На базе «Евродона» и «Белой птицы» может быть создан экспортный кластер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил создать на базе активов предприятий «Белая птица» и «Евродон» крупный экспортный кластер. Как сообщает пресс-служба главы региона, инициатива была выдвинута в ходе обсуждения перспектив наращивания экспорта продукции АПК. По мнению Голубева, животноводство, и особенно птицеводство, обладает заметным потенциалом для роста внешних продаж.



«Сейчас на предприятиях «Белая птица» и «Евродон» остановлено производство. Есть очевидная и реальная возможность создать на их базе экспортный кластер мощностью более 200 тыс. т мяса», — заявил Голубев. По его словам, уже имеется «стратегическая компания», которая готова приступить к реализации таких планов. «Она обладает большим опытом в сфере птицеводства, является крупнейшим экспортером продукции из мяса птицы в России», — сказал губернатор. Он обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой поддержать эту инициативу и провести совещание по данному вопросу. «Глава аграрного ведомства тут же дал поручение о подготовке такого совещания», — отмечается в сообщении.



В феврале стало известно, что ростовские активы «Белой птицы» намерена взять в пользование ГАП «Ресурс», второй производитель мяса бройлера в стране с долей рынка 10%. А в начале апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Ресурс» заинтересовался активами «Евродона». Источник «Агроинвестора», знакомый с ходом переговоров, тогда не стал опровергать интерес ГАП «Ресурс» к активам, но отмечал, что рассматриваются все потенциальные инвесторы. Как говорил первый зампред правления ВЭБа Михаил Кузовлев, банк, под контролем которого находится «Евродон», намерен определиться с покупателем в мае.



ГАП «Ресурс» сейчас является российским лидером на внешних рынках и имеет все компетенции, чтобы развивать экспорт, отмечает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Однако выражение «экспортный кластер» не очень понятно. «Решение, куда отправлять продукцию, принимает частная компания, и экспорт является лишь одним из возможных каналов продаж. Поэтому речь, скорее, должна идти не о создании кластера, а о формировании такого пула предприятий, которые по своему технологическому оснащению и биобезопасности соответствуют международным требованиям, и их продукция может поставляться в большое количество стран. То есть дело не в том, чтобы их заставить грузить на экспорт, а чтобы иметь возможность экспортировать продукцию», — убежден Корнеев.



Что касается активов «Евродона», то, по слова эксперта, вывозить из России индейку в больших объемах сейчас нелогично. «Развитие российской индейководческой отрасли не настолько мощное, чтобы обеспечить серьезную представленность на внешних рынках. Компании пока тестируют поставки: взаимодействие, логистику, требования к качеству, ищут ниши для продуктов с добавленной стоимостью, и это правильно. Но это не задача по валовой отгрузке, скорее речь идет о проработке вопроса на перспективу», — отметил Корнеев. По данным Agrifood Strategies, среднегодовое потребление индейки в России в начале 2019 года составило всего 1,8 кг на человека при среднем уровне потребления в большинстве стран Европы 4-4,5 кг в год.



Идея приобретения активов для ориентации на экспорт выглядит не особенно жизнеспособной, соглашается партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «У индейки еще есть потенциал на внутреннем рынке, для бройлера скорее будут оцениваться конкурентные преимущества актива для реализации стратегии инвестора на внутреннем или внешнем рынке», — сказал «Агроинвестору» Шафоростов. Он отметил, что экспорт мяса из Ростовской области может вырасти как с кластером, так и за счет деятельности отдельных производителей. «Оживились отношения с Ираном, и это дает определенные возможности для производителей мяса всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — добавил он. По его мнению, логичными кандидатами на приобретение ростовских активов выглядят ГАП «Ресурс» с точки зрения экспорта мяса бройлера и «Дамате» - мяса индейки. «Дальше — это вопрос экономики и оценки целесообразности таких приобретений с позиций окупаемости», — подчеркивает Шафоростов.

