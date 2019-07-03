Россельхознадзор хочет вести реестр экспортеров зерна

Россельхознадзор предлагает создать реестр экспортеров зерна, который сам же будет вести, сообщает ТАСС со ссылкой на документы к заседанию совета по вопросам АПК при Совете Федерации. Также служба считает нужным разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления контроля качества и безопасности российского зерна, в том числе предназначенного для поставок за рубеж. Кроме того, ведомство предлагает ускорить принятие постановления по госрегистрации компаний-экспортеров и законодательно закрепить их обязанность соблюдать требования стран-импортеров в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Также Россельхознадзор рекомендует проводить комплексную борьбу с сорными растениями в период вегетации зерновых агрокультур, обязательно подрабатывать зерно и учитывать его карантинное фитосанитарное состояние при хранении и формировании экспортных партий.



«Мы слышали о планах Россельхознадзора по созданию реестра экспортеров, но пока не видели проекта, не знаем, каковы критерии и требования данного реестра, поэтому оценивать эту инициативу сложно», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании «КЗП-Экспо» Евгений Сидюков. По данным Таможенного управления Минсельхоза, в нашей стране более 1,5 тыс. экспортеров сельхозпродукции, агроведомство считает, такое их количество сложно регулировать в плане объемов и качества продукции, и отчасти с этим можно согласиться, рассуждает топ-менеджер. «Среди этих компаний есть поставщики не только зерна, но и муки, бобовых, кормовой группы товаров, объемы у всех разные — от нескольких миллионов до нескольких тысяч тонн. Каким образом можно создать для всех экспортеров единые критерии - нам пока сложно представить», — добавляет он.



Официально в нашей стране числится несколько сотен экспортеров зерна, подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Если вводить квалификационные требования для реестра, важно, какие именно, где точка отсечения: в зависимости от них можно оставить 300, 50, а то и только две компании, — говорит он. — В таких случаях, «дьявол кроется в деталях». Контроль за экспортерами и экспортом есть и сейчас, причем достаточно серьезный: каждая партия для поставок на внешние рынки сопровождается соответствующими документами».



По словам управляющего агробизнесом концерна «Покровский» (Краснодарский край) Станислава Кашубы, холдинг как производитель и экспортер заинтересован в развитии и расширении числа импортеров российского зерна. «Мы тщательно изучаем наши партии зерна на предмет фитосанитарного состояния, не допускаем появления карантинных объектов и согласны, что отслеживать состояние перемещаемой продукции необходимо в первую очередь для развития экспорта, — отмечает он. — Но сейчас кроме карантинного заключения на партию товара на складе нужно иметь еще и карантинный сертификат на каждую машину. Это существенно затрудняет своевременность исполнения обязательств по поставкам, в то время как погодные условия и рынок диктуют потребность в оперативных действиях».



Сейчас в стране есть условия для здоровой рыночной конкуренции, продолжает Рылько. Если же будут предъявляться повышенные или недостаточно прозрачные требования, то есть риск уничтожить относительно благоприятную конкурентную среду, предупреждает он. При этом, по мнению эксперта, создание реестра экспортеров зерна, возможно, позволит сделать более прозрачным путь продукции от хозяйства и/или элеватора до трейдера.



В январе 2019 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказывал, что ведомство готовит предложения об усилении контроля за экспортом зерна, в том числе речь шла о возможном лицензировании экспортеров и усилении роли государственных компаний. «Когда любая фирма может экспортировать, государство не может обеспечить контроль в полном объеме», — обращал внимание чиновник. В марте на итоговом заседании коллегии службы министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что одной из приоритетных задач Россельхознадзора в этом году должно стать ужесточение контроля качества экспортируемого зерна. Особое внимание будет уделено разработке и внедрению единой системы прослеживаемости растениеводческой продукции, уточнял он. Также предстоит работа по устранению правовых пробелов законодательной базы в сфере госконтроля по обеспечению качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. В апреле Минсельхоз сообщал, что начал разработку соответствующих изменений в закон «О зерне».



Агроведомство инициировало обновление существующей зерновой стратегии после того, как в начале марта Генпрокуратура сообщила о выявлении нарушений в деятельности Минсельхоза в вопросе обеспечения качества и безопасности зерна и муки. В том числе она обратила внимание, что в России не приняты меры по стимулированию аграриев к производству высококачественного зерна 1-3 классов и его глубокой переработке, а хранители интервенционного зерна не обеспечивают в должной мере его сохранность. Также в докладе Генпрокуратуры отмечалось, что Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают должный контроль качества и безопасности зерна.



При этом в завершившемся сезоне Россельхознадзор активизировал проверку экспортных погрузочных площадок зерна, объясняя это участившимися жалобами импортеров на его качество. В течение 2018 года было проверено 80 площадок, на 41 нашли нарушения, три были закрыты в судебном порядке. В конце года Сергей Данкверт предупреждал, что в 2019-м может быть закрыто еще не менее десяти площадок. Также участники рынка отмечали, что увеличились сроки проверки качества зерна и оформления фитосанитарных сертификатов, и не исключали, что ужесточение проверок может быть инструментом для ограничения экспорта.



Ранее Минсельхоз прогнозировал, что по итогам сезона-2018/19 (завершился 30 июня) Россия экспортирует 44 млн т зерна, в том числе 37 млн т пшеницы. По оценке ИКАР, без учета поставок в страны ЕАЭС в апреле-июне и неофициальных отгрузок в Казахстан и Беларусь вывоз пшеницы составил около 35,2 млн т, а с учетом этих объемов — примерно 36 млн т против 40,8 млн т в предыдущем сезоне. По информации Россельхознадзора, к 25 июня с начала сельхозгода поставки зерновых и зернобобовых агрокультур за рубеж составляли 44,3 млн т — на 10,3 млн т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы были на уровне 35,2 млн т — на 14% ниже показателя годом ранее. В наступившем сезоне поставки зерна за рубеж, по прогнозу Минсельхоза, могут составить 45 млн т в том числе 36 млн т пшеницы. Отраслевые эксперты оценивают потенциал вывоза выше, так, например, аналитическая компания «ПроЗерно» считает возможными поставки под 50 млн т.

