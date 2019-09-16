В рейтинг 200 российских частных компаний вошли 13 представителей агробизнеса

13 агропромышленных компаний, как и годом ранее, вошли в топ-200 Forbes крупнейших частных компаний России по объему выручки, при этом их совокупный оборот увеличился на 63 млрд руб. до более 1,1 трлн руб. Четыре компании, как и в 2018-м, входят в первую сотню списка, причем первые две из них значительно улучшили свои позиции. Остальные крупнейшие представители отрасли свои позиции, в основном, теряли.

Так, с 59-го на 48-е место поднялась группа «Содружество», которая лидирует среди агрокомпаний. В 2018-м выручка одного из крупнейших переработчиков масличных в Европе увеличилась на 18% до 180,6 млрд руб. В «Содружество» входит более 30 предприятий, по итогам прошлого года заводы группы переработали свыше 3 млн т соевых бобов и рапса. В декабре 2018-го группа сообщила о покупке в Турции завода мощностью 200 тыс. т шротов и масел ежегодно.

Со 131-го сразу на 81-е место переместилась ростовская группа «Риф», крупнейший экспортер российского зерна в последние сезоны. В 2018 году ее выручка увеличилась в 1,7 раза до 120 млрд руб. По итогам сезона-2018/19 ТД «Риф» отгрузил 6,6 млн т зерна, что составляет около 15% всего вывоза зерна из России, ранее сообщала аналитическая компания «ПроЗерно». В январе 2019 года владелец компании Петр Ходыкин рассказывал, что группа инвестировала 5 млрд руб. в приобретение 1,5 тыс. вагонов-хопперов, что позволит снизить риски и «сделать доставку более прогнозируемой», а также увеличить прибыль.

Холдинг «Эфко», напротив, продолжил снижаться в рейтинге Forbes. Если по итогам 2017-го он опустился с 72-го на 79-е место, то сейчас компания потеряла еще пять позиций, оказавшись на 84-й строчке. При этом выручка холдинга росла и в прошлом году составила 114 млрд руб. против 108,7 млрд руб. годом ранее. «Эфко» специализируется на производстве растительного масла, специализированных жиров и маргаринов, кетчупа, майонеза, а также молочных и кисломолочных продуктов (торговые марки Altero, «Слобода» и др.). Мощности компании по переработке масличных, расположенные в Белгородской области, Краснодарском крае и Казахстане превышают 2 млн т в год. В мае 2019-го «Эфко» открыла новые линии маргарина на заводе «Пищевые ингредиенты» в Тамани. Там же находится принадлежащий компании морской терминал по перевалке жидких пищевых грузов.

Замыкает первую сотню рейтинга «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников. По итогам 2018 года выручка компании сократилась со 125 млрд руб. до 111,6 млрд руб., в результате чего холдинг опустился с 72-го на 90-е место. «Мираторг» является крупнейшим землевладельцем в России, работает в 16 регионах и является крупнейшим в стране производителем свинины и говядины, также выпускает мясо бройлера, розовую телятину и баранину. Кроме того, компания выходит на рынок производства растительного масла и собирается инвестировать 3,6 млрд руб. в строительство маслозавода в Орловской области.

Группа «Черкизово», в прошлом году занимавшая 98-е место, в новом рейтинге Forbes выбыла из первой сотни и заняла 101-ю позицию с выручкой 102,6 млрд руб. Компания является крупнейшим в стране производителем мяса, за прошлый год она нарастила производство более чем на 47 тыс. т до 702,1 тыс. т в убойном весе. В этом году холдинг планирует увеличить выпуск мяса еще почти на 20% и преодолеть планку в 1 млн т в убойном весе.

«Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича опустилась со 112-го на 122-е место, несмотря на рост выручки с 79 млрд руб. до 83 млрд руб. Компания входит в топ-3 крупнейших российских латифундистов с земельным банком 650 тыс. га и является одним из ведущих производителей свинины, сахара и масложировой продукции (бренды «Чайкофский», «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Слово мясника»). В этом году группа намеревалась сформировать стратегию еще одного направления бизнеса — молочного и в будущем войти в топ-3 российских производителей сыров.

На 137-м месте находится группа «Агро-Белогорье», опустившаяся на четыре строчки с выручкой 75 млрд руб. в 2018-м. Кроме того, потери в позициях рейтинга понесли «Объединенные кондитеры», которых Forbes также относит к отрасли агропрома (со 143-го на 150-е место), «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (со 178-го на 185-е место) и «БЭЗРК-Белгранкорм» (со 184-го на 191-е место). В то же время рост выручки на 10% до 62,4 млрд руб. позволил «Продимексу» сохранить за собой 152-ю строчку рейтинга. «Агроком», в прошлом году занимавший 104-ю позицию, на этот раз в рейтинг не вошел. При этом в топ-200 крупнейших компаний появилась группа «Солнечные продукты», долги которой по кредитам в прошлом году были выкуплены «Русагро». По оценке Forbes, в 2018 году выручка «Солнечных продуктов» составила 46,7 млрд руб. (193-е место).