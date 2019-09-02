Aviagen Group построила первые площадки племенной птицефабрики

Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, построила первые три площадки репродуктора 2-го порядка в Пензенской области. Как рассказал в интервью РИА «Новости» губернатор региона Иван Белозерцев, всего проектом предусмотрено возведение 10 площадок по выпуску инкубационных яиц индейки.

«Три площадки готовы, на них произведена посадка птицы. В октябре-ноябре уже будет получено яйцо для инкубатора, которое будет произведено в России», — сказал Белозерцев, добавив, что сейчас в стране нет ни одного подобного предприятия, все инкубационное яйцо индейки завозится из-за рубежа. По данным главы региона, объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд руб.

Протокол о намерениях по созданию родительского стада индейки между Aviagen Turkeys, «Дамате» и правительством Пензенской области был подписан осенью 2017 года. Тогда сообщалось, что на первом этапе инвестиции составят 25 млн евро, а объем производства — 8 млн яиц в год. После запуска комплекса Aviagen обязалась осуществлять поставку инкубационного яйца индейки группе «Дамате». В феврале 2019-го в интервью «Коммерсанту» Белозерцев сообщал, что создание комплекса по производству яйца индейки завершается, общий объем инвестиций в проект он тогда оценивал в 1,9 млрд руб.

Ранее инкубационное яйцо индейки производила группа «Евродон» в Ростовской области, однако там компания Aviagen не была собственником родительского стада, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Таким образом, для компании это первое родительское стадо в России, а для России — единственное существующее родительское стадо Aviagen», — пояснил он «Агроинвестору». Еще одно небольшое родительское стадо индейки есть у Морозовской птицефабрики в Тюменской области, где производят инкубационное яйцо индейки Hybrid Converter.

Потребности российского рынка эксперт оценивает как минимум в 45-50 млн яиц индейки в год. Только текущая потребность «Дамате», лидера российского индейководческого сектора, достигает 20 млн яиц. «Поэтому для Aviagen открытие первых площадок является лишь стартом и, вероятно, позднее производство будет мультиплицироваться», — добавил Давлеев.

«Дамате» реализует проект по расширению производственных мощностей до 155 тыс. т индейки в убойном весе. В 2019 году группа планирует увеличить выпуск продукции до 140 тыс. т против 88 тыс. т в 2018-м. Также расширяет производство «Тамбовская индейка» (проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes): месяц назад инвесторы приступили к реализации второй очереди проекта, которая позволит нарастить выпуск примерно в 1,5 раза. В следующем году планируют увеличивать объемы «Краснобор» и «Агро Плюс». Согласно прогнозу Agrifood Strategies, в этом году в России будет произведено 320-340 тыс. т мяса индейки, что на 60-80 тыс. т больше прошлогоднего показателя.

В состав Aviagen Group входит Aviagen Turkeys, занимающаяся разведением племенных индеек мясного типа, и Aviagen, специализирующаяся на разведении кур. У компании есть производственные хозяйства в Европе и США, а также совместные предприятия в странах Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Aviagen поставляет суточных цыплят прародительского и родительского стада в 100 стран мира.