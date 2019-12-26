Россельхознадзор рассчитывает улучшить прослеживаемость зерна

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт надеется, что в 2020 году удастся вывести на новый уровень прослеживаемость растительной продукции, в том числе зерна. Об этом он рассказал РБК.

Накануне ведомство сообщило, что в этом году его территориальные управления провели более 38 тыс. проверок безопасности и качества зерна, в результате которых было выявлено около 9 тыс. нарушений и выдано 3,6 тыс. предписаний об их устранении. Сумма штрафов для нарушителей превысила 74 млн руб., из них взыскано 61 млн руб. «За 2019 год Россельхознадзором при экспорте, импорте и внутренних перевозках проинспектировано почти 63 млн т зерна и продуктов его переработки. Выявлено более 10 млн т зерновой продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал «Агроинвестор», Минсельхоз подготовил проект поправок в федеральный закон «О зерне», которые предполагают создание единой системы прослеживаемости всех этапов производства, хранения и реализации зерна и продуктов его переработки. Новые правила работы на зерновом рынке могут вступить в силу с 1 августа 2020 года. По планам агроведомства, в системе будет содержаться информация обо всех участниках зернового рынка, а также о товарных и потребительских качествах продукции. На каждом этапе предусматривается обязательное проведение лабораторных испытаний продукции. Также законопроект предполагает оформление карантинных сертификатов при перемещении зерна и продуктов его переработки по всей стране.

Российский зерновой союз в середине декабря обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой не поддерживать изменения в закон, поскольку поправки не рассматривают ключевые вопросы функционирования и государственного регулирования рынка зерна, а сконцентрированы лишь на контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, по расчетам союза, предлагаемые изменения могут привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес. Также дополнительные затраты увеличатся у перевозчиков, элеваторов, трейдеров.

О разработке системы госконтроля и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Минсельхоз сообщал еще в апреле. Ранее Генпрокуратура нашла нарушения в работе ведомства, в частности она отметила, что в стране не обеспечивается должный контроль качества и безопасности зерна, что несет угрозу здоровью и жизни граждан.

Также Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что по итогам 2019 года доля фальсифицированной молочной продукции сократилась на 4% и составила 17%. Это стало возможным, в том числе, благодаря работе системы электронной системы ветеринарной сертификации «Меркурий», пояснил глава Россельхознадзора. «Теперь в наших руках есть эффективнейший механизм для обеления рынка. Мы располагаем огромным объемом данных, которые при правильном анализе дают возможность выявлять недобросовестных предпринимателей и пресекать различные схемы незаконного оборота продукции», — прокомментировал он РБК. Ведомство рассчитывает, что система позволит пресечь нелегальный ввоз продовольствия на 1,4 трлн руб. в год. «Союзмолоко» оценивает долю фальсификата на молочном рынке на уровне 4,5-5%.