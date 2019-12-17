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Рынки
РЗС: изменение закона «О зерне» приведет к росту издержек бизнеса
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
17 декабря 2019
Дополнительные расходы у производителей могут достигнуть 30 млрд рублей в год
Поправки в закон предполагают создание системы прослеживаемости зерна на всех этапах производства, хранения и реализации
Фото: Flickr.com

Российский зерновой союз (РЗС) просит вице-премьера Алексея Гордеева не поддерживать подготовленные Минсельхозом изменения в закон «О зерне» в обсуждаемой сейчас редакции. Копия письма, датированного 16 декабря, есть у «Агроинвестора». Закон не рассматривает ключевые вопросы функционирования и государственного регулирования рынка зерна, а сконцентрирован лишь на контрольно-надзорной деятельности, пишет союз. Также он обращает внимание, что реализация законопроекта потребует существенных расходов со стороны федерального бюджета. Документ необходимо дорабатывать с привлечение широких кругов общественности и поднадзорных субъектов, уверен РЗС.

Поправки в закон предполагают создание и внедрение государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки на всех этапах производства, хранения и реализации. Предполагается, что в системе будет содержаться информация обо всех участниках зернового рынка, а также о товарных и потребительских качествах продукции. На каждом этапе предусматривается обязательное проведение лабораторных испытаний, результаты которых будут оформляться в виде заключения о количественно-качественных характеристиках зерна в электронной форме.

Также законопроект предполагает оформление карантинных сертификатов при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей стране. Сейчас они оформляются только при перемещении подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон. Новые правила работы на зерновом рынке могут вступить в силу с 1 августа 2020 года.

По расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес. И это только дополнительные расходы производителей, подчеркивает вице-президент РЗС Александр Корбут. «Дополнительные затраты увеличатся и у перевозчиков, элеваторов, трейдеров. И все они будут закладывать свои расходы в стоимость услуг, — сказал он «Агроинвестору». — Каждый участник рынка должен будет регистрировать свои транзакции, а это дополнительные люди, оборудование, затраты времени. Вроде, денег не надо, а расходы есть и их переложат на аграриев».

РЗС уверен, что новые правила вводят избыточные требования к участникам зернового рынка. Сейчас почти у каждого крупного производителя, хранителя или переработчика зерна есть свои полноценные лаборатории, поэтому навязывание лабораторных экспертиз будет носить дублирующий характер. В проекте поправок в закон Минсельхоз оценивал ориентировочный размер тарифа на установление класса зерна с учетом показателей качества и безопасности с выдачей протокола испытания на уровне 3,2-4,8 тыс. руб. в зависимости от агрокультуры (за какой объем — в документе не уточняется). Предполагается, что утверждать предельную цену на проведение работ по оценке качества и безопасности зерна будет правительство.

Ранее Корбут говорил «Агроинвестору», что создавать новый механизм прослеживаемости — избыточная мера.  «Сначала нужно понять, какие и у каких ведомств есть ресурсы для обеспечения прослеживаемости, интегрировать все эти ресурсы, чтобы их стало на порядок меньше, и тогда и сельхозпроизводителям, и надзорным органам будет проще работать», — уверен он. О том, что обеспечить прослеживаемость можно путем интеграции существующих систем, говорится и в письме союза Гордееву.

Можно понять, зачем система прослеживаемости зерна нужна государству, но добросовестным участникам рынка такие инициативы обычно приносят дополнительные расходы и прочие неудобства, соглашается заместитель гендиректора «Продимекс-холдинга» Вадим Ерыженский. «Наверняка после внедрения этой системы станет меньше «серых» сделок с зерном и продуктами переработки, недобросовестным бизнесменам сложнее будет заниматься подменой качественного товара некачественным. Но вот какой ценой это будет сделано, пока оценить сложно, — рассуждает он. — Минсельхоз обещает, что дополнительные требования не будут обременительны для участников рынка. Но это возможно только если они будут бесплатными и не будут тормозить работу».

Ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» директор УК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков говорил, что при в целом негативном отношении отрасли к обновлениям закона «О зерне», меры, которые предлагает Минсельхоз, — возможно, единственное решение проблемы повышения фитосанитарного качества российского зерна. В этом году экспорт пшеницы падает, несмотря на увеличение валового сбора, потому что аграрии вырастили качественное зерно, и на мировом рынке мы начинаем конкурировать с французами. Однако в этом случае от российских поставщиков требуют и фитосанитарное качество продукции наравне с ними, пояснял топ-менеджер.

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