Партнерский материал. Рекордный инвестиционный портфель компании «ЭФКО»

Инвестиционная программа коснулась поставщиков сырья безэрукового рапса, высокоолеинового подсолнечника и высокопротеиновой сои, охватив 10 областей Российской Федерации. Это были денежные вложения и семенные — в виде семян сои с хорошей продуктивностью и генетической возможностью накопления высокого протеина в урожае.



В связи с тем, что основные мощности по переработке масличных ГК «ЭФКО» расположены в Белгородской области, бо´льшая часть вложений пришлась на сельхозтоваропроизводителей данного региона.



«По сравнению с предыдущими сезонами, в текущем инвестиционный портфель компании «ЭФКО» достиг своего максимума. Это связано с тем, что мы планируем наращивать мощности по переработке сои, рапса и подсолнечника. Подобные инвестиции для нашей компании являются залогом долгосрочных отношений с нашими партнерами и ключом к обеспечению загруженности производственных мощностей сырьем», — комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов,



В России рапсовый тостированный шрот на основе безэрукового сырья широко применяют в качестве комплексной добавки при кормлении КРС, а в свиноводстве — в качестве источника белка. Инвестиции для выращивания безэрукового рапса были переданы сельхозтоваропроизводителям Омской, Тамбовской, Воронежской и Курской областей.



«Мы продолжаем совместную работу с заводом «Либойл» по давальческой переработке рапса и планируем увеличить мощности — до 1 тыс. т/сутки. На сегодняшний день Россия успешно экспортирует рапсовое масло: за девять месяцев текущего сезона (с сентября 2018 года по май 2019-го) в Европейский союз было продано до 40% всего произведенного в РФ масла, в Норвегию — 35%, в Китай — 20%. Это около 440 тыс. т. В прошлом сезоне за такой же период — 260 тыс. т, то есть мы видим, что потребность растет», — констатирует Михаил Хохлов.



Остальные инвестиции компания предоставила сельхотоваропроизводителям Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей для выращивания подсолнечника и сои.

