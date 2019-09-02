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Инвестиции
«Эфко» планирует модернизировать мощности по переработке подсолнечника
Инна Ганенко, Татьяна Карабут
Агроинвестор
2 сентября 2019
В стране может перерабатываться около 17 млн тонн маслосемян агрокультуры в год
На топ-10 переработчиков приходится 63,5% мощностей
Фото: Д. Гришкин

Входящий в топ-3 переработчиков подсолнечника масложировой холдинг «Эфко» в сезоне-2019/20 планирует начать модернизацию своих мощностей в Белгородской области. В результате проведенных работ объем переработки подсолнечника у группы в этом регионе вырастет на 250 тыс. т до 875 тыс. т в год. Об этом «Агроинвестору» сообщил директор дивизиона экспортного потенциала компании Алексей Гаврилов.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2018/19 сельхозгоду общие мощности холдинга по переработке подсолнечника оценивались в 1,2 млн т. «Мощности наших производственных площадок способны обеспечивать переработку свыше 2 млн т масличных. Если говорить о подсолнечнике, то его в 2018/19 сельхозгоду мы переработали более 1 млн т», — уточняет Гаврилов. При этом, несмотря на дисбаланс между имеющимися мощностями и доступным для переработки объемом сырья, компании удается обеспечивать полную загрузку заводов «благодаря диверсифицированной бизнес-модели и широкой линейке продукции», утверждает топ-менеджер.

Общие мощности по переработке подсолнечника в последние три сезона остаются практически неизменными, составляя около 17 млн т в год. При средней загрузке семечкой около 70% строить новые МЭЗы нецелесообразно, если только не производить на них специфические продукты. Имеющиеся мощности и так позволяют наращивать объемы переработки подсолнечника и выпуска масла в случае более высокого урожая как раз благодаря тому, что загрузка предприятий пока не 100%-ная. По предварительной оценке ИКАР, в 2018/19 сельхозгоду производство подсолнечного масла превысило 4,9 млн т, что примерно на 235 тыс. т больше, чем в 2016/17-м.

Совокупные мощности десяти крупнейших российских переработчиков подсолнечника в сезоне-2018/19 составили свыше 10,8 млн т, а их доля оценивается более чем в 63,5%, подсчитал ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Лидером топ-10 который год подряд остается холдинг «Юг Руси». ИКАР оценивает мощности компании в 2,5 млн т. По словам заместителя гендиректора «МЭЗ Юг Руси» Сергея Каменецкого, холдинг в совокупности способен перерабатывать порядка 2 млн т маслосемян в год. В сезоне-2018/19 группа освоила 1,4 млн т подсолнечника (плюс 350 тыс. т к показателю предыдущего сельхозгода).

На вторую строчку в этом году вышла «Русагро», получив права на покупку банкротящихся активов холдинга «Солнечные продукты» (входил в «Букет») осенью 2018-го. Теперь мощности по переработке подсолнечника группы Вадима Мошковича оцениваются в 1,52 млн т/год. До этого на втором месте были сами «Солнечные продукты» с долей рынка в 14% и общими мощностями по переработке на 4,7 тыс. маслосемян в сутки. В группу входили три масложировых комбината (в Москве, Саратове и Новосибирске), которые производили 500 тыс. т готовой продукции ежегодно, а также три маслоэкстракционных завода (в Аткарске, Армавире и Балаково).

Продолжение темы — в сентябрьском номере «Агроинвестора».

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