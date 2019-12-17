Импорт продовольствия на $4 млрд превысил экспорт

С 1 января по 8 декабря экспорт продукции АПК из России составил $22,4 млрд, сообщил Центр агроаналитики со ссылкой на данные ФТС. В натуральном выражении за рубеж было поставлено 57,7 млн т продукции. Традиционно в структуре вывоза преобладает зерно, на долю которого пришлось около трети отгрузок. В том числе было отгружено 29,4 млн т пшеницы на $5,9 млрд и 3,4 млн т ячменя на $667 млн. Экспорт мороженой рыбы составил почти 1,4 млн т на $2,3 млрд, подсолнечного масла — 2,7 млн т на $1,9 млрд. Крупнейшим покупателем российской продукции стал Китай ($2,9 млрд), далее идут Турция ($2,3 млрд), Египет ($1,346 млрд) и Казахстан ($1,2 млрд).

При этом импорт продовольствия в стоимостном выражении по-прежнему превышает объемы экспорта: к 8 декабря за рубежом было закуплено товаров на $26,34 млрд. Главная позиция — цитрусовые, их было поставлено 1,4 млн т на $1,1 млрд, также в Россию было ввезено 590,6 тыс. т вина и виноградного сусла на $1,04 млрд, почти 1,4 млн т бананов на $1,03 млрд, 205,9 тыс. т сыра и творога на $847,4 млн. Больше всего продовольствия Россия закупила в Беларуси — на $3,1 млрд в стоимостном выражении, также крупными поставщиками стали Китай ($1,6 млрд), Бразилия ($1,4 млрд), Германия ($1,2 млрд), Эквадор ($1,2 млрд). В объемном выражении импорт оказался почти в 2,9 раза меньше экспорта, что говорит о том, что российский агроэкспорт по-прежнему дешевый, поскольку в нем преобладает сырье, а не продукция высоких переделов.

По итогам года экспорт продукции АПК достигнет минимум $24 млрд, сообщила ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. «По экспорту продукции мы видим цифру $24 млрд, а то и $25 млрд», — сказала она. В октябре в ходе выставки «Золотая осень» директор департамента растениеводства министерства Роман Некрасов говорил, что в этом году поставки за рубеж сельхозпродукции и продовольствия прогнозируются на уровне $24,7 млрд. 13 декабря в интервью «Коммерсанту» глава агроведомства Дмитрий Патрушев сказал, что в этом году получится достигнуть планового показателя экспорта в $24 млрд. «Если сравнивать эту цифру с прошлогодним показателем, результат несколько ниже, но на это есть абсолютно объективные причины, — пояснил министр. — В первую очередь это связано с изменением структуры экспорта. В текущем году объем, который приходится на нашу основную экспортную позицию — зерно, несколько снизился. Но при этом мы сильно подросли по другим сегментам».

Безусловным лидером по темпам роста отгрузок и основным драйвером агроэкспорта, который и позволит выполнить целевой показатель программы, Патрушев назвал масложировую продукцию, отгрузки которой увеличатся примерно на четверть. По прогнозу исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, в этом году экспорт масложировой продукции может достигнуть рекордных $4 млрд. В том числе рекордным может стать вывоз подсолнечника: аналитический центр «СовЭкон» оценивает потенциал поставок в декабре на уровне 100 тыс. т против 71 тыс. т в ноябре. Правда, Масложировой союз считает, что отгрузки сырья нужно ограничить, увеличив экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%. В интервью «Коммерсанту» Патрушев сказал, что решение по этому вопросу еще не принято. «Но надо совершенно четко понимать, что если мы сейчас повысим пошлину на экспорт семечки, мы тем самым снизим для себя объем, который будет вывезен. Поэтому нужно соблюдать баланс», — отметил он.

Для развития экспорта продовольствия Минсельхоз направит в 50 стран мира атташе по АПК, также, по словам Патрушева, почти принято решение о субсидировании перевозок продукции на экспорт. Кроме того, для достижения цели в $45 млрд в 2024 году необходимо увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, напомнил он.

По данным за 10 месяцев экспорт продовольствия, включая рыбу, отставал от прошлогодних значений на 2,3%, составив $19,8 млрд по сравнению с $20,3 млрд за аналогичный период 2018-го, сравнивает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Причина — в отставании экспорта зерновых как по объемам, так и ценам отгрузки, которое не компенсировалось ростом вывоза масла, рыбы и некоторых других позиций, прокомментировала она «Агроинвестору». Судя по оперативным данным Минсельхоза, этот разрыв с прошлым годом сохранится, и по итогам 2019-го вывоз продукции АПК не превысит прошлогоднее значение ($24,8 млрд). «В следующем году экспорт, вполне вероятно, вырастет: есть позитивные ожидания по отгрузкам зерна в начале года, а также по росту цен на пшеницу, увеличится вывоз растительных масел, — говорит Снитко. — Но многое будет определяться урожаем следующего года — корректировки прогноза могут быть очень существенными вплоть до мая-июня».



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