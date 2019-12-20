ВТБ может продать долю в объединенном зерновом холдинге

ВТБ до конца года может продать долю в создаваемом объединенном зерновом холдинге. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. По его словам, фактически новая структура уже создана, при этом у банка много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. «В этом году, возможно, будет продажа доли первому частному инвестору, мы сейчас выбираем партнеров», — рассказал он.



По словам Соловьева, ВТБ собирается сохранить контроль в зерновом холдинге, поскольку «дело нужно доводить до конца, развивать операционное управление, двигать компанию вперед». «Однако мы — банк, и должны учитывать риски, поэтому нам всегда нужны опытные и профессиональные партнеры. Мы их ищем, и планируем дальше с ними развивать этот бизнес», — пояснил он. О продаже какой именно доли идет речь, Соловьев не уточнил. «Агроинвестор» направил запрос в ВТБ.



Задача ВТБ в зерновом секторе — создать инфраструктуру «от ворот фермерского хозяйства до «последней мили» внутреннего или внешнего потребления», уточнил Соловьев. Банк не только покупает активы, но и работает с Московской биржей над рынком поставочных фьючерсов, думает, как улучшить условия хранения зерна, сказал он. «Речь не идет о создании монополии, мы создаем цивилизованную платформу, рождаем спрос, длинный и обеспеченный деньгами, и это очень важно для конечных потребителей», — подчеркнул Соловьев. По его данным, сейчас на долю ВТБ приходится около 25% от всего объема перевалки зерна на российском рынке и не более 10% от объема торговли зерном. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», с июля по ноябрь компания «Мирогрупп ресурсы», 70% которой принадлежит ВТБ, экспортировала 9,9 млн т зерна, став второй по объему вывоза после ТД «Риф» (12,8 млн т).



Сейчас ВТБ — далеко не глобальный игрок в зерновом секторе, сказал Соловьев «Интерфаксу». Однако, увеличив количество активов в периметре холдинга, он рассчитывает на рост общей перевалочной базы. Ранее на этой неделе стало известно, что банк может купить у транспортной группы Fesco бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн». В ее парке почти 4,2 тыс. вагонов-зерновозов.



«Когда ВТБ только покупал активы, мы предполагали, что в дальнейшем банк будет продавать их или хотя бы долю в них, — прокомментировал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Теоретически, если речь идет о рыночной сделке и стратегическом инвесторе, то им может быть транснациональная торговая компания из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. В теории это может быть и западная непубличная компания, но вероятность этого ниже». По мнению эксперта, изначально стратегия ВТБ была бы понятнее, если бы вместо интенсивного приобретения активов банк немного вложил в этот бизнес и изучил его, возможно, в партнерстве с кем-то, а уже потом перешел к большим сделкам. «Логика в создании платформы или даже экосистемы, которая свяжет фермера и конечного потребителя, параллельно продавая им множество услуг, есть, но складывается впечатление, что выстраивается она очень дорого», — добавил Сизов.



Летом глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ВТБ создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Группа, по собственным данным, уже вложила в зерновой бизнес свыше $1 млрд. Банку принадлежат 33,7% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы», 50% плюс одна акция «Рустранскома», в структуру которого входит «Русагротранс» - крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Также ВТБ рассчитывает до конца года выкупить 50% в зерновом терминале Тамань у холдинга Kernel, сообщал Костин.



Кроме того, ранее Костин говорил, что банк хотел бы поучаствовать в приватизации ОЗК. Как сообщают «Известия», сейчас новый план приватизации на 2020-2022 годы проходит обсуждение в правительстве. Долю государства в компании планируется снизить до 25% плюс одна акция. Ранее на этой неделе была утверждена стратегия развития ОЗК до 2024 года. Ее основная цель — формирование крупнейшего в России торгово-логистического оператора сельскохозяйственной продукции, ориентированного на расширение экспорта зерна и зернобобовых агрокультур, а также развитие соответствующей инфраструктуры как на внутреннем, так и на внешних рынках, сообщала компания.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что из всех активов ОЗК ВТБ интересует только «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», долю которого вряд ли продадут. «А долю в ОЗК — почему нет? Другой вопрос, найдет ли банк покупателя на миноритарный пакет в госкомпании с разнообразными активами», — сказал он «Агроинвестору».



В ноябре в интервью Reuters Андрей Костин рассказывал, что после того, как ВТБ консолидирует и «упакует» зерновой бизнес, он выйдет из активов. Однако в перспективе ближайших нескольких лет, пока бизнес строится, банк намерен быть игроком на зерновом рынке. «Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда», — отмечал Костин.

