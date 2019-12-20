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Аналитика
Аналитики пересматривают прогнозы экспорта зерна
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
20 декабря 2019
Российский зерновой союз повысил прогноз вывоза до 47-48 млн тонн
Баланс спроса и предложения зерна в этом сезоне довольно напряженный
Фото: Т. Кулистикова

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин напомнил, что Советский союз всегда был импортером зерна, а сейчас Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. «Мы — номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше производство, но они больше потребляют, а мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы», — отметил он.

По данным ФТС на 12 декабря с начала сезона экспорт зерна составил 22,1 млн т (без учета данных о взаимной торговле с государствами — членами ЕАЭС за октябрь и ноябрь). Согласно информации Россельхознадзора на основе выданных фитосанитарных сертификатов, к 10 декабря было вывезено 23,8 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур (с учетом поставок в страны ТС). Это на 3,7 млн т или на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Во второй половине сезона можно ожидать увеличения темпов экспорта пшеницы и ячменя по сравнению с прошлым маркетинговым годом, рассказал «Агроинвестору» начальник управления моделирования и прогнозирования «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Рудольф Булавин. «По нашим оценкам, за январь-июнь 2020 года может быть вывезено на 2,4-2,7 млн т больше, чем в 2019 году, — уточнил он. — В целом за 2019/20 год экспорт зерновых и зернобобовых может составить 44-46 млн т (44,44 млн т в прошлом сезоне), в том числе пшеницы — 34-35 млн т (35 млн т в прошлом сельхозгоду)». Сейчас темпы вывоза пшеницы и ячменя из основных стран-конкурентов значительно превышают их экспортный потенциал, а в России, наоборот, текущий экспорт ниже потенциала. Во второй половине сезона конкурентоспособность российской пшеницы и ячменя повысится, что приведет к увеличению поставок, прокомментировал Булавин.

Российский зерновой союз (РЗС) также ожидает активизации отгрузок. 6 декабря на конференции «Агрохолдинги России» вице-президент союза Александр Корбут сказал, что в этом сезоне наша страна может поставить на экспорт около 46 млн т зерна, несмотря на то что сейчас темпы вывоза ниже, чем в 2018/19-м. Сейчас союз пересмотрел свой прогноз. «Мы повысили прогноз экспортного потенциал зерна в этом сезоне до 47-48 млн т, — сообщила «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. — Оценку экспорта пшеницы мы не меняли, она осталась на уровне 35,5 млн т, рост поставок на внешние рынки будет происходить за счет роста отгрузок ячменя и кукурузы».

Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что в этом сезоне с учетом вывоза в страны ЕАЭС экспорт зерновых и зернобобовых будет на уровне 44 млн т, в том числе около 34 млн т пшеницы. Поставки в Казахстан и ЕАЭС оцениваются в 1,86 млн т, говорит руководитель центра Игорь Павенский. В том числе в декабре экспорт зерна может сохраниться на уровне ноября, когда он составил 3,03 млн т включая 2,39 млн т пшеницы.

«Пока мы ожидаем, что в этом сезоне вывоз пшеницы составит 33,3 млн т, а общий экспорт зерна и продуктов его переработки — 43,3 млн т, — рассказал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Сейчас наш прогноз по экспорту пшеницы на 1,7 млн т меньше, чем у Минсельхоза США, при этом мы не исключаем, что наша оценка может быть понижена». Дело в том, что цены на зерно внутри страны относительно высокие, и продавать на экспорт непросто: основные отгрузки сейчас идут за счет Юга, где запасы снижаются и уже заметно меньше прошлогодних, поясняет он. При этом другие регионы, которые могли бы быть источником поставок во второй половине сезона, неконкурентоспособны по цене — она там выше экспортного паритета. «В целом баланс спроса и предложения зерна в этом сезоне мы оцениваем как весьма напряженный, а запасы зерна, особенно пшеницы — как исторически низкие, поэтому каждый миллион тонн зерна у нас на счету», — отметил Сизов.

Булавин называет несколько факторов возможного увеличения вывоза зерна. Так, в Аргентине увеличились экспортные пошлины на кукурузу, пшеницу, сорго, маслосемена подсолнечника и ячмень. «Страхуясь от повышения экспортных пошлин, трейдеры в Аргентине уже законтрактовали более 8 млн т пшеницы из экспортного потенциала на уровне 11,5 млн т, — говорит он. — Увеличение пошлин, с одной стороны, будет способствовать росту экспортных цен как на аргентинскую пшеницу, так и на пшеницу остальных стран-экспортеров зимой и весной, а с другой стороны — приведет к сокращению площади сева в 2020 году и снижению урожая и экспортного потенциала Аргентины». Также впервые за многие годы Иран вышел на рынок зерна с закупками пшеницы и подписал меморандум с Казахстаном и Россией о поставках до 3 млн т пшеницы. «По данным трейдерских источников, Иран уже закупил 260 тыс. т российской пшеницы с поставкой с 15 декабря по 15 января», — знает эксперт.

Официальный экспорт российской пшеницы в Казахстан может превысить 0,4 млн т, продолжает Булавин. «Высокий спрос со стороны Казахстана связан со снижением там объема и качества урожая пшеницы», — уточняет он. Кроме того, снятие торговых ограничений при экспорте американской сельскохозяйственной продукции в Китай благоприятно скажется на общей атмосфере мировой торговли и понизит ее неопределенность. «Если новое соглашение будет заключено, это заметно повысит спрос и цены на американскую сою и кукурузу и по цепочке окажет поддержку мировым ценам не только на эти товарные позиции, но и на пшеницу», — говорит он.

Еще один возможный фактор роста экспорта весной — снижение прогнозов урожая пшеницы в мире в 2020 году, что может вызвать увеличение спроса в мае — июне. В частности, во Франции из-за продолжительных дождей посевы озимой пшеницы под урожай 2020 года уменьшились на 5% к уровню 2018-го и к среднему показателю за последние пять лет. Кроме того, состояние посевов хуже прошлогоднего, такая же картина наблюдается и в США. В России же, как ранее оценивал Александр Корбут, состояние озимых блестящее, потери незначительные, а посевы выросли: по данным Минсельхоза, озимые заняли 18,2 млн га против 17,6 млн га под урожай 2019 года. По мнению Корбута, в следующем году мы можем получить хороший урожай и стабильные цены во второй половине сезона-2019/20. Есть вероятность, что они не упадут после того, как будут объявлены оценки по озимым и прогнозы валового сбора в 2020 году, говорил он.

Правда, Булавин также обращает внимание на текущее укрепление рубля, которое не способствует росту экспорта. По данным аналитического центра «Русагротранса», закупочные цены на пшеницу (протеин 12,5%) в глубоководных портах опустились на 250 руб. до 12,7-13 тыс. руб./т без НДС. Экспортные цены на пшеницу с поставкой в январе на прошлой неделе увеличились на $1,5 за тонну до $213-214/т. Ориентир на февраль — $215/т. По словам Павенского, цены предложения на январь выше — $218-220/т. По данным Минсельхоза на 12 декабря, среднероссийские цены на пшеницу 3-го класса составили 10,6 тыс. руб./т, 4-го — 9,95 тыс. руб./т, 5-го — 9,2 тыс. руб./т.

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