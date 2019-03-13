Источники: группа «Черкизово» заинтересовалась «Евродоном»

Группа «Черкизово» изучает возможность покупки активов группы «Евродон». Об этом сообщили РБК и ТАСС источники, знакомые с ходом переговоров. Источник «Агроинвестора» в компании подтвердил, что представители холдинга действительно смотрели на активы «Евродона», однако было ли принято какое-то решение, пока неизвестно.



Представители «Черкизово» и госкорпорации ВЭБ. РФ, под контролем которой находится «Евродон», от комментариев отказались. При этом ВЭБ. РФ не опровергает, что у нее есть несколько предложений, над которыми работают специалисты и финансовые консультанты. «Консультанты в самое ближайшее время должны закончить подводить предварительные итоги по оценке предприятий, входящих в группу компаний "Евродон"», — сказал «Агроинвестору» представитель ВЭБа. Представитель «Евродона» в свою очередь отметил, что в середине марта предприятие планирует закончить инвентаризацию, а затем получить итоговые результаты оценки.



Ранее ВЭБ дал предварительную оценку предприятий «Евродона». Как рассказывал «Агроинвестору» в начале марта источник, близкий к компании, ее рыночная стоимость может составлять не менее 10 млрд руб. Тогда же представитель ВЭБа сообщал, что рассматривается возможность передачи «Евродона» в операционное управление за счет собственных средств инвестора и уже в перспективе, если новый инвестор сможет удачно управлять индейководческими предприятиями, обсуждать с ним погашение долга «Евродона» перед банком. Пока же к июлю предприятие планирует закончить убой коммерческого стада птицы — около 960 тыс. голов, после чего провести полную санитарную очистку площадок.



Кроме «Черкизово» к активам «Евродона» проявляют интерес «Дамате» и «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, сообщала в начале февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющую «Евродоном» компанию «РК-проект». Ни одна из этих компаний данные слухи не прокомментировала. В то же время в январе гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов в кулуарах Гайдаровского форума не отрицал возможность сделок по поглощению в индейководческом сегменте. «Операторов на рынке не так много, поэтому мы находимся в плотном общении и смотрим, есть ли какие-то интересные предложения», — рассказывал Михайлов.



Основанная Вадимом Ванеевым группа «Евродон» (ТМ «Индолина») перешла под контроль ВЭБа в середине 2017 года после вспышек гриппа птиц. По итогам 2018-го, по данным Agrifood Strategies, компания стала вторым производителем индейки в России с долей рынка 17% (45 тыс. т в убойном весе). «Черкизово», реализующая индейку под брендом «Пава-Пава», находится на третьем месте с долей рынка 15% (37,65 тыс. т). Первое место у «Дамате» (34%, 88,3 тыс. т).



Всего в прошлом году в России было произведено 258,1 тыс. т индейки. По оценке «Черкизово», с учетом уровня потребления в схожих странах Центральной и Восточной Европы, потенциальная емкость российского рынка мяса индейки составляет 700 тыс. т. «Российский рынок индейки имеет большой потенциал роста — потребители «распробовали» этот вид мяса, кроме того, большое влияние оказывает тренд здорового и правильного питания», — отмечала директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. Как следует из операционных результатов группы, в феврале средняя цена реализации индейки увеличилась в годовом выражении на 50% до 176,47 руб./кг против 117,66 руб./кг в феврале 2018-го.

