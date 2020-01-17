Во второй половине сезона может быть вывезено 15 млн тонн пшеницы

Во второй половине сезона Россия может поставить на экспорт около 15 млн т пшеницы. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По его словам, на темпы будущих отгрузок влияет конкурентоспособность нашей страны на рынке с точки зрения предлагаемых экспортных цен, поведение держателей зерна, которые выстраивают определенную ценовую политику, а также курса рубля. «Спрос на нашу пшеницу есть, экспортная цена растет, причем существенно: в середине декабря она была на уровне $210/т, сейчас — $223/т. Может быть, цена еще увеличится до уровня $225-230/т», — говорит Павенский.



В прошлом сезоне страны-конкуренты — США, ЕС — медленно продавали зерно в первой половине сезона и нарастили темпы во втором. «А в первой половине этого сезона наблюдаются высокие темпы продаж у США, стран ЕС и Украины, — поясняет Павенский. — Ну а сейчас Украина экспортировала большую часть своего зерна, как и США. Аргентина и Австралия снизят поставки из-за более низких урожаев, которые начали поступать на рынок в конце 2019 года. Эта ситуация дает надежду, что отгрузки из России в этом году будут больше, чем в прошлом».



Директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина ранее рассказала «Финмаркету», что оценивает потенциал экспорта зерна из России в первом полугодии 2020 года (вторая половина сезона-2019/20) в 22,7 млн т, что на 8,7 млн т больше, чем за аналогичный период год назад. В том числе поставки пшеницы могут составить 14,2 млн т (на 3,5 млн т больше прошлогоднего), ячменя — 3,6 млн т (плюс 2 млн т), кукурузы — 4,6 млн т (на 3 млн т больше).



По словам Тюриной, прирост ожидается, несмотря на то что число покупателей российского зерна сократилось: прекращены поставки пшеницы в 23 страны, прежде всего, это Таиланд, Эквадор, Иордания. От закупок российского ячменя отказались такие традиционные покупатели как Латвия, Алжир, Кипр, Кувейт. Египет и страны ЕС в этом сезоне не покупали российскую кукурузу. В первой половине сезона объем экспорта российского зерна снизился на 17%, также уменьшилась доля России на ключевых рынках стран-импортеров. Так, экспорт пшеницы в Египет сократился на 22%, в Нигерию, Йемен и Латвию — на 37%, в Индонезию — на 53%, в Мозамбик — на 33%, в Ливан — на 69%. Экспорт ячменя в Саудовскую Аравию снизился на 32%, в Иран — на 29%, в Иорданию — на 62%, в Турцию — на 42%, в Израиль — на 54%, в Ливан — на 66%, привела данные Тюрина.



Импортеры, которые в прошлом году снизили закупки российского зерна, увеличили ввоз из других стран-конкурентов, подтверждает Павенский. По его данным, Египет уменьшил импорт российской пшеницы на 30% и теперь закупает больше украинской и французской пшеницы, Нигерия (уменьшение на 41%) увеличила закупки американской и украинской пшеницы, Саудовская Аравия (снижение импорта из России на 19%) в целом сократила ввоз ячменя за первые шесть месяцев сезона, несколько нарастив при этом импорт из стран ЕС. Правда, несмотря на общее снижение экспорта в первой половине сезона-2019/20, существенно выросли поставки зерна из России в Турцию (на 62%), Бангладеш (в 1,5 раза), Иран (26%), Азербайджан (в два раза), ОАЭ (19%), Танзанию (в 1,6 раза), перечислил Павенский.



В первой половине сезона экспорт снизился из-за более низких запасов, чем в 2018 году, поэтому наши цены на мировом рынке были более высокими, чем у конкурентов, поясняет Павенский. «К тому же в странах ЕС и Украине существенно выросли сборы зерна, в том числе пшеницы, из-за чего они составили нам значительную конкуренцию, — добавляет он. — С другой стороны, в 2020 году в ЕС и США наблюдается снижение посевов озимых до рекордно минимальных уровней, а у нас они рекордно большие». Если зимой и весной их состояние существенно не ухудшится, то Россия сможет увеличить валовой сбор и нарастить долю на рынках тех стран, которые снизили закупки российского зерна, считает эксперт. Однако из-за бесснежной зимы в ряде регионов Центра и Юга России сейчас есть определенная нехватка влаги.



«В этом сезоне в целом будет сложно достичь прошлогодних показателей экспорта в 42 млн т», — считает Павенский. Он объяснил это тем, что на отгрузки существенно влияет не только конкуренция с другими странами, но и значительный внутренний спрос. Правда, РЗС в целом по итогам сезона РЗС прогнозирует экспорт зерна на уровне 47,3 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы.



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