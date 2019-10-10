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В порту Азов построят зерновой терминал стоимостью 2,6 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
10 октября 2019
Мощность перевалки составит 1,5 млн тонн в год
Реализация проекта позволит морским судам заходить в порт Азов
Фото: А. Гордеев

ООО «Азовский морской терминал» намерено вложить 2,6 млрд руб. в строительство зернового комплекса в морском порту Азов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компании с правительством Ростовской области и Сбербанком подписано в ходе выставки «Золотая осень» в Москве. «Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн т в год с возможным увеличением до 2 млн т в год», — рассказал замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

Основной деятельностью проектируемого объекта указана перевалка зерновых агрокультур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской. «В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до 4-5 м, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам», — рассказал гендиректор компании-инвестора Юрий Курилов. По его словам, проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тыс. т. Выход на проектную мощность нового объекта планируется в 2024 году.

По данным kartoteka.ru, ООО «Азовский морской терминал» создано в 2010 году с уставным капиталом 24 тыс. руб. Его владельцами являются гендиректор машиностроительного конструкторского бюро «Искра» Владимир Сорокин (50%), гендиректор Таганрогского литейного завода Владимир Масленский (25%) и глава зернового перевалочного склада «Агропрайм» Александр Алимов (25%).

Также в морском порту Азов располагается «Азовский зерновой терминал», построенный Valars Group и позднее приобретенный базирующейся в Сингапуре Olam International Ltd. В конце 2016 года представитель «Аутспан Интернешнл» (российское подразделение Olam) рассказывал на заседании ростовского совета по инвестициям, что объем перевалки терминала превышает 790 тыс. т зерновых в год, а объем единовременного хранения — 48 тыс. т. Компания намеревалась вложить 700 млн руб. в развитие терминала, в том числе в увеличение мощностей единовременного хранения до 61 тыс. т и модернизацию комплекса оборудования погрузки на воду. «Аутспан» и пресс-служба правительства Ростовской области на вопросы «Агроинвестора» не ответили.

В 2018 году соглашение с ростовскими властями о расширении своего зернового терминала «Промэкспедиция» в Азове подписал торговый дом «Риф», крупнейший экспортер зерна из России. В начале 2019-го бенефициар компании Петр Ходыкин сообщал «Коммерсанту», что этот проект находится в стадии реализации. По его завершении мощности вырастут со 105 тыс. т до 340-360 тыс. т, бюджет проекта — около 4 млрд руб. «Уже сейчас «Промэкспедиция» — крупнейший среди подобных терминалов на малой воде в России, и после увеличения мощностей отрыв увеличится очень серьезно», — рассказывал Ходыкин.

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