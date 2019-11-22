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Рынки
Цены на курицу снижаются из-за падения спроса у переработчиков
Елена Максимова
Агроинвестор
22 ноября 2019
Также сказывается рост предложения птицы и свинины
Внутренние цены может поддержать развитие экспорта, но важно не вывезти слишком много продукции
Фото: Ю. Эйвазова

По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 ноября средняя розничная цена на курицу не изменилась, однако по сравнению с концом прошлого года сейчас она стоит на 3,8% дешевле. Также статведомство зафиксировало снижение стоимости свинины на 2,6%.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев объясняет такую динамику цен избыточным предложением птицы и свинины на российском рынке. «Потребление самого мяса сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году. Однако уменьшается потребление и, соответственно, производство продукции глубокой переработки: колбас, сосисок, деликатесов, — рассказал он «Агроинвестору». — Нет существенного сезонного всплеска продаж данных товаров, поэтому производители сокращают объемы закупки сырья для их производства. Таким образом, тот объем мяса, который отгружался бы переработчикам, перераспределяется в другие каналы, создавая в них избыточное давление».

Главным фактором, повлиявшим на снижение стоимости куриного мяса, стал рост производства свинины и птицы, говорит гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. По данным Росстата, в октябре сельхозорганизации увеличили производство птицы на убой на 5,1% к уровню октября 2018-го, свиней — на 9,3%. По итогам десяти месяцев прирост по птице составил 0,9% до 5,15 млн т в живом весе, свиноводство прибавило 6,5% до 3,55 млн т.

На фоне насыщения внутреннего рынка российские компании продолжают развивать экспортные продажи. В этом году, по оценке НСП, вывоз продукции птицеводства будет не ниже прошлогоднего показателя — на уровне 200 тыс. т. А вот делать прогнозы на следующий год Лахтюхов считает преждевременным. «Многое будет зависеть от открытия рынков Японии, Сингапура и других важных для отрасли направлений, а также от взаимодействия с нашими ближайшими соседями», — поясняет он. Ранее на этой неделе Россельхознадзор сообщил, что Гонконг разрешил поставки мяса птицы и субпродуктов со всей территории России.

Сейчас право экспорта туда есть у 20 компаний. Лахтюхов считает открытие рынка Гонконга положительным фактором, но обращает внимание, что Гонконг был, по сути, мостом в Китай, и именно китайское направление сейчас гораздо интереснее, в то время как импорт со стороны Гонконга падает. Корнеев соглашается, что открытие этого рынка не сильно скажется на экспортном потенциале нашей страны. «Это, скорее, транзитный пункт поставок, дополнительное окно возможностей для дистрибуции», — уточняет он.

Ключевым для российской мясной отрасли станет открытие в полном объеме Китая. «Если это произойдет, то туда будут отгружаться значительные объемы свинины и птицы», — уверен Корнеев. Однако, поскольку дефицит мяса в Китае на фоне распространения африканской чумы свиней больше, чем Россия может произвести, важным станет вопрос распределения продукции между внутренним и внешним рынками. «Для птицы это примерно 500-600 тыс. т, по свинине — 350-500 тыс. т. в год, — оценивает эксперт. Такие объемы поставок не сделают наш экспорт драматическим для состояния внутреннего рынка. Если же объемы экспортных отгрузок из России резко увеличатся, то стоимость мяса внутри страны вырастет минимум на 10% только на начальной фазе поставок, а в дальнейшем, возможно, и больше, поскольку цены внутри страны будут стремиться к паритету с внешними». И хотя для производителей рост отпускных цен — позитивный фактор, однако для населения, доходы которого не растут, напротив, негативный, добавляет Корнеев.

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