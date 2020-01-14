Минсельхоз готовит постановление об ограничении экспорта зерна

Минсельхоз начал подготовку проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых агрокультур из страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Ведомство сообщило об этом на портале проектов нормативных правовых актов.



Текст постановления еще не опубликован. Ключевые слова, указанные в паспорте проекта: «рациональное использование зерна» и «регулирование рынка зерна». Планируется, что постановление вступит в силу уже в январе этого года. При этом общественное обсуждение проекта должно продлиться до 27 января. «Агроинвестор» направил запрос в Минсельхоз.



«Принятие постановления является особым регулятором общественных отношений в части регулирования экспорта зерновых культур», говорится в паспорте проекта постановления. В середине декабря в интервью «Коммерсанту» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал, что ведомство разрабатывает механизм возможного ограничения экспорта зерна. При этом он заверил, что инструмент будут использовать только при острой необходимости, когда объем вывоза продукции превысит установленный лимит экспортных возможностей. Минсельхоз считает приоритетными потребности внутреннего рынка и задачи продовольственной безопасности страны, подчеркнул министр. Патрушев не уточнял, как может быть реализовано ограничение вывоза, но говорил, что он против выделения квот отдельным экспортерам.



По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне экспорт зерна из России может составить 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы. Ранее Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США понизила прогноз вывоза пшеницы из России в сезоне-2019/20 с 35 млн т до 34 млн т. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 74,3 млн т в чистом весе, в целом урожай зерна достиг 120,7 млн т. По данным территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с 1 июля по 30 декабря 2019 года за рубеж было отгружено 26,5 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур (без продуктов переработки), что на 4 млн т или 13% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Отраслевые аналитики ожидают ускорения темпов экспорта зерна во второй половине сезона.



Ранее, когда глава агроведомства сообщил о разработке инструмента ограничения экспорта, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорил «Агроинвестору», что считает введение ограничений нерациональным. По его словам, они необходимы лишь в тех случаях, когда ресурсы для внутреннего потребления не обеспечиваются собственным производством. «Но такой ситуации у нас не будет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе», — уверен он. Союз в декабре повысил прогноз экспорта зерна в сезоне-2019/20 до 47-48 млн т. «Экспорт — ключевой драйвер роста растениеводства, любые ограничения — это однозначное ухудшение перспектив развития отрасли, — отмечал директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Кроме того, это явно идет вразрез со стратегией увеличения аграрного экспорта».



Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз подготовил проект поправок в федеральный закон «О зерне», которые предполагают создание единой системы прослеживаемости всех этапов производства, хранения и реализации зерна и продуктов его переработки. Новые правила работы на зерновом рынке могут вступить в силу с 1 августа 2020 года. По планам агроведомства, в системе будет содержаться информация обо всех участниках зернового рынка, а также о товарных и потребительских качествах продукции. На каждом этапе предусматривается обязательное проведение лабораторных испытаний продукции. Также законопроект предполагает оформление карантинных сертификатов при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей стране.

