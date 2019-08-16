Перезапуск «Евродона» оценен в 8 млрд рублей

На перезапуск производственных площадок «Евродона», которым ВЭБ ищет инвестора, потребуется 8 млрд руб., сообщает «Эксперт-Юг» со ссылкой на первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова. По его словам, на покупку актива по-прежнему претендуют три компании.



Сейчас производство стоит. «Предприятие должно работать. Все понимают, что чем дольше они простаивают, тем сложнее их будет перезапустить», — рассказал замгубернатора. Он отметил, что если переговоры с инвесторами зайдут в тупик, то ВЭБ определит управляющую компанию и самостоятельно перезапустит производство.



Озвученная властями стоимость перезапуска производства «Евродона» в 8 млрд руб. совпадает с долговым значением себестоимости, которая была отражена с учетом частично списанных убытков по итогам 2018 года, комментирует руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Кроме того, для запуска производства, помимо непосредственных прямых затрат на покупку яйца, кормов, ветеринарных препаратов и т. д. , необходимо расконсервировать убойный цех мясоперерабатывающего комплекса, подготовить к запуску комбикормовый завод, осуществить повторный запуск площадки «Урсдон» с родительским стадом и т. д. », — перечисляет Михалева. Поэтому оценку в 8 млрд руб. на перезапуск производства и выход на проектную мощность она считает вполне реалистичной.



Другому ростовскому производителю мяса птицы — компании «Белая птица-Ростов» (находится в фонде плохих долгов, созданном на базе банка «Траст») — на перезапуск производства понадобится 1-1,5 млрд руб. По словам Гончарова, на покупку этого актива также претендует инвестор. «Профильный инвестор — я не вправе называть его — подал заявку с указанием цены сделки. За такие деньги, я считаю, можно продавать предприятие», — рассказал чиновник.



Также власти Ростовской области надеются на восстановление предприятия по производству утки «Донстар» - актива, оставшегося у основателя «Евродона» Вадима Ванеева. «Сейчас основной пакет акций предприятия находится в залоге у Россельхозбанка, но Ванеев при этом ведет активные переговоры о перекредитовании с другими банками. Он рассчитывает перезапустить проект», — приводят «Аргументы и факты» слова Гончарова.



О том, что у активов «Евродона» - второго в стране производителя индейки по итогам 2018-го — есть три потенциальных инвестора, рассказывал в начале июня первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев. Он также говорил, что до конца июня компании должны подать свои оферты, после чего их будет рассматривать наблюдательный совет банка. Источники «Агроинвестора» в мясной отрасли называли претендентами ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате». К июлю на площадках «Евродона» планировалось завершить консервацию объектов. Пресс-служба ВЭБа на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



На «Белой птице-Ростов» консервация производства была начата еще в июле 2018-го, а позднее введена процедура наблюдения. В феврале этого года ГАП «Ресурс» уведомила антимонопольную службу о намерении взять в пользование производственные средства ростовского дивизиона «Белой птицы». Пресс-служба Банка непрофильных активов (банк «Траст») сообщила «Агроинвестору», что детали сделки не разглашает.



Остановка производства на «Евродоне», «Донстаре» и «Белой птице-Ростов» привела к снижению производства сельхозпродукции в Ростовской области в первом полугодии 2019 года. Он составил 53,2 млрд руб., что на 14,5% меньше первого полугодия 2018-го. «Причиной является приостановка деятельности крупных производителей: «Евродон», «Донстар», «Мишкино» и некоторых других», — рассказывал в конце июля губернатор Василий Голубев, отмечая, что приоритетом властей региона является возобновление производственной деятельности проблемных предприятий через привлечение инвесторов или операционных партнеров.

