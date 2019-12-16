ВТБ может купить еще один зерновой актив

Транспортная группа Fesco продает бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн», сообщили «Ведомости» со ссылкой на президента группы Александра Исурина. Представитель Fesco подтвердила «Агроинвестору», что компания действительно ведет переговоры по выходу из зернового сегмента. «Если партнер получит до конца года разрешение ФАС, то сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года», — сказала она. Цену сделки и партнера группа не называет.

По информации источников «Ведомостей», переговоры идут с группой ВТБ, которая создает объединенный зерновой холдинг и ранее уже купила 50% плюс одну акцию компании «Рустранском», в которую входит «Русагротранс» - крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. «Мы не комментируем процесс переговоров», — сообщила пресс-служба ВТБ в ответ на запрос «Агроинвестора». Ходатайства о покупке доли в компании «Транс-Грейн» в базе ФАС пока нет.

В парке Fesco 4198 зерновозов, в том числе 231 в собственности, остальные в аренде и лизинге. В прошлом году группа перевезла 2,9 млн т зерна, по итогам 2019-го объем может быть вдвое меньше из-за конъюнктуры рынка. По словам Инсурина, зерновой сегмент, в отличие от других бизнесов группы, генерирует убытки. «Если убрать эффект зернового сегмента, мы прирастаем примерно на 20% по выручке и EBITDA по группе», — цитирует его ТАСС. Продажа зерновозов позволит группе снизить долговую нагрузку и инвестировать в развитие бизнеса, добавил топ-менеджер.

По информации «Ведомостей», зерновозы Fesco уже находятся в управлении «Русагротранса». Если это так, то сделка эта сделка никак не повлияет на зерновой рынок, сказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) тоже говорит, что неформально вагоны «Транс-Грейна» уже находятся под контролем «Русагротранса». «Формальное завершение сделки может привести к увеличению доли «Русагротранса» на российском рынке железнодорожных перевозок зерна примерно с 38% до 47%. В частности, «Русагротранс» будет обеспечивать практически весь поток зерна по железной дороге в сторону Новороссийска», — комментирует эксперт. «Агроинвестор» направил запрос в «Рустранском». По данным «Infoline-аналитики», «Русагротранс» с учетом парка Fesco управляет 27 тыс. зерновозов.

Как следует из базы kartoteka.ru , выручка «Транс-Грейн» в 2018 году составила 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. На сайте компании написано, что она осуществляет перевозки преимущественно по Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Московской и Приволжской железным дорогам. Ареал присутствия охватывает более десяти регионов России, включая Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовскую область. У «Транс-Грейн» есть крупный филиал в Новороссийске, поэтому она оказывает содействие партнерам в экспортных операциях через главный зерновой экспортный терминал страны, говорится на сайте.

В июне глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ВТБ создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Группа, по собственным данным, уже вложил в зерновой бизнес свыше $1 млрд. В августе прошлого года ВТБ стал владельцем 22,25% в Новороссийском комбинате хлебопродуктов (НКХП), затем увеличил долю до 33,7%. Акции перешли к банку в процессе урегулирования задолженности группы «Сумма». В феврале этого года ВТБ также за долги «Суммы» получил 50% минус одну акцию в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК). Доля была оценена в 9,7 млрд руб., следует из отчетности банка. В перспективе ВТБ хотел бы поучаствовать в приватизации ОЗК, ранее говорил Костин.

В апреле ВТБ за 35,8 млрд руб. купил Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). На НКХП и НЗТ приходится около четверти российских мощностей по перевалке зерна на экспорт. В августе ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одной акции «Рустранскома» за 29,6 млрд руб., а также приобрел 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» за 987,5 млн руб. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», с июля по ноябрь компания экспортировала 9,9 млн т зерна, став второй по объему вывоза после ТД «Риф» (12,8 млн т). Также ВТБ рассчитывает до конца года выкупить 50% в зерновом терминале Тамань у холдинга Kernel. В ноябре ВТБ и «Эфко» договорились совместно построить терминал по перевалке до 12,5 млн т зерновых и шротов, а также 3 млн т масел в год в порту Тамань. Объем инвестиций в проект и сроки его реализации не уточняются.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ «Русская тройка».