала в рейтинге в сезоне 2014/15 с объемом 4,2 млн т (за полный сезон). В среднем же за последние 10 лет она покупала у нас на 2 млн т в год меньше зерна, чем Египет. По оценке эксперта, до конца сезона Турция может закупить еще 0,8-1,2 млн т в зависимости от рыночной конъюнктуры. То есть в целом по итогам сезона поставки могут быть на уровне 6,5 млн т.

При этом бывший лидер рейтинга — Египет — сократил закупки из России примерно на четверть. «Если раньше в первой половине сезона доля нашего зерна, закупленного Египтом на тендерах GASC, составляла 75-80%, то в текущем сельхозгоду с июля и по середину января на Россию приходится лишь 53%», — оценивает Суханов.

Египет снизил ввоз российской пшеницы на 28%, уточняет руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Объемы уменьшились за счет того, что страна стала закупать больше украинского и французского зерна, поясняет он. По итогам июля-декабря в Египет было отправлено 3,8 млн т против 5,3 млн т за аналогичный период годом ранее. Что касается поставок в Турцию, то прибавка произошла не только за счет увеличения экспорта туда пшеницы — с 2,9 млн т за шесть месяцев 2018/19-го до 4,75 млн т в 2019/20-м, но и роста отгрузок кукурузы почти в 4,2 раза до 407 тыс. т, акцентирует внимание эксперт. А вот вывоз в Турцию ячменя напротив сократился — с 228 тыс. т в первой половине предыдущего сезона до 84 тыс. т в текущем.

На третье место в списке крупнейших экспортеров в этом сельхозгоду поднялся Бангладеш. Страна закупает в России пшеницу — более 1,9 млн т было ввезено туда за шесть месяцев, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Павенский. Нигерия, которая опустилась с третьего на седьмое место в топе, сократила ввоз из России на 41%, но при этом увеличила импорт американской и украинской пшеницы, рассказывает он. В целом уменьшила импорт ячменя за первые шесть месяцев 2019/20-го Саудовская Аравия, снизив закупки в России на 14%, но несколько нарастив объемы из ЕС. Судан сократил ввоз российской пшеницы на 27% за счет роста поставок из Украины и других стран. По той же причине на 30% уменьшила импорт из России Кения. А поставки во Вьетнам упали почти в 1,5 раза. В то же время, несмотря на общее снижение экспорта в первой половине сезона, существенно выросли отгрузки зерна из России в Турцию (+63%), Бангладеш (в 1,7 раза), Иран (+26%), Азербайджан (более чем в два раза), ОАЭ (+19%), Танзанию (в 1,6 раза) и Ливию (+16%), перечисляет эксперт.

Причиной сокращения доли российского зерна на ключевых емких рынках стран-импортеров стала его низкая ценовая конкурентоспособность на фоне роста конкуренции со стороны ЕС и Украины, рассказывала ранее «Финмаркету» директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Так, по ее оценке, экспорт пшеницы в Египет сократился на 22%, в Нигерию, Йемен и Латвию — на 37%, в Индонезию — на 53%, в Мозамбик — на 33%, в Ливан — на 69%. Прекращены поставки пшеницы в 23 страны, закупавшие зерно годом ранее. Это, прежде всего, Таиланд, Эквадор, Иордания, отмечала она.

Кроме того, несмотря на высокий экспортный потенциал, вывоз ячменя в ряд стран тоже уменьшился. В частности, Саудовская Аравия сократила закупки в России на 32%, Иран — на 29%, Иордания — на 62%, Турция — на 42%, Израиль — на 54%, Ливан — на 66%. От импорта российского ячменя в первой половине сельхозгода отказались такие традиционные покупатели, как Латвия, Алжир, Кипр, Кувейт, сообщала Тюрина. «Египет и страны ЕС в этом сезоне пока не покупали российскую кукурузу, — говорила она. — В то же время ее поставки в Турцию выросли почти в четыре раза, в Китай — почти в семь раз. Значительно увеличился экспорт и в Японию».

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