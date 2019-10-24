Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.045
eur
71.13
moex
2877.05
brent
61.74
пшеница
517
сахар
12.15
Инвестиции
«Эфко» вложится в производство масла в Египте
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 октября 2019
Инвестиции в проект оцениваются в $300 миллионов
«Эфко» намерена запустить свои бренды на рынках Северной Африки и Ближнего Востока
Фото: E. Разумный

Группа «Эфко» намерена создать в Египте совместное с египетской компанией United Oil предприятие по производству специализированных жиров для пищевой промышленности и растительных масел. Соответствующее соглашение подписано двумя компаниями на экономическом форуме «Россия-Африка». Как сообщила пресс-служба «Эфко», основная цель партнерства — освоение рынков Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы в продуктовых категориях: наливное и бутилированное растительное масло, а также в пищевых ингредиентах — специализированных жирах. При этом инвесторы намерены создать крупнейшего производителя масложировой продукции в Северной Африке с ежегодной выручкой более $1 млрд, уточняет группа.

Инвестиции в проект оцениваются в $300 млн (более 19 млрд руб. по курсу ЦБ). По данным Минсельхоза России, United Oil является одним из ключевых представителей масложирового рынка Египта. С ним «Эфко» сотрудничает более трех лет: российская группа поставляет нерафинированное подсолнечное масло, United Oil рафинирует его, разливает и продает на Ближнем Востоке и в Африке, пишут «Ведомости».

совместно с United Oil создают предприятие на Севере Африки в категории бутилированное растительное масло

Соглашение между компаниями предусматривает расширение производства бутилированного масла (розлив вырастет вдвое и составит 40 тыс. т в месяц) и запуск брендов российской группы на рынках Северной Африки, строительство нового завода по производству спецжиров в Египте, трансфер инновационных технологий группы «Эфко», создание центра прикладных исследований в Каире. Кроме того, стороны планируют строительство зернового терминала на Средиземном море по перевалке 2 млн т насыпных грузов в год.

«Эфко» разрабатывает новые модели работы на дальних рынках, поясняет гендиректор группы Евгений Ляшенко. «Вместо того, чтобы продавать масло или шрот на FOB Черное море, мы ищем возможности выхода к потребителям на рынках стран-импортеров нашей продукции. Партнерство с United Oil открывает несколько возможностей в регионе с быстрорастущими показателями численности и благосостояния населения. Во-первых, мы станем пионерами в трансфере наших инновационных технологий в области спецжиров, которые максимизируют использование отечественного подсолнечного масла. Во-вторых, наши бренды «Альтеро» и Violio получат шанс стать глобальными брендами», — сказал Ляшенко. Одновременно строительство насыпного терминала на Средиземном море даст возможность создать устойчивую модель поставок российского шрота, а в будущем и сои, потребителям Египта, добавил он. Как уточняют «Ведомости», подписанное соглашение является рамочным, обязывающие документы партнеры подпишут позже. Проектирование, как ожидается, начнется до конца 2019 года.

Инвестиции «Эфко» в производство в Египте являются очень логичным шагом, комментирует старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК компании EY Максим Никиточкин. Ситуация на внутреннем масложировом рынке довольно сложная: российский рынок давно насыщен, а рентабельность по EBITDA чистых производителей подсолнечного масла составляет 4-6%. «Таким образом, для роста необходимо расширять выход на зарубежные рынки, для этого партнерство с достаточно сильным игроком на рынке Африке очень оправдано: по данным ООН, численность населения Африки к 2050 году увеличится в два раза, до 2,5 млрд человек, при этом растет не только население, но и средний уровень жизни», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин. United Oil также имеет удачное географическое положение: порты в двух морях, что принесет синергию российской компании, которая сможет увеличить долю собственного трейдинга и таким образом получить дополнительную маржу, добавляет эксперт.

Партнерство позволит улучшить и ситуацию со спецжирами, емкость рынка которых в России в последние четыре года стагнирует на уровне 680 тыс. т, при этом «Эфко» в этом сегменте занимает первое место с примерной долей 45%, указывает Никиточкин. «То есть значительных перспектив в России не наблюдается, поэтому реализация проекта на растущем рынке с близостью к сырьевой базе является стратегически верным решением», — заключает он.

Агропромышленная группа «Эфко» основана в 1992 году и является одним из ведущих масложировых холдингов в России (бренды «Слобода», Altero, «Солнечный венец», «Пикник»). Основные бенефициары, по данным компании, — Валерий Кустов (28%), Евгений Ляшенко (14%), Владислав Романцев (10%). По итогам прошедшего сезона компания входит в топ-3 крупнейших российских переработчиков подсолнечника с мощностью 1,2 млн т. Совокупные мощности производственных площадок в России и Казахстане, согласно собственным данным, способны обеспечивать переработку свыше 2 млн т масличных в год. В рейтинге Forbes крупнейших частных компаний России «Эфко» находится на 84-м месте с выручкой 114 млрд руб. по итогам 2018-го

Показать еще

Статьи по теме
«Эфко» планирует модернизировать мощности по переработке подсолнечника
Мощности МЭЗов перестали расти. Десять крупнейших переработчиков могут осваивать 63,5% производимого в стране подсолнечника
Вдвое больше масла на вывоз. Как изменит рынок новый маслоналивной терминал
«Эфко» стала владельцем Евдаковского масложирового комбината
Партнерский материал. Рекордный инвестиционный портфель компании «ЭФКО»

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 14 по 20 октября
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Регионы
Рост АПК ускорился до 5,6%
Аналитика
Прогноз урожая яблок понижен
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией