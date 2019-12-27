Минсельхоз: агроэкспорт в 2019 году достигнет $25 млрд

В 2019 году экспорт сельхозсырья и продовольствия составит около $25 млрд против $25,8 млрд в 2018-м и плановом уровне в $24 млрд. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики. Также он обратил внимание, что при стабильном снижении импорта объем вывоза продукции АПК за пять лет увеличился на 30%.

«В целом наращивание внешней торговли продукцией АПК — это стратегическая задача отрасли на ближайшие годы, — напомнил глава агроведомства (цитата по стенограмме на сайте Кремля). — Это стимул для всех нас работать на опережение сразу в нескольких направлениях. Во-первых, обеспечивать увеличение производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Во-вторых, расширять географию поставок. В-третьих, содействовать продвижению нашей продукции за рубежом».

Также Патрушев отметил, что сейчас Россия поставляет свою сельхозпродукцию в 160 стран. Она представлена на рынках государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Европейского союза, в СНГ. При этом работа по открытию новых рынков продолжается. «По итогам 2019 года весь комплекс мероприятий в целом позволил открыть для отдельных видов российской продукции рынки еще 19 государств», — сказал министр. Однако он также обратил внимание, что необходимо повышать узнаваемость российских брендов на международных площадках и создать комплексную систему продвижения на перспективных рынках сбыта.

Ранее в интервью каналу «Россия 24» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что достаточно долго тратилось много усилий на открытие европейских рынков, однако «сегодня понятно, что это бесперспективно и с точки зрения бизнеса неэкономично». По его словам, в том числе это связано с теми условиями, которые созданы в рамках ВТО. «Я думаю, что наша задача — те рынки, которые динамично развиваются и с которыми можно находить общий язык. И такими рынками являются страны Юго-Восточной Азии», — уточнил он.

Кроме того, по словам Патрушева, сейчас уделяется внимание транспортно-логистической системе, которая играет немаловажную роль в развитии экспорта. Строительство, модернизация и реконструкция спинальных терминалов включены в программу льготного кредитования со ставкой не более 5%. Также выдаются льготные кредиты на приобретение вагонов, в планах распространить эту меру и на контейнеры, в том числе рефрижераторы, сказал он.

«В целом, по нашему мнению, реализация всех обозначенных мероприятий позволит агропромышленному комплексу к 2024 году выполнить задачу и поставить за рубеж сельхозпродукции и продовольствия на $45 млрд», — уверен глава агроведомства.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Патрушев рассказывал, что в этом году экспорт продукции АПК составит $24 млрд. Снижение он объяснил изменением структуры поставок и уменьшением отгрузок зерна — основной экспортной позиции отрасли. Замглавы Минсельхоза Елена Фастова на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» говорила, что в этом году по экспорту продукции ведомство видит цифру $24 млрд, «а то и $25 млрд». По данным ФТС, с 1 января по 8 декабря вывоз продукции АПК из России составил $22,4 млрд.