На активы «Евродона» претендует ГАП «Ресурс»

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова, второй производитель мяса бройлера в стране, заинтересовалась активами «Евродона», которым госкорпорация ВЭБ. РФ ищет нового инвестора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на один источник в отрасли и еще один, близкий к одной из сторон возможной сделки. По словам последнего, на «Евродон» есть три претендента: «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате».



Источник «Агроинвестора», знакомый с ходом переговоров, не стал опровергать интерес ГАП «Ресурс» к активам, отметив, что рассматриваются все потенциальные инвесторы. По его словам, завершена основная часть работы по инвентаризации предприятий «Евродона», закончена работа финансовых консультантов. «Идет работа по подготовке актива к продаже», — сказал он. Он также подтвердил, что стоимость активов составляет не менее 10 млрд руб.



На прошлой неделе первый зампред правления ВЭБа Михаил Кузовлев говорил, что «на приобретение группы «Евродон» претендует несколько инвесторов, не один и не два». По словам Кузовлева, ВЭБ хочет определиться с покупателем в мае. Представители ГАП «Ресурс» и ВЭБа от комментариев отказались.



В марте источники сообщали об интересе к «Евродону» группы «Черкизово», а в феврале «Коммерсантъ» сообщал, что претендентами также являются «Дамате» и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Ни одна из этих компаний данные слухи не прокомментировала.



Основанная Вадимом Ванеевым группа «Евродон» (ТМ «Индолина») в прошлом году была вторым производителем индейки в России с долей рынка 17% (45 тыс. т в убойном весе), следует из данных Agrifood Strategies. Компания перешла под контроль ВЭБа в середине 2017 года после вспышек гриппа птиц. Всего в прошлом году производство индейки в стране выросло на 12% до 259 тыс. т, кроме «Евродона» в топ-3 вошли «Дамате» (доля 34%) и «Черкизово» (15%). В 2019 году Agrifood Strategies ожидает прироста производства на 70-80 тыс. т до 330-340 тыс. т.



«Ресурс», в свою очередь, по итогам 2018 года занимает второе место среди крупнейших производителей с долей рынка 10% (615 тыс. т в живом весе). Также компания занимается выпуском растительных масел, производственные активы группы располагаются в Тамбовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Предпосылки для вхождения ГАП «Ресурс» в новую для себя нишу в целом хорошие, оценивает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «У компании уже есть понимание рынка: бройлер и индейка похожи с точки зрения компоновки в каналах продаж и факторов формирования цены», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. Кроме того, по его словам, вследствие проблем у «Евродона» и ухода Башкирского птицеводческого комплекса им. М. Гафури на рынке сложился локальный дефицит индейки. В результате, как говорится в отчетности «Черкизово» за четвертый квартал 2018 года, цена продажи индейки увеличилась на 46% по сравнению с предыдущим годом. «При этом наиболее существенная проблема, с которой инвестор может столкнуться, — это снижение покупательской способности», — предупредил Корнеев.

