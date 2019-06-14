На покупку «Евродона» претендуют три компании

Три компании претендуют на приобретение производителя мяса индейки, холдинга «Евродон», рассказал в интервью агентству «Прайм» первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев. «Сделка по продаже в активной стадии. Изначально было семь претендентов. Сейчас есть три последних кандидата на покупку, которые уже сделали предварительные предложения, сейчас они заканчивают аудит», — сообщил Кузовлев.



По его словам, к концу июня претенденты планируют подать свои оферты. «Дальше — подведение итогов и доклад коллегиальным органам. После этого планируем вынести на набсовет», — отметил первый зампред ВЭБа. Назвать эти компании он отказался. «Деньги любят тишину. Придет время, и мы назовем победителя», — пообещал Кузовлев. В апреле он заявлял, что ВЭБ хочет определиться с покупателем «Евродона» уже в мае.



Претендентами на активы «Евродона» по-прежнему являются ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Дамате», рассказал «Агроинвестору» источник в мясной отрасли. «Сейчас ведутся активные переговоры, так как никто не хочет банкротить актив. Однако до конкретных итогов пока никто не дошел», — знает он. По его информации, обсуждаемые детали касаются не столько непосредственно стоимости сделки, сколько поддержки со стороны властей: чтобы «поднять» этот актив, инвесторам нужны определенные преференции, в том числе решение проблем с инфраструктурой, расширение земельных ресурсов и т. д.



По данным источника «Агроинвестора», близкого к «Евродону», сейчас компания занимается консервацией производства, к июлю этот процесс будет завершен, и новому инвестору предполагается передать законсервированные объекты. Как ожидается, производство на площадках «Евродона» будет возобновлено до конца этого года, на прошлой неделе сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. По его словам, заседание наблюдательного совета ВЭБа запланировано на июль. «Из всех предложений инвесторов [набсовет] выберет наиболее приемлемое для возобновления работы «Евродона». Мы надеемся, что к концу года производство будет возобновлено в прежних объемах», — говорил Рачаловский (цитата по Donnews.ru).



На Петербургском международном экономическом форуме в начале июня группа «Черкизово» сообщала, что рассматривает возможность строительства второй очереди «Тамбовской индейки», которая позволит повысить выпуск этого вида мяса на 29 тыс. т в живом весе в год. А тульский производитель «Краснобор» подписал соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом региона при реализации проекта по расширению производства индейки в полтора раза с 24,6 тыс. т (в убойном весе) в 2018-м. Однако все российские инвесторы в индейководческом сегменте сейчас ждут решения ВЭБа по продаже «Евродона» или выбору потенциального партнера, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «После этого станет понятно, какие планы другие российские производители индейки будут воплощать», — сказал он «Агроинвестору».



При этом в целом место на рынке для роста производства есть, уверен Давлеев. «Российский рынок индейки оценивается как минимум в 500-600 тыс. т. Это подтверждают текущие цены мяса индейки на рынке, которые выше цены на говядину. Такая ситуация означает, что спрос превышает предложение», — рассказал Давлеев. Чтобы удовлетворить этот спрос, необходимо нарастить производство на 200-300 тыс. т, оценивает он. «Для этого не хватит ни восстановленных объемом “Евродона”, ни даже объемов возможного расширения “Черкизово” и “Краснобора”», — подчеркнул эксперт. Процесс насыщения спроса до таких объемов, по словам Давлеев, может занять от трех до пяти лет. «При этом не стоит забывать, что с недавним запуском группой «Дамате» завода в Пензенской области мощностью почти 160 тыс. т в год возможности этой компании по наращиванию объемов выпуска индейки в разы превышают планы, объявленные конкурентами даже без учета возможностей восстановления “Евродона”», — добавил он.



«Евродон» основан Вадимом Ванеевым в 2003 году и ранее был крупнейшим производителем индейки в России (ТМ «Индолина»). ВЭБ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016 и 2017 годах. После третьей вспышки в июле прошлого года участники группы приняли решение о прекращении полномочий Ванеева на посту гендиректора. По итогам 2018-го, по данным Agrifood Strategies, компания стала вторым производителем индейки в России с долей рынка 17%. В середине декабря ВЭБ подал три банкротных заявления к компаниям группы — ООО «Евродон-Юг», ООО «Урсдон» и ООО «Суадон». В апреле губернатор Ростовской области Василий Голубев предлагал создать на базе активов «Евродона» и «Белой птицы» крупный экспортный кластер мощностью более 200 тыс. т мяса. По его словам, для создания такого кластера уже имеется «стратегическая компания».

