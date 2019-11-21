ВТБ и «Эфко» построят терминал в порту Тамань

ВТБ и «Эфко» в ходе XI ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань. Они построят терминал по перевалке до 12,5 млн т зерновых и шротов, а также 3 млн т масел в год, говорится в совместном релизе ВТБ и «Эфко». Предполагается, что компании будут использовать инфраструктуру как на базе совместного предприятия, так и независимо друг от друга. Объем инвестиций в проект и сроки его реализации не уточняются.



Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев напомнил, что стратегия ВТБ на зерновом рынке предусматривает создание вертикально-интегрированного холдинга за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли зерном. А сотрудничество с «Эфко» поможет создать на рынке «экосистему», которая сможет максимально эффективно реализовать экспортный зерновой потенциал страны. Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters говорил, что группа не исключает возможность строительства новых терминалов на Черном море. До этого ВТБ формировал зерновой холдинг только за счет покупки долей в профильных компаниях.



По словам гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко, компания намерена интенсивно наращивать объемы экспорта и в среднесрочной перспективе планирует выйти на новые рынки, и ее логистический мощности должны соответствовать долгосрочным планам. «Уверен, что наше партнерство с банком ВТБ по строительству морского терминала обеспечит увеличение объемов экспорта зерна, растительных масел и шрота, что необходимо для решения задач, поставленных в указе президента о наращивании экспорта продукции АПК», — подчеркнул топ-менеджер (цитата по пресс-релизу). Ляшенко уверен, что реализация проекта будет одним из ключевых драйверов для наращивания отгрузок растительных масел до 9 млн т, а шротов и жмыхов до 7 млн т к 2024 году, как предполагает проект развития агроэкспорта. Другой информации по проекту компания пока не дает, сказала «Агроинвестору» представитель «Эфко», пресс-служба ВТБ также не уточнила никакие подробности совместной работы с «Эфко».



По информации РБК, терминал будет создан на базе уже существующих мощностей «Эфко», также совместно с ВТБ компания может реализовать еще один проект в сухогрузном порту. Ранее «Эфко» планировала создать в Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но недавно стало известно, что мощности сократились до 6 млн т. Кроме того, группа рассчитывала вложить 10 млрд руб. в строительство в Тамани универсального глубоководного терминала по перевалке подсолнечного масла, шротов и жмыхов. Реализация проекта позволит увеличить объемы перевалки до 3 млн т по маслу и до 3,5 млн т по насыпным грузам, рассказывал в апреле Ляшенко.



«Заявленное ВТБ и «Эфко» создание перевалочных мощностей до 12,5 млн в порту Тамань для перевалки зерна, на мой взгляд, избыточно. Особенно с учетом других подобных проектов и сильного падения ставок на перевалку, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Не уверен, что это резонно с точки зрения окупаемости инвестиций». А вот вкладываться в строительство новых мощностей по перевалке масла есть смысл, считает он, поскольку их нехватка до сих пор остается одним из серьезных сдерживающих факторов для увеличения экспорта, в частности, на крупнейший в мире рынок Индии. Правда, заявленная мощность в 3 млн т кажется эксперту слишком высокой. «Сомневаюсь, что в среднесрочной перспективе прирост экспортного потенциала масла превысит 1-2 млн т, сдерживающим фактором будет выступать нехватка маслосемян», — говорит Сизов.



Сейчас в порту Тамань зерно отгружается на экспорт через одноименный зерновой терминальный комплекс, которым на паритетных началах владеют украинский агрохолдинг Kernel и международный трейдер Glencore. Нормативная пропускная способность терминала составляет 3,5 млн т в год, говорится на его сайте. По данным аналитического центра «Русагротранс», в сезоне-2018/19 через него было отгружено 2,8 млн т зерна. ВТБ планирует выкупить долю Kernel, и, по словам Костина, переговоры находятся в финальной стадии. Ранее он говорил, что закрыть сделку планируется до конца года.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин считает проект весьма актуальным, поскольку неоднократно отмечалась нехватка в России логистической инфраструктуры для экспорта продукции АПК. Более половины экспорта зерна приходится всего на два порта: Новороссийск и Кавказ, в результате на пути к ним выстраиваются многодневные очереди из зерновозов, говорит он. «Для развития порта Тамань, объем перевалки которого в прошлом году составил всего 9% от аналогичного показателя Новороссийска, очевидно, необходимо строительство железнодорожных подходов», — уверен Никиточкин. При этом сотрудничество ВТБ и «Эфко» он называет неслучайным: обе компании проявляют амбиции в вопросе увеличения экспорта зерновых и растительного масла, при этом нет гарантии, что ВТБ сможет выкупить часть пакета «Объединенной зерновой компании» у государства, чтобы довести свою долю до контрольной. Поэтому банк может рассматривать альтернативные варианты расширения своей трейдинговой инфраструктуры подобно данному проекту, рассуждает эксперт.



По мнению Никиточкина, оценочная стоимость проекта ВТБ и «Эфко» может составить 35-45 млрд руб. в зависимости от объема прилегающей инфраструктуры, которая войдет в периметр проекта, а также комплектации оборудования, в состав которого может войти линия дегидратации растительного масла, чтобы продукция «Эфко» была более конкурентоспособной на рынках Индии и Китая.



В июне Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ВТБ создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Это необходимо для того, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и позволить государству повысить контроль над экспортом. Группа уже вложил в зерновой бизнес свыше $1 млрд. Она купила контрольные доли в зерновых терминалах НЗТ и НКХП в Новороссийске, а также стала владельцем контрольных пакетов оператора железнодорожных перевозок зерна «Рустранском» и зернового трейдера «Мирогрупп Ресурсы». Кроме того, ВТБ является совладельцем «Объединенной зерновой компании» и хотел бы принять участие в ее приватизации.



«Эфко» входит в число крупнейших предприятий пищевой промышленности России, лидирует на рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях. Компания занимает передовые позиции на рынке переработки масличных и поставок белковых компонентов комбикормов. Группа является одним из ведущих производителей растительного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, которая выпускается под брендами «Слобода» и Altero. Также компания является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла. По итогам 2018 года выручка «Эфко» составила 114 млрд руб.



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