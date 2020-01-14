Рынок обсуждает квоту на экспорт пшеницы

Федеральный Минсельхоз готовит проект постановления правительства о введении временного ограничения на вывоз зерновых агрокультур. Ведомство сообщило об этом на портале проектов нормативных правовых актов regulation. gov.ru, о чем ранее писал «Агроинвестор». Под ограничение должны подпасть государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, то есть подавляющая доля экспорта. Текст проекта постановления на момент выхода этой новости опубликован не был. Как следует из паспорта проекта на regulation. gov.ru, его общественное обсуждение может продлиться до 27 января.



Четверо участников зерновой отрасли, двое из которых близки к Минсельхозу, поделились с «Агроинвестором» рабочим драфтом документа в word-формате, активно обсуждаемым рынком как возможный проект постановления кабмина. В нем со ссылкой на федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и договор о ЕврАзЭС от 29 мая 2014 года говорится о введении с 1 января по 30 июня этого года количественного ограничения (нетарифной квоты) на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя, овса и кукурузы. Объем квоты составляет 20 млн тонн, перечислены таможенные коды. Из-под ее действия выведены только семена перечисленных зерновых агрокультур. Если экспортер все же задекларировал к вывозу объем зерна, больший, чем установленная квота, то такое превышение не может быть больше 5% «от установленного объема нетарифной квоты». Для кого устанавливается квота — для рынка в целом или еще и для отдельных компаний — из контекста понять нельзя.



Никто из собеседников «Агроинвестора» не смог подтвердить подлинность документа, изложенных в нем фактов и авторство министерства в его написании. Но сообщение о разработке документа, ограничивающего вывоз из страны пшеницы, не стало для участников рынка полной неожиданностью. Письмо соответствует логике и заявлений, и действий Минсельхоза в последние месяцы, говорит глава отраслевого союза, который видел проект документа. «Этот документ похож на правду уже потому, что уровень его профессиональной проработки довольно низок, что вполне соответствует нынешнему состоянию нашего министерства», — иронизирует один из руководителей еще одного агросоюза.



Советник министра сельского хозяйства Юрий Косован в письменном ответе на запрос «Агроинвестора» подтвердил факт подготовки проекта постановления, где записано нетарифное квотирование экспорта зерна. «Такой механизм, — уточнил он, — целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года (с 1 января по 30 июня), а с 1 июля по 31 декабря сохранить режим свободного вывоза зерна на экспорт». О каком сезоне идет речь — о текущем или о следующем — Косован напрямую не уточнил. Но из контекста ответа можно предположить, что министерство предлагает ввести ограничения именно в этом сезоне: «В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в 45 млн т <…> Экспорт зерна в первой половине сезона составил порядка 25 млн т. Таким образом, во второй половине сельскохозяйственного года без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн т, которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты».



«Агроинвестор» направил в Минсельхоз России повторный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие описанного драфта постановления правительства с теми сроками ограничений и номенклатурой агрокультур, о которых в нем говорится.



«Я думаю, что разрабатываемый проект постановления — заготовка скорее не для текущего, а для следующих сезонов, — сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Идет подготовка нового рабочего механизма, и это нормально. Министерство хочет перейти от ситуативного и неформального регулирования рынка к формализованному порядку с понятными KPI. Их, в частности, обозначил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабрьском интервью «Коммерсанту». Месяц назад он рассказывал изданию, что ведомство разрабатывает механизм возможного ограничения экспорта зерна. При этом он заверил, что этот инструмент будут использовать только при острой необходимости, когда объем вывоза продукции превысит установленный лимит экспортных возможностей. Минсельхоз

считает приоритетными потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны, подчеркнул Патрушев. Он, правда, не уточнял, как именно может быть реализовано решение об ограничении экспорта, но говорил, что против выделения квот отдельным экспортерам пшеницы. «Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязки ограничений к конкретным экспортерам», — подтверждает Косован.



Квота позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС, добавляет он. «Механизм станет ориентиром для всех участников рынка, и одновременно будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны, — уточняет Косован. — При этом применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли, и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников [рынка]».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут называет нетарифные квоты новым для этого рынка механизмом регулирования внешнеторговой деятельности, который, впрочем, использует Украина. «А в России всегда действовали адвалорные пошлины (со специфической составляющей или без нее) или прямые запреты, как в 2010 году, — напоминает он. — Ограничения тоже были, но неформальные: то вдруг усложнялся процесс выдачи фитосанитарных сертификатов, то перестанут принимать заявки на подачу вагонов-зерновозов. Плюс приглашали в министерство отраслевые союзы, и обсуждали вопрос ними. А главное, обсуждали последствия [новых регулятивных решений] для сельхозпроизводителей, ведь они — ключевое звено в вопросах ограничения каналов реализации. Но количественных квот на зерно, в отличие от рынков импортного сахара или мяса, никогда не вводили».



По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне экспорт зерна из России может составить 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы. С июля по декабрь 2019 года страна, по данным аналитического центра «Русагротранса», экспортировала 24,4 млн т зерновых, в том числе 20,6 млн т пшеницы (все данные — без учета стран ЕАЭС).



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