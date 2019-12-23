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Компании
ОЗК хочет стать одним из крупнейших зернотрейдеров
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
23 декабря 2019
Для достижения этой цели компании нужно 50 млрд рублей
К 2024 году ОЗК планирует довести объем собственных закупок зерна до 8 млн тонн
Фото: «ГК Агро-Белогорье»

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) к 2024 году планирует довести объем собственных закупок зерна до 8 млн т, это предусмотрено ее новой стратегией развития, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Для этого она хочет создать сети узлов по формированию грузов, которые будут выстроены в интегрированную товарную цепочку, что расширит географию закупок. В 2022—2024 годах в регионах с наибольшим профицитом зерна появятся узлы, из которых к Новороссийску будут курсировать маршрутные поезда. Парк зерновозов компании предполагается расширить до 4 тыс., 1580 из них уже куплены. Инвестиции в эти планы оцениваются в 24,7 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев рассказал изданию, что для предотвращения падения доходности глобальные трейдеры переходят к интегрированным бизнес-моделям, инвестируя в инфраструктуру или производство. Так, по плану ОЗК, в 2023 году мощность перевалки крупнейшего актива компании — «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (НКХП) — вырастет с 6,7 млн т до 10 млн т, а в 2024-м достигнет 15 млн  т. При этом более 50% поставок будут обеспечиваться собственной закупочной деятельностью ОЗК, говорит Сергеев. Согласно стратегии, в модернизацию НКПХ планируется вложить 25 млрд руб.

«8 млн т — это очень много, это дело не одного года», — сказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, добавив, что, поскольку стратегия развития ОЗК не была обнародована, комментировать ее сложно. «Хотеть таких результатов не вредно, вот и ВТБ хочет выбиться в лидеры, — сказал президент РЗС Аркадий Злочевский. — Другое дело, на какие средства они хотят этого добиться. Те 50 млрд руб. [инвестиций в развитие] - это же государственные деньги. Получается, это конкуренция внутри двух государственных структур, а мы всегда поддерживаем конкуренцию». Сейчас собственные отгрузки ОЗК значительно меньше. Аналитический центр «СовЭкон» подсчитал, что с начала сезона компания экспортировала около 800 тыс. т зерна. ОЗК со ссылкой на таможенные данные уточняет, что с учетом НКХП с начала сезона по 19 декабря было экспортировано 1,24 млн т. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», по итогам июля-ноября доля ОЗК в вывозе зерна составила 5,4%, она стала пятой среди экспортеров.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал «Коммерсанту», что планы ОЗК — амбициозные и соответствуют тенденциям на рынке. Так, в этом году лидерами среди экспортеров на Черном море стали компании с собственными перевалочными мощностями. Но, по словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, вызывает вопрос постановка цели не в деньгах, а в тоннах. В этом сезоне из-за соотношения внутренних и внешних цен на российское зерно почти никто не заработал: на конец прошлой недели средние мировые цены на российскую пшеницу составили $217/т, внутренние — 11570 руб./т. Сизов не исключает, что для достижения цели ОЗК придется закупать зерно по цене выше рынка, что ударит по прибыли.

Основной владелец ОЗК — государство с долей 50% плюс одна акция, остальная часть принадлежит ВТБ. ОЗК — госагент по проведению закупочных и товарных интервенций, компания управляет более чем 20 предприятиями, ее основной актив — НКХП. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что банк хотел бы поучаствовать в приватизации ОЗК. Как сообщали «Известия», сейчас новый план приватизации на 2020-2022 годы проходит обсуждение в правительстве. Долю государства в компании планируется снизить до 25% плюс одна акция. По итогам 2018 года выручка ОЗК составила 35,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд.

Пакет ВТБ в ОЗК — часть создаваемого банком объединенного зернового холдинга, в планах которого — экспортировать до 15 млн т зерна и занять минимум 30% рынка. На прошлой неделе первый зампред ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что новая структура фактически уже создана, при этом у банка много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. «В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров», — рассказал он. По мнению Рылько, из всех активов ОЗК ВТБ интересует только НКХП, долю которого вряд ли продадут. «А долю в ОЗК — почему нет? Другой вопрос, найдет ли банк покупателя на миноритарный пакет в госкомпании с разнообразными активами», — говорил он «Агроинвестору».

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