Минсельхоз США повысил прогнозы по российской пшенице

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в декабрьском отчете повысила прогноз валового сбора пшеницы в России в этом году с 74 млн т до 74,5 млн т без учета Крыма. В ноябре прогноз был увеличен с 72,5 млн т до 74 млн т. При этом оценки по остальным зерновым оставлены без изменения: 20 млн т ячменя, 14 млн т кукурузы, 4,3 млн т овса, 1,6 млн т ржи.



Минсельхоз России на прошлой неделе повысил прогноз валового сбора зерна в стране на 1 млн т до 121 млн т, оценка урожая пшеницы осталась без изменений — 75 млн т. По данным ведомства на 6 декабря, урожай агрокультуры составил 77,9 млн т в бункерном весе, что на 6,1% больше, чем годом ранее. В том числе в Крыму намолочено около 1 млн т. Неубранными в целом по стране остаются 3,2% посевов.



«Центр Агроаналитики» считает прогноз FAS USDA реалистичным, если учитывать Крым — тогда урожай пшеницы будет на уровне 75,5 млн т. По оценке центра, валовой сбор пшеницы в этом году в весе после доработки составит 74,9-75,5 млн т. Итоговый показатель будет зависеть от рефакции, в 2018-м она составила 3,7%, напоминает центр.



Также FAS USDA на 0,5 млн т до 34,5 млн т повысила прогноз экспорта пшеницы из России благодаря более высокому урожаю и конкурентным ценам. Вывоз прочих зерновых по сравнению с ноябрьским отчетом увеличен лишь на 50 тыс. т до 11,465 млн т за счет овса, поставки которого могут составить 140 тыс. т. Отгрузки кукурузы американские аналитики оценивают на уровне 5,7 млн т, ячменя — 5,6 млн т. Американское агроведомство обращает внимание, что российские производители сдерживают продажи, что поддерживает цены и ограничивает экспорт. На этом фоне во второй половине сезона отгрузки будут более равномерными, что приведет к прямой конкуренции американской и российской пшеницы. При этом в отличие от прошлого сезона в этом российская, скорее всего, останется дешевле американской, говорится в отчете FAS USDA.



Минсельхоз России оценивает возможный экспорт пшеницы в сезоне-2019/20 на уровне 36 млн т. «Центр Агроаналитики» обращает внимание, что за июль — ноябрь вывоз снизился на 13%, однако с января ожидает увеличения темпов отгрузок по сравнению с прошлым сезоном. В целом в сезоне-2019/20 поставки пшеницы за рубеж могут составить 34-35 млн т против 35,2 млн т в прошлом маркетинговом году, ожидают аналитики центра.



По информации Центра оценки качества зерна, с начала сезона по 3 декабря Россия экспортировала 22,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 3,6 млн т или 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе отгрузки пшеницы составили почти 19 млн т (-13%), ячменя — 2 млн т (-28%), кукурузы — 1,2 млн т (+30%).









