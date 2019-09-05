Минсельхоз готовит льготные кредиты для экспортеров

Минсельхоз разрабатывает проект постановления правительства, в соответствии с которым трейдерам-экспортерам продукции АПК будут предоставляться предэкспортные льготные кредиты. Об этом сообщила «Интерфаксу» замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. «В настоящее время в отношении экспортеров сельхозпродукции меры господдержки ограничены. Поэтому мы инициируем принятие отдельного постановления правительства для поддержки экспортеров путем механизма предэкспортного финансирования», — сказала она.



По словам замминистра, ведомство рассчитывает на то, что документ будет принят до конца года. «Минфин предварительно нас в этом поддержал», — подчеркнула она. Как пояснила Лут, речь идет о льготном кредитовании именно экспортеров, а не производителей сельхозпродукции. Основными получателями таких кредитов станут, по ее мнению, зернотрейдеры. «С экспортерами другой продукции у нас ситуация полегче — ее экспортом занимаются, как правило, производители. А вот по зерну, учитывая, что рынок очень разрозненный, продукцию для экспорта собирают чистые экспортеры, чистые торговцы. Они как раз и будут основными потребителями мер по предэкспортному финансированию», — сказала она.



Льготные кредиты, как и для сельхозпроизводителей, будут предоставляться по ставке не более 5%. «Он (механизм) уже отработан в сельском хозяйстве, удобен и всем понятен, поэтому, скорее всего, сделаем точно так же и для экспортеров, — сказала Лут. — Кредитование будет целевым — на приобретение зерна для продажи на экспорт по контракту». Как считает замминистра, объем кредитования может составить до 100 млрд руб. в год. «Если постановление будет принято в текущем году, то на следующий год могут пойти кредиты», — заявил она.



Льготные кредиты нужны рынку, так как выравнивают условия работы международных и российских компаний, отмечает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Тем не менее острой необходимости в них он не видит. «Объем экспорта зерна из России ограничивается логистической инфраструктурой, а не большими ставками по кредитам. Основные проблемы, которые волнуют российских зернотрейдеров, — длительные сроки выдачи фитосертификатов, конвенции в порту, квоты в портах и терминалах на отгрузку, потенциальное введение экспортных пошлин на пшеницу, хеджирование рисков, в том числе валютных», — пояснил «Агроинвестору» Никиточкин. На субсидируемые кредиты также смогут претендовать дистрибуторы, поставляющие на экспорт готовую продукцию — например, кондитерские изделия, однако это будут небольшие суммы по сравнению с зерном, замечает он.



При этом больший объем продукции АПК экспортируется именно производителями, поэтому их исключение из числа претендентов на льготные кредиты не будет способствовать увеличению экспорта других товарных групп, обращает внимание Никиточкин. Кроме того, будет крайне важна точность формулировок в постановлении, например, позволит ли оно получать льготу торговым домам при производителях сельхозпродукции. «Часто сельхозкомпании реализуют продукцию через аффилированные юрлица, формально не являющиеся сельхозтоваропроизводителями. Поэтому банкам, как операторам данного законопроекта, необходимо будет заранее получить соответствующее разъяснение Минсельхоза», — добавил Никиточкин.



Механизм льготного кредитования в АПК заработал в 2017 году, в его рамках сельхозпроизводители могут взять кредит по ставке не более 5% годовых, а банки получают субсидии от агроведомства. По итогам 2018 года банки заключили с заемщиками в АПК 17,4 тыс. кредитных договоров на общую сумму 1,49 трлн руб., в том числе 13,7 тыс. кредитных договоров по льготным краткосрочным кредитам на сумму 516 млрд руб., 3,7 тыс. договоров по льготным инвестиционным кредитам на сумму 973 млрд руб.

