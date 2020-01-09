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Рынки
На перевозку зерна внутри страны могут ввести карантинные сертификаты
Агроинвестор
9 января 2020
Минсельхоз может ввести карантинные сертификаты при перевозке зерна по России
журнал «Агроинвестор»
январь 2020
Фото: Shutterstock

Сейчас они оформляются на каждую партию подкарантинной продукции только при ее перемещении из карантинных фитосанитарных зон, установленных в связи с выявлением вредителей и сорных растений.

Ведомство считает нужным сертифицировать каждую партию зерна, в том числе семян и продуктов его переработки, при перемещении по всей стране. Это позволит обеспечить полную прослеживаемость поступающей отечественным и зарубежным потребителям продукции подтвержденного качества и снизить объемы нелегального вывоза недобросовестными участниками рынка.

Нововведение не создаст лишней нагрузки на бизнес, уверен Минсельхоз. Дополнительные трудозатраты на оформление карантинных сертификатов при перемещении без вывоза из карантинных фитосанитарных зон составят около 20 человеко-часов в год на одну организацию, оценило ведомство. Карантинный сертификат будет оформляться в электронном виде и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью, что позволит обеспечить прослеживаемость зерна с использованием федеральной государственной информационной системы в области карантина растений.

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