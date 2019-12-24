Поставки мяса птицы в Китай приблизились к 60 тысячам тонн

По последним оценкам на 20 декабря, объем экспорта мяса птицы из России в Китай составил 56 тыс. т, сообщил «Агроинвестору» президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В 2020-м поставки могут увеличиться до 70-120 тыс. т. С февраля по октябрь отгрузки мяса и субпродуктов птицы в Китай выросли почти с нуля до более 10 тыс. т в месяц, прибавляя в среднем по 7% ежемесячно, подсчитала компания. Однако такая динамика объясняется эффектом низкой базы. Наиболее популярными у импортеров стали куриные лапки, на которые пришлось почти 70% поставок, и крылья (29,5%). Среди других товарных позиций — куриные окорочка, голень индейки, куриные голени и бедра.

Потенциал китайского рынка птицы превышает 0,5 млн т в год, на нем активно работают поставщики из Бразилии, Таиланда, Аргентины, Чили, Польши и Беларуси. Однако цены российской продукции на отдельные части тушки очень конкурентоспособны, подчеркивает Давлеев. «Например, лапки на внутреннем рынке у нас стоят от 20 руб./кг до 40 руб./кг, а в Китай они могут продаваться по цене $2-3,5/кг, — сравнивает он. — Та же история с крылом. На внутреннем рынке оно в зависимости от сезона и качества стоит $1,5-2/кг, а при экспорте в Китай стоимость может составить (в зависимости от качества) $2,5-5/кг». Правда, конкурентные преимущества российской продукции снижаются из-за того, что ее невозможно поставлять напрямую по железной дороге из-за высоких тарифов на перевозку. А при доставке по воде из портов Балтийского и Черного морей логистическое плечо становится сопоставимым с маршрутами экспорта из США и Бразилии.

Agrifood Strategies оценивает экспортный потенциал российских птицефабрик, которым разрешены поставки в Китай, на уровне 200-250 тыс. т в год. Однако реальные отгрузки вряд ли превысят 150 тыс. т. Для реализации экспортного потенциала российским предприятиям нужно научиться правильно обрабатывать и упаковывать продукцию — в этом плане они пока проигрывают конкурентам из других стран. По словам Давлеева, в России еще не все производители могут соответствовать стандартам Китая по качеству тех же куриных лапок. «У нас их очень много переломанных, с неотделенной кутикулой, тогда как у конкурентов данная продукция представлена в более подобающем товарном виде, — отмечает он. — Конечно, доработка требовала бы более высоких затрат, однако итоговая прибыль будет почти вдвое выше».

Технологический процесс правильной доработки для предприятий, которые привыкли работать по определенной схеме, непростой. Нужно следить за тем, как навешивается птица, чтобы исключить переломы лапок, а это зачастую невозможно сделать из-за слишком высокой скорости конвейера, поясняет Давлеев. «Для сравнения, в Бразилии эта скорость составляет до 6 тыс. голов в час, у нас — порой до 12-14 тыс. голов в час. Также на многих предприятиях с лапок не снимается ороговевший слой кожи, — говорит он. — Кроме того, чем больше размер лапок, тем они дороже. Однако убойный вес российских бройлеров составляет максимум 2,5 кг, тогда как в США он доходит до 4,5 кг, соответственно, и размер лапок от американских поставщиков больше». Хотя сегодня отдельные российские птицефабрики делают доработку лапок и продают свою продукцию в Китай по $3,5 за килограмм — по самой высокой цене, добавляет Давлеев.

«В целом, в этом году объем вывоза в Китай серьезно увеличился. В том числе спрос на ранее непопулярное филе грудки является следствием резкого удорожания в стране свинины — цены на нее в разных регионах поднялись на 70-100% по сравнению с 2018-м из-за распространения африканской чумы свиней, — резюмирует Давлеев. — Даже дорогое филе грудки теперь стало конкурентоспособным со свининой».

Ранее холдинг «Дамате» сообщил, что в этом году экспортировал в Китай более 700 т продукции из индейки — примерно половину от всего объема своего вывоза. Группа «Черкизово» в ходе выставки China International Import Expo в Шанхае подписала несколько контрактов на поставку мяса птицы на общую сумму более $20 млн. Самые крупные сделки заключены с ведущими китайскими агрохолдингами — Cargill China и COFCO Meat. При этом компания договорилась о расширении ассортимента и теперь будет вывозить в том числе куриные голень, бедро и филе грудки.

Российско-китайское соглашение о возобновлении двусторонней торговли мясом птицы было подписано год назад после встречи президента России Владимира Путина и председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина. Взаимный запрет на импорт мяса птицы страны ввели в 2005 году после ряда вспышек высокопатогенного гриппа птиц. Сейчас право на экспорт продукции птицеводства в Китай есть у 31 убойно-перерабатывающего предприятия и 13 хладокомбинатов, обслуживающих логистические операции.