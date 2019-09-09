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Рынки
Минсельхоз: в 2019 году Россия поставит в КНР мяса птицы на $100 млн
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
9 сентября 2019
На Китай приходится 11% российского экспорта мяса птицы
Россия и Китай договорились о поставках птицеводческой продукции в ноябре 2018 года
Фото: М. Стулов

C начала года Россия поставила в Китай 18,7 тыс. т мяса птицы на сумму свыше $41 млн, сообщил Минсельхоз. При этом динамика поставок от месяца к месяцу растет, увеличившись с 54 т в феврале текущего года до более 7,5 тыс. т в августе. По оценке министерства, к концу текущего года объем экспорта данной продукции в Китай может превысить $100 млн. «Со своей стороны Минсельхоз России ставит перед отраслью задачу интенсифицировать экспорт мяса птицы и субпродуктов (курицы и индейки) на рынок КНР», — говорится в сообщении.

По данным ФТС, с февраля по июль Россия отгрузила в Китай 6,7 тыс. т мяса и субпродуктов птицы (в январе поставок не было) — около 11% от всего российского экспорта этой позиции. Основная часть — 4,6 тыс. т — пришлась на субпродукты, еще 1,2 тыс. т — необваленные части тушек. В региональном разрезе 1,7 тыс. т было отгружено из Москвы, по 1,3 тыс. т — из Санкт-Петербурга и Белгородской области. Сейчас мясо птицы в Китай может поставлять 31 российская компания. По информации Минсельхоза, отмечается интерес со стороны других производителей по включению в данный перечень.

Россия и Китай подписали протоколы о взаимных поставках птицеводческой продукции в начале ноября 2018-го. Первую партию весом 54 т в конце февраля морским транспортом из Санкт-Петербурга отправил «Мираторг». В ближайшие годы компания намерена развивать это направление. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА «Новости», опубликованном в начале сентября, к 2024 году «Брянский бройлер» (входит в «Мираторг») планирует поставлять в Китай и Вьетнам почти 146 тыс. т готовой продукции на сумму $232 млн.

Активно развивать поставки намерена и группа «Черкизово». Компания начала экспорт в Китай в мае 2019 года, большая часть отправленной через порт Санкт-Петербурга продукции — куриные лапы, которые широко используются в китайской кухне. Кроме того, «Черкизово» намерена отгружать в страну куриные крылья, голени и другие виды продукции. По итогам мая-июня компания оценивала объем поставок в КНР примерно в 1 тыс. т, а в конце июня сообщала о заключении контрактов на экспорт еще 3,3 тыс. т птицеводческой продукции на сумму $8 млн. Как отмечал тогда руководитель экспортного направления группы Андрей Терехин, Китай является крупнейшим импортером мяса, и «Черкизово» будет увеличивать экспорт в эту страну.

На следующей неделе Россия и Китай планируют подписать документ о совместной проработке мер по стимулированию роста товарооборота вдвое к 2024 году. Как сообщает ТАСС, документ будет подписан во время визита в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 16-18 сентября. «После достижения показателя в $100 млрд в прошлом году, к этому сроку [2024 год] мы планируем довести товарооборот до $200 млрд. Будет составлена дорожная карта, в которой будут прописаны конкретные меры для достижения целевой планки в $200 млрд», — рассказал в понедельник замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. По его словам, одно из ключевых направлений, по которым две страны намерены развивать сотрудничество, — сельское хозяйство.

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