Минсельхоз хочет квотировать экспорт отдельных агрокультур

В ходе Гайдаровского форума директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов сообщил, что ведомство не исключает, что недавно предложенный механизм квотирования экспорта зерна в дальнейшем может быть распространен на отдельные агрокультуры, также при этом может учитывать их качество. «В целом мы хотим такой механизм [квотирования] апробировать, потом в дальнейшем возможно его развитие, сегментация по видам сельхозкультур, где-то, возможно, по классности [зерна]. Но это точно не в текущем сезоне и, я думаю, что даже не в следующем», — цитирует Титова «Интерфакс».



Чиновник объяснил, что в недавно предложенный механизм квотирования не включены показатели качества и классности. «Пока это только пилот, который даже не сегментирован на пшеницу, кукурузу, ячмень или другие культуры, — отметил Титов. — Речь идет о механизме, который может быть апробирован на примере текущего сезона. То есть это определение (размера квоты), исходя из потенциала по фактическому объему урожая, планов по внутреннему потреблению, потенциала по экспорту».



Он также напомнил, что Минсельхоз предлагает вводить квоту без привязки к конкретным участникам рынка, «чтобы все просто видели и понимали, что в этот сезон мы можем безболезненно для внутреннего рынка экспортировать условно 45 млн т зерна». По словам Титова, это позволит участникам рынка понимать, «когда стоит притормозить в своей договорной кампании», добавил он.



Минсельхоз пытается сделать свою политику и правила игры более прозрачными и понятными для участников рынка, подчеркнул глава департамента, отметив, что инициативы ведомства направлены на обеспечение продовольственной безопасности. «Минсельхоз будет все-таки следить за тем, чтобы на внутреннем рынке зерна было в достатке, в соответствии с ситуацией на внутреннем рынке мы будем выстраивать свою экспортную стратегию», — сказал ранее и. о. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (цитата по «Интерфаксу).



Коммерческий директор компании «Глобэкс Грейн» Александр Григорьянц сказал «Агроинвестору», что сбор зерна растет из года в год, поэтому, вероятно, предложенная Минсельхозом мера не понадобится. «А квотирование по агрокультурам, тем более в зависимости от качества — это потенциальный повод для злоупотреблений со стороны регулирующих органов и трейдеров, которые будут пытаться выдавать одно качество за другое, поскольку, видимо, квоты или даже формы налогообложения будут разными», — предположил Григорьянц. По его мнению, квотирование экспорта зерна сейчас не нужно: рыночные механизмы и так позволяют регулировать объемы вывоза путем изменения внутренних цен. «Если внутренний рынок понимает, что зерна не хватает, то начинает делать запасы. Следовательно, цены растут, и возможность вывезти любой объем из России снижается за счет неконкурентоспособности экспортных цен», — говорит он. «Сейчас просто нет оснований для каких-то кардинальных изменений», — соглашается вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Директор ТД «РИФ» Марина Турянская считает, что все ограничения должны быть понятны, прозрачны и заранее прописаны. «Тогда они воспринимаются рынком как рабочие», — уверена она.



При этом, комментируя слова Титова о том, что квотирование экспорта будет направлено на упрощение правил игры для участников рынка, Григорьянц сказал, что, скорее всего, весь объем вывоза внутри квоты придется на долю крупных поставщиков, а для компаний меньше «просто не останется места». Это, по его словам, приведет к закрытию или переориентации на другой рынок фирм с меньшими объемами отгрузок. По словам одного из зернотрейдеров, в понедельник Минсельхоз будет обсуждать вопрос квот с Союзом экспортеров.



Минсельхоз готовит проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых агрокультур из страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Объем квоты составит 20 млн т, предполагается, что она может быть введена уже в январе и будет действовать до конца сезона. Ранее руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов предполагал, что Минсельхоз разрабатывает механизмы для «обеления» рынка. Он может действовать при определенных условиях, например, при росте цен на зерно. В таком случае игроки будут заранее знать, когда будет работать ограничение. «Не думаю, что это реально помешает нам вывозить зерно», — прокомментировал он «Агроинвестору».





