«Дамате» увеличит производство индейки на 50%

В этом году компания «Дамате» планирует выпустить более 130 тыс. т мяса индейки в убойном весе, что на 50% больше показателя 2018-го. Об этом «Агроинвестору» рассказал соучредитель и генеральный директор холдинга Рашид Хайров. Таким образом компания подтвердит статус крупнейшего производителя индейки в стране. «Мы фактически завершаем реализацию проекта расширения производственных мощностей до 155 тыс. т в убойном весе в год, кроме того, в 2020-м введем в эксплуатацию завод по глубокой переработке индейки мощностью 214 тыс. т в год», — делится топ-менеджер.

По словам Хайрова, 2019 года стал для компании пиковым по объему инвестиций — они превысили 10 млрд руб. «Следующий год будет в целом похож на текущий, хотя основные вложения уже сделаны», — уточнил он. При этом на исполнение планов по бюджету компании положительно влияет стабильность валютного курса. «Сейчас мы фактически адаптировались к текущему курсу рубля, и, несмотря на наличие в нашем арсенале различных инструментов хеджирования валютных рисков, для нас крайне важно, что волатильность курса значительно снизилась в последнее время», — подчеркивает Хайров.

В этом году «Дамате» ввела в эксплуатацию 64 новых птичника подращивания и откорма птицы. В 2020-м число птичников планируется увеличить с 392 до 488. В ближайшие полгода предполагается завершить строительство еще 96 корпусов на девяти площадках в Мокшанском, Вадинском и Спасском районах Пензенской области.

Также в этом году «Дамате» приступила к проекту по расширению животноводческого комплекса с 4,6 тыс. до 6 тыс. коров дойного стада. «К ранее вложенным 5,1 млрд руб. мы сейчас дополнительно инвестируем около 1 млрд руб. в строительство новых мощностей, — говорит Хайров. — Комплекс находится в высокой степени готовности, полным ходом идет завоз поголовья. В результате реализации проекта валовой надой молока составит 150 т в сутки или 55 тыс. т в год». По итогам 2019-го холдинг планирует произвести 43,9 тыс. т молока-сырья — на 35% больше, чем в прошлом году. Позитивная динамика связана как с расширением стада на 490 коров (10%), так и повышением средней продуктивности на 800 кг или 7%. «Наши новые проекты будут направлены, в первую очередь, на повышение экономической эффективности и безопасности производства», — добавляет Хайров.

При этом компания обращает внимание на стагнацию розничного рынка продовольствия на фоне того, что реальные доходы населения не растут. Тем не менее «Дамате» прогнозирует дальнейший стабильный рост рынка мяса индейки. «Потребительские исследования подтверждают переключение со свинины и бройлера на индейку. При общей отрицательной динамике домашнего потребления в категории мяса, сегмент индейки растет. Но наш потребитель требует качества, разнообразия и удобства за каждый заплаченный рубль», — отмечает Хайров.

По оценке компании Agrifood Strategies, потенциал потребления индейки в России составляет 4-5 кг на человека в год. При существующем объеме производства среднедушевое потребление находится на уровне 2 кг, поэтому рынок этого вида мяса еще далек от насыщения. В этом году объем производства индейки в стране может составить 300-310 тыс. т в убойном весе. В 2018-м было выпущено 259 тыс. т.