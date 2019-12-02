События года. Март. В Китай отправлена первая партия мяса птицы

Два контейнера с замороженными куриными крыльями общим весом 54 т ушли морским транспортом из Санкт-Петербурга. Чуть позже «Мираторг» уточнил, что речь идет о его продукции, выпущенной в Брянской области.



Китайский рынок был закрыт для российских птицеводческих компаний в 2005 году после вспышек гриппа птиц. В ноябре 2018-го Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая подписали протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы, затем согласовали список предприятий, которые получили право экспортировать мясо и субпродукты. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда рассчитывал, что первые отгрузки могут начаться уже к концу 2018 года.



Однако получить разрешение не значит начать вывозить, притом что многие участники рынка не раз говорили, что выйти на китайский рынок для них не самоцель и что поставки себе в убыток ради имиджа интересны далеко не всем. Кроме того, несмотря на то, что отрасль долго ждала этого решения по открытию рынка, оказалось, что если морально предприятия готовы к экспорту, то вот физически — скорее нет. Мало произвести качественную продукцию, обеспечить соблюдение всех ветеринарно-санитарных правил и норм импортера да еще выйти на себестоимость, с которой ее выгодно везти за тысячи километров. Нужно еще найти конкретного покупателя, обеспечить эффективную логистику, продумать упаковку, даже если ты везешь куриные крылья или лапки и речь не идет о каком-то особом брендировании для внешних рынков. То есть в целом вполне логично, что быстрого старта с вывозом в Китай не получилось. Одно дело — проработать поставки в теории, другое — реально начать экспортировать.



Правда, российские предприятия все-таки смогли наладить отгрузки, и в апреле-мае они постепенно стали набирать обороты. Национальная мясная ассоциация прогнозировала, что уже в течение первого года объемы вывоза птицеводческой продукции могут составить до 20-30 тыс. т. В сентябре Минсельхоз сообщил, что с начала года в Китай было поставлено 18,7 тыс. т мяса птицы на сумму более $41 млн, в том числе в августе — свыше 7,5 тыс. т. Ведомство рассчитывало, что если такая динамика сохранится, то в целом по итогам 2019 года экспорт в денежном выражении может превысить $100 млн (45-50 тыс. т), и ставило перед отраслью задачу интенсифицировать отгрузки.



При открытии китайского рынка некоторые отраслевые эксперты обращали внимание, что речь идет о взаимной торговле, и предупреждали, что есть риск массового поступления в Россию куриной грудки из КНР — там она непопулярна и стоит недорого. Однако засилья китайской курицы на российском рынке не произошло, возможно, потому что в течение всего года Китай безуспешно продолжал бороться с распространением африканской чумы свиней. К сентябрю поголовье свиней в стране оказалось на 40% меньше, чем годом ранее, оценивало агроведомство КНР, однако отраслевые эксперты не исключали, что сокращение может быть намного больше. В результате свинина в Китае резко подорожала, импорт вырос, и, наверное, это помогло местной куриной грудке стать более востребованной на внутреннем рынке. Видимо, спрос на курицу так увеличился, что в ноябре Китай даже снял запрет на ее ввоз из США, несмотря на то, что их торговая война продолжается.



Пока Россия не получила разрешение поставлять в Китай свинину, она вполне может воспользоваться ситуацией и увеличивать экспорт птицы, тем более что китайцы готовы покупать не только лапки и крылья. Так, например, группа «Черкизово» в ходе выставки China International Import Expo в Шанхае подписала несколько контрактов на поставку мяса птицы на общую сумму более $20 млн. Самые крупные сделки заключены с ведущими китайскими агрохолдингами — Cargill China и COFCO Meat. При этом компания договорилась о расширении ассортимента и теперь будет вывозить в том числе куриные голень, бедро и филе грудки. И хотя понятно, что Россия вряд ли сможет конкурировать по объему поставок, например, с Бразилий, однако Китай имеет все шансы выйти на первое место среди стран, импортирующих российское мясо птицы, обогнав Украину, Вьетнам и Казахстан.

