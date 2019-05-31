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Компании
«Эфко» стала владельцем Евдаковского масложирового комбината
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
31 мая 2019
Группа работает на предприятии с 2016 года
Евдаковский масложировой комбинат может перерабатывать до 15 тысяч тонн масла ежемесячно
Фото: evdakovo.com

Группа «Эфко» стала владельцем 100% доли в ООО «Евдаково», управляющего активами Евдаковского масложирового комбината (ЕМЖК) — одного из крупнейших производителей жиров и маргаринов в России. Как следует из данных kartoteka.ru, «Эфко» стала собственником 28 мая, до этого ООО «Евдаково» принадлежало трем физическим лицам — Валентине Сычевой (42%), Ольге Гудковой (40%) и Павлу Мезенову (18%). Последний, как указано на сайте «Эфко», является финансовым директором группы.

Представитель «Эфко» подтвердила «Агроинвестору», что группа официально стала владельцем активов воронежского ЕМЖК. «Все активы переведены на ООО “Евдаково”», — отметила она.

«Эфко» с конца 2016 года работает на ЕМЖК, ранее входившим в группу «Благо». Комбинат был остановлен в середине сентября 2016-го, а уже в середине октября на встрече с тогдашним губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым председатель совета директоров «Эфко» Валерий Кустов обещал, что в рамках выполнения заказов «Эфко» завод будет выпускать по 5-6 тыс. т продукции в месяц. С момента перехода завода на контрактное производство инвестиции «Эфко» в оптимизацию работы предприятия составили почти 500 млн руб., сообщала группа в марте. Тогда отмечалось, что на предприятии были выявлены вопросы, требующие оперативных решений. Устаревшая система организации труда, недостатки технологических процессов, приводящие к низкому качеству готовой продукции, не позволяли комбинату быть прибыльным на протяжении нескольких лет.

Старое юридическое лицо ЕМЖК — АО «Евдаковский масложировой комбинат» было признано банкротом в июне 2018 года по иску банка «Россия», конкурсное производство было завершено в октябре. Первоначально объем требований в банкротном иске составлял 306 млн руб., позднее банк «Россия» попросил включить в реестр требований кредиторов еще 4,9 млрд руб.

В 2014 году на ЕМЖК была завершена реконструкция, благодаря которой комбинат получил возможность ежемесячно перерабатывать до 15 тыс. т масла. При запуске обновленного предприятия заявлялось, что к 2019 году производство продукции увеличится до 18 тыс. т в месяц. Комбинат выпускает майонез, кондитерские жиры, жиры специального назначения, маргарины, заменители молочного жира. Как говорится в годовом отчете «Русагро», по итогам 2018 года ЕМЖК стал пятым производителем маргарина в России с долей рынка 2%. Выручка ООО «Евдаково» в 2017 году составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 478 тыс. руб.

Агропромышленная группа «Эфко» основана в 1992 году и является одним из ведущих масложировых холдингов в России (бренды «Слобода», Altero, «Солнечный венец», «Пикник»). Согласно собственным данным, в сезоне-2018/19 компания планирует переработать 1,6 млн т масличных, в том числе около 1 млн т подсолнечника и около 500 тыс. т сои, заняв второе место в России. В годовом отчете «Русагро» по итогам 2018 календарного года «Эфко» стоит на третьей позиции среди крупнейших производителей растительных масел страны с долей рынка 12%. В то же время с учетом ЕМЖК на «Эфко» приходится более половины (53%) российского производства промышленных жиров.

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