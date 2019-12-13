Минсельхоз разрабатывает новый инструмент для ограничения экспорта зерна

Минсельхоз считает приоритетными потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны, поэтому ведомство разрабатывает механизм возможного ограничения экспорта зерна. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».



Он заверил, что инструмент будут использовать только при острой необходимости, когда объем вывоза продукции превысит установленный лимит экспортных возможностей. «Так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это», — сказал глава агроведомства. Подробностей о том, что именно будет из себя представлять этот механизм, министр не сообщил. Однако он высказался против выделения квот отдельным экспортерам, назвав это нецелесообразным.



Рост контроля отгрузок зерна со стороны Россельхознадзора и намеренные задержки оформления сертификатов, на которые в прошлом сезоне жаловались некоторые компании, министр не считает проблемой. «Любые задержки с документами в подавляющем большинстве случаев связаны с несоответствием отгружаемой партии требованиям страны-импортера», — заявил он. Также Патрушев отметил, что сейчас экспортная пошлина обнулена, но «если ситуация будет сильно меняться, и потребуется ее ввести, мы можем это сделать». Поводом для запрета экспорта может быть нехватка зерна для животноводов и мукомолов, следует из интервью. Министр считает, что ведомство не вправе допустить сильное падение или рост внутренних цен на зерно. Также он подтвердил, что сейчас разрабатывается электронная система прослеживания зерна, аналогичная «Меркурию».



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает введение ограничений нерациональным. «Они могут возникать и, наверное, необходимы, в тех случаях, когда ресурсы для внутреннего потребления не обеспечиваются внутренним производством. Но такой ситуации у нас не будет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — сказал он «Агроинвестору». 6 декабря Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна в России до 121 млн т, это на 7% выше показателя прошлого года. Возможный экспорт пшеницы в сезоне-2019/20 аграрное ведомство оценивает на уровне 36 млн т. Корбут на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» оценил потенциал вывоза зерна в целом в 46 млн т.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает логичным, что внутреннее потребление имеет приоритет над внешними продажами. Речь идет о создании механизма, а не о немедленном введении квот на экспорт, обращает внимание он. Расчетной базой могла бы стать разница между объемом производства и внутреннего потребления. Важно, чтобы механизм был прозрачным, не носил индивидуальных преференций и не ограничивал доступ игроков, считает он. «В проекте доктрины о продбезопасности сказано, что критерий для определения уровня самообеспечения — соотношение экспорта и импорта. Ситуации, когда резко вырастет импорт зерна, у нас точно не будет, — говорит Корбут. — Она может быть только локальной, например, сейчас нужно будет импортировать рожь, чтобы снять напряжение в производстве ржаной муки и хлеба. Но никто не будет экспортировать продукцию, если на внутреннем рынке будет нехватка и, как следствие, сформируется более привлекательная, чем на внешних рынках, цена».



Корбут подтвердил, что факты задержки оформления фитосанитарных сертификатов существовали и это было неформальным механизмом сдерживания экспорта. Позиция РЗС — такие меры недопустимы, если ограничения вводятся, то они должны быть публично оговорены и легальны. С этим согласна директор ТД «Риф» (один из крупнейших экспортеров зерна) Марина Турянская. «Все ограничения должны быть понятны, прозрачны, заранее прописаны, тогда они воспринимаются рынком как рабочие», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Однако не очень ясно, какие могут быть законные основания для введения подобного механизма, признал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Экспорт — ключевой драйвер роста растениеводства, любые ограничения — это однозначное ухудшение перспектив развития отрасли. Кроме того, это явно идет вразрез со стратегией увеличения аграрного экспорта», — уверен он.



По мнению Корбута, влияние на рынок экспортной пошлины, даже нулевой, неоднозначно. Сам механизм подрывает возможность развития производства зерновых с высокой ценой, например, твердой пшеницы. Что касается эмбарго, то его введение должно регламентироваться только на законодательном уровне и только если проблема носит общенациональный характер.



В прошлом сезоне разговоры о том, что Россия может ограничить экспорт зерна, поддерживали цены на него. Мнения экспертов о том, как сейчас заявление Патрушева может повлиять на внешний рынок, разделились. «Краткосрочно заявление ведомство может поддержать цены на внешних рынках. Мы весь год говорили о том, что вопрос каких-либо ограничений, вероятно, не ушел с повестки дня, и теперь наши предположения подтвердились», — сказал «Агроинвестору» Сизов. По мнению Корбута, само по себе интервью не является явным поводом для скачка цен, оно взвешено, сбалансировано. Однако в прошлом году на фоне подобных информационных сообщений цены на чикагской бирже выросли на $10. «Опасения, что ограничения могут быть, способны вызвать желание быстрее закупать, грузить и это провоцирует повышение мировых цен. Других оснований для роста экспорта я сейчас не вижу: внутренние цены достаточно высоки», — добавил он.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, вероятность того, что в текущем сезоне мировые рынки среагируют на подобную новость из России очень низкая. «Мировой рынок неплохо насыщен зерном и без России. Сейчас отечественных производителей и внешних потребителей должны больше волновать низкие темпы вывоза по сравнению с нашим потенциалом в этом сезоне, — прокомментировал он. — Плюс нужны подробности — как собираются ограничивать поставки. Иностранцы и так хорошо понимают, что экспорт из России может регулироваться».



С начала сезона по 3 декабря Россия отгрузила за рубеж 22,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 3,6 млн т или 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, приводит данные Центра оценки качества зерна. Отгрузки пшеницы составили почти 19 млн т (-13%), ячменя — 2 млн т (-28%), кукурузы — 1,2 млн т (+30%). По словам Патрушева, план экспорта продукции АПК в этом году — $24 млрд — будет выполнен, несмотря на снижение поставок зерна. Во второй половине сезона отраслевые аналитики прогнозируют активизацию вывоза.

