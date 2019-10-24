«Эфко» вложится в производство масла в Египте

Группа «Эфко» намерена создать в Египте совместное с египетской компанией United Oil предприятие по производству специализированных жиров для пищевой промышленности и растительных масел. Соответствующее соглашение подписано двумя компаниями на экономическом форуме «Россия-Африка». Как сообщила пресс-служба «Эфко», основная цель партнерства — освоение рынков Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы в продуктовых категориях: наливное и бутилированное растительное масло, а также в пищевых ингредиентах — специализированных жирах. При этом инвесторы намерены создать крупнейшего производителя масложировой продукции в Северной Африке с ежегодной выручкой более $1 млрд, уточняет группа.



Инвестиции в проект оцениваются в $300 млн (более 19 млрд руб. по курсу ЦБ). По данным Минсельхоза России, United Oil является одним из ключевых представителей масложирового рынка Египта. С ним «Эфко» сотрудничает более трех лет: российская группа поставляет нерафинированное подсолнечное масло, United Oil рафинирует его, разливает и продает на Ближнем Востоке и в Африке, пишут «Ведомости».







Соглашение между компаниями предусматривает расширение производства бутилированного масла (розлив вырастет вдвое и составит 40 тыс. т в месяц) и запуск брендов российской группы на рынках Северной Африки, строительство нового завода по производству спецжиров в Египте, трансфер инновационных технологий группы «Эфко», создание центра прикладных исследований в Каире. Кроме того, стороны планируют строительство зернового терминала на Средиземном море по перевалке 2 млн т насыпных грузов в год.



«Эфко» разрабатывает новые модели работы на дальних рынках, поясняет гендиректор группы Евгений Ляшенко. «Вместо того, чтобы продавать масло или шрот на FOB Черное море, мы ищем возможности выхода к потребителям на рынках стран-импортеров нашей продукции. Партнерство с United Oil открывает несколько возможностей в регионе с быстрорастущими показателями численности и благосостояния населения. Во-первых, мы станем пионерами в трансфере наших инновационных технологий в области спецжиров, которые максимизируют использование отечественного подсолнечного масла. Во-вторых, наши бренды «Альтеро» и Violio получат шанс стать глобальными брендами», — сказал Ляшенко. Одновременно строительство насыпного терминала на Средиземном море даст возможность создать устойчивую модель поставок российского шрота, а в будущем и сои, потребителям Египта, добавил он. Как уточняют «Ведомости», подписанное соглашение является рамочным, обязывающие документы партнеры подпишут позже. Проектирование, как ожидается, начнется до конца 2019 года.



Инвестиции «Эфко» в производство в Египте являются очень логичным шагом, комментирует старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК компании EY Максим Никиточкин. Ситуация на внутреннем масложировом рынке довольно сложная: российский рынок давно насыщен, а рентабельность по EBITDA чистых производителей подсолнечного масла составляет 4-6%. «Таким образом, для роста необходимо расширять выход на зарубежные рынки, для этого партнерство с достаточно сильным игроком на рынке Африке очень оправдано: по данным ООН, численность населения Африки к 2050 году увеличится в два раза, до 2,5 млрд человек, при этом растет не только население, но и средний уровень жизни», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин. United Oil также имеет удачное географическое положение: порты в двух морях, что принесет синергию российской компании, которая сможет увеличить долю собственного трейдинга и таким образом получить дополнительную маржу, добавляет эксперт.



Партнерство позволит улучшить и ситуацию со спецжирами, емкость рынка которых в России в последние четыре года стагнирует на уровне 680 тыс. т, при этом «Эфко» в этом сегменте занимает первое место с примерной долей 45%, указывает Никиточкин. «То есть значительных перспектив в России не наблюдается, поэтому реализация проекта на растущем рынке с близостью к сырьевой базе является стратегически верным решением», — заключает он.



Агропромышленная группа «Эфко» основана в 1992 году и является одним из ведущих масложировых холдингов в России (бренды «Слобода», Altero, «Солнечный венец», «Пикник»). Основные бенефициары, по данным компании, — Валерий Кустов (28%), Евгений Ляшенко (14%), Владислав Романцев (10%). По итогам прошедшего сезона компания входит в топ-3 крупнейших российских переработчиков подсолнечника с мощностью 1,2 млн т. Совокупные мощности производственных площадок в России и Казахстане, согласно собственным данным, способны обеспечивать переработку свыше 2 млн т масличных в год. В рейтинге Forbes крупнейших частных компаний России «Эфко» находится на 84-м месте с выручкой 114 млрд руб. по итогам 2018-го.

