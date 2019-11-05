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Компании
В Сибири остановлен крупный индейководческий проект
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
5 ноября 2019
Компания планировала вложить 4,2 млрд рублей в производство 15 тысяч тонн индейки
Минсельхоз Новосибирской области рассчитывал, что «Инд-Сибирь» сможет экспортировать 25% производимой продукции
Фото: Д. Абрамов

Компания «Инд-Сибирь» остановила проект создания комплекса по производству и переработке индейки в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца торгового холдинга «Сибирского гиганта» Александра Манцурова, которому принадлежит компания. Инвестор не смог договориться с Россельхозбанком. «Те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, — земля и небо, и мы отказались от этого решения», — цитирует Манцурова ТАСС. «Агроинвестор» направил запрос в Россельхозбанк. По словам Манцурова, проект готов к реализации, сейчас его инициаторы ищут другой банк или инвестора.

«То, что не удалось договорится с РСХБ об условиях кредита — ситуация прогнозируемая, этот рынок достаточно гибкий, в том числе и для Сибирского региона, поэтому банк и выставил новые условия, которые не устроили компанию», — прокомментировала «Агроинвестору» партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. 

Строительство комплекса было анонсировано еще в 2015 году, тогда его стоимость озвучивалась на уровне 2 млрд руб. В июне 2016-го совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект по производству почти 7,7 тыс. т индейки в живом весе. Тогда компания планировала начать строительство в 2017 году и выйти на проектную мощность в 2019-м. Инвестиции в предприятие оценивались в 3 млрд руб. Однако уже в феврале 2017-го проект подорожал до 3,5 млрд руб., писал «Коммерсантъ-Сибирь». По информации издания, тогда компания вела проектные работы и рассчитывала начать возведение комплекса в мае. Комиссия по масштабным инвестиционным проектам правительства  Новосибирской области одобрила выделение земли под комплекс только в декабре 2017 года.

В 2018-м проект подорожал до 4,2 млрд руб., при этом его мощность увеличилась до 15 тыс. т в живом весе. Однако инвестор столкнулся с протестами жителей Колыванского района новосибирской области, где предполагалось построить предприятие. Группа активистов и депутаты района направили письмо в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой остановить строительство, поскольку комплекс может негативно повлиять на экологию района из-за близкого расположения водозаборных скважин. Директор «Инд-Сибирь» Константин Куимов рассказывал «Коммерсанту», что инициативную группу беспокоит  один участок, где планируется разместить хранилище органических удобрений. Компания была согласна подобрать другой, утверждая, что это не отразится на сроках реализации проекта.

В апреле этого года агентство «Интерфакс-Сибирь» сообщило, что Новосибирский филиал Россельхозбанка рассчитывает в мае-июне подписать кредитный договор и начать финансирование «Инд-Сибирь». «Хочу отметить важный проект для региона, мы его рассмотрели и утвердили <…>. Это ГК «Сибирский гигант» - проект «Инд-Сибирь», [финансирование составит] 2,9 млрд руб.», — сказал тогда директор филиала РСХБ Станислав Тишуров. По информации Минсельхоза, проекту была оказана государственная поддержка в виде льготного кредитования по ставке до 5% годовых. Кроме налоговых льгот и субсидирования процентной ставки по кредитам предприятие также сможет получить поддержку на приобретение племенной птицы, уточнялось в сообщении министерства. При этом агроведомство Новосибирской области рассчитывало, что «Инд-Сибирь» сможет поставлять на экспорт 25% производимой продукции — то есть 3,75 тыс. т индейки в живом весе.

Чем дольше не начинается практическая часть реализации проекта, тем дороже он становится и тем тяжелее найти стратегического инвестора, считает Владимирова. При этом она обращает внимание, что поиск средств на реализацию проекта — не единственная проблема инвестора. «Насколько нам известно, по-прежнему до конца не разрешен вопрос строительства комплекса именно в Колыванском районе, поэтому ожидать, что проект будет запущен в начале следующего года — сложно, — говорит она. — Тем не менее для региона это один из крупнейших и перспективных проектов. Если рынок мяса бройлера уже насыщен, то производителям индейки есть, куда расти и с точки зрения логистики, и производственных возможностей. Новосибирская область — удачный выбор, поэтому можно предположить, что проект может рассчитывать на поддержку местных властей, которые пока не торопятся списывать его со счетов».

По данным kartoteka.ru, ООО «Инд-Сибирь» зарегистрировано в марте 2015 года в Новосибирской области с уставным капиталом 10 тыс. руб. 100% акций принадлежит компании «Гигант плюс», 99,5% которой владеет Александр Манцуров, 0,5% — Николай Манцуров. Первому также принадлежит 52,85% торгового холдинга «Сибирский гигант». Сейчас торговая сеть насчитывает 33 магазина, которые ежедневно посещает 85 тыс. покупателей, общая торговая площадь составляет 72,3 тыс. кв. м, говорится на сайте холдинга.

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