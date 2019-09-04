Белорусский лидер рынка бройлеров зашел в Подмосковье. Группа «Серволюкс» купила птицефабрику «Загорский бройлер»

Белорусская продовольственная группа «Серволюкс», которая является лидером рынка мяса бройлеров и комбикормов в республике, купила обанкротившуюся птицефабрику «Загорский бройлер» под Сергиевым Посадом. Как указано в федеральном реестре сведений о банкротстве, ООО «Серволюкс Восток» (дочерняя компания группы) признана победителем повторных торгов по продаже имущественного комплекса подмосковного предприятия. Птицефабрика станет первой производственной площадкой «Серволюкса» в России.



Объект покупки

ООО «Загорский бройлер» было зарегистрировано в 1998 году, следует из данных kartoteka.ru. Последняя финансовая отчетность опубликована за 2015 год — тогда выручка компании равнялась 318 млн руб., чистый убыток — 236 млн руб. Мощность птицефабрики составляла 11 тыс. т мяса птицы в год. В середине 2015-го на «Загорском бройлере» содержалось около 720 тыс. кур, сообщал Мисельхозпрод Московской области. Весной 2016-го «Интерфакс» писал, что полиция проверяет финансово-хозяйственную деятельность предприятия после жалоб сотрудников на систематические задержки зарплат. В августе того же года Арбитражный суд региона ввел процедуру наблюдения, а в феврале 2017-го «Загорский бройлер» был признан банкротом.



О том, что белорусский игрок ищет актив, в нашей стране стало известно еще в начале этого года. Как рассказывали в то время «Коммерсанту» источники из мясной отрасли, группу интересовали «предприятия среднего уровня». Тогда представитель «Серволюкса» отказался прокомментировать возможную сделку, сославшись на то, что «информация носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению и комментариям». В этот раз компания на запрос «Агроинвестора» не ответила.







Достоверность информации о приобретении подмосковной птицефабрики «Серволюксом» вызывает некоторые сомнения, комментирует гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюков. Скорее всего, речь идет о покупке только площадки по убою и переработке. «„Загорский бройлер“ являлся одним из активов компании „Ассортимент“, обанкротившейся в 2015 году. В ее состав входили комплекс по убою и переработке с убойной линией мощностью 9 тыс. голов в сутки, предприятия по выращиванию, инкубатор, родительское стадо и молодняк, а также комбикормовый завод с емкостями по хранению, — знает он. — По доступной информации, группа купила на торгах имущество именно комбината по убою и переработке птицы, но нет данных о приобретении ею мощностей по выращиванию бройлеров». Что касается площадок откорма, принадлежавших «Ассортименту», две из трех уже были приобретены с торгов другими лицами, известно Лахтюкову. По последней, расположенной в деревне Малая Дубна, торги признаны несостоявшимися. «Насколько мне известно, „Серволюкс“ проявляет к ней интерес, но у него, скорее всего, будут конкуренты на торгах», — говорил эксперт в середине августа. Имущество комбикормового завода тоже уже продано, его купила в 2019 году нижегородская компания, добавляет он.



Стоимость сделки составила 165 млн руб. Говорить об адекватности этой цены сложно, считает Лахтюков. Предприятие было запущено в конце 2007 года, прошло через процедуру банкротства. Непонятно, в каком состоянии находятся здания и оборудование, какая сейчас комплектность, сколько необходимо вложить в развитие, перечисляет он.



Какое именно оборудование и сооружения и в каком виде вошли в сделку — остается неясным, вторит ему Дальнов. Но без серьезных дополнительных инвестиций актив вряд ли даст ощутимую прибавку продажам «Серволюкса» в России, думает он. Оценочно, в 2019 году Россия импортирует из Беларуси 120-130 тыс. т мяса птицы. «Серволюкс» является крупнейшим белорусским производителем. Скорее всего, больше половины экспорта из Беларуси в Россию приходится на продукцию «Серволюкса», предполагает аналитик. При этом обсуждаемая мощность купленной птицефабрики — порядка 10 тыс. т.



По словам Нигматуллина, оценить экономическую целесообразность покупки сложно, поскольку не раскрываются такие условия сделки, как величина долговой нагрузки, степень износа оборудования, регулятивные требования и т. п. В целом запуск проектов сопоставимой мощности обычно обходится в 1,5-2 раза дороже, знает он.



«Серволюкс» является крупнейшим производителем мяса бройлеров и комбикормов в Беларуси. Группа основана в 1999 году белорусским бизнесменом Евгением Баскиным и в 2018-м, по собственным данным, выпустила 211 тыс. т продукции (ТМ «Петруха»). По данным Белптицесоюза, на «Серволюкс» приходится примерно треть белорусского рынка. Производство осуществляется на двух предприятиях: ЗАО «Серволюкс Агро» (свыше 80 тыс. т мяса птицы в живом весе в год) и ОАО «Смолевичи Бройлер» (более 100 тыс. т/год). Также в группу входят два комбикормовых завода годовым объемом более 580 тыс. т, мясоперерабатывающие предприятия совокупной мощностью 2,5 тыс. т в месяц, молочно-товарная ферма на 4,2 тыс. голов КРС, молочный завод и собственная розничная сеть. В декабре 2018 года «Серволюкс» сообщал, что Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в капитал группы €10 млн евро. Средства предполагалось использовать для запуска нового мясоперерабатывающего завода. В июле это предприятие было запущено. Инвестиции в него составили $24 млн. Мощность завода — 26 тыс. т полуфабрикатов и готовых продуктов в год, сообщала пресс-служба компании.



Согласно собственным данным, «Серволюкс» поставляет продукцию более чем в 30 стран. Ключевым экспортным направлением для птицеводческого сегмента компании является Россия. Ежегодно группа ввозит в нашу страну около 70-80 тыс. т мяса птицы.

Влияние на рынок

По российским масштабам и масштабам «Серволюкса» приобретенный актив является небольшим, однако он может служить площадкой для создания того производства, которое подходит для концепции белорусской компании, считает исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Вероятно, для группы не столько важны мощности, сколько разрешительная документация на производство», — говорит он. По мнению эксперта, при текущих производственных мощностях сделка никакого влияния на рынок не окажет. «„Серволюкс“ уже широко представлен на российском рынке, и покупка позволит расширить географию поставок и войти в те каналы продаж, с которыми компания сейчас не может работать из-за логистики», — полагает он.



Продукция «Серволюкса» известна на российском рынке, однако конкурировать с крупными игроками московского региона компании будет довольно сложно, уверен Лахтюков. По итогам 2018 года в Подмосковье было произведено примерно 208 тыс. т мяса птицы в живом весе, из них 115 тыс. т пришлось на «Черкизово», 62 тыс. т — на «Элинар-Бройлер», остальной объем — на «Птицефабрику Ново-Петровскую», в отношении которой в июле введена процедура банкротства — наблюдение, и прочие небольшие птицекомплексы. «Кроме того, необходимо учитывать, что продукцию в Москву и область поставляют все лидеры рынка, — напоминает эксперт. — Поэтому для успешного развития производства в Московской области „Серволюкс“ должен обладать значительными конкурентными преимуществами».







Мясо птицы является биржевым товаром, и цена на него особо не повышается, при том что себестоимость производства постоянно растет, обращает внимание Корнеев. В таких условиях белорусскому игроку будет очень сложно конкурировать с другими компаниями. Других значимых инструментов для того, чтобы выигрывать конкуренцию, кроме стоимости, на этом рынке нет. «Можно говорить про лояльность к бренду, про влияние качества на успех продукта, но все это работает только тогда, когда цена совпадает с рынком. Иначе потребитель не готов переплачивать, особенно за мясо птицы», — констатирует эксперт.



Как показывает пример в том числе и «Серволюкса», рынок Москвы и Московской области не является локальным, отмечает главный аналитик «Черкизова» Андрей Дальнов. «С запада мясо доезжает из Беларуси, с востока — может поставляться с Урала, — говорит он. — Несмотря на свою емкость, рынок региона — высококонкурентный, и перезапуск небольшой птицефабрики серьезно на баланс не повлияет».



В России в прошлом году произведено 6,7 млн т мяса птицы в живом весе, говорит персональный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Развитая логистика позволяет легко доставлять продукцию в столицу из соседних регионов. Таким образом, доля компании на рынке будет совсем незначительной. Существенными рисками проекта могут стать отсутствие эффекта масштаба и вертикальной интеграции, добавляет эксперт. Кроме того, негативное влияние на развитие бизнеса может оказать слабый платежеспособный спрос, который давит на цены. Например, в июне 2019 средняя цена реализации мяса бройлера выросла лишь на 3%, что ниже инфляции.





Стоимость сделки составила 165 млн рублейФото: Shutterstock



Продажи — только в столице?

По мнению Корнеева, на восстановление производства у «Серволюкса» может уйти до 1,5-2 лет. «Запустить процесс несложно, но на то, чтобы выстроить бесперебойный режим работы, обучить персонал, исключить все возможные огрехи, потребуется время», — уверяет он.



Продукция «Серволюкса», реализуемая в России под брендом «Петруха», знакома местному потребителю, пользуется неплохим спросом и получает хорошие отзывы и со стороны покупателей, и со стороны товаропроводящих каналов, знает эксперт. В первую очередь, несмотря на высокую насыщенность рынка Москвы, белорусская группа будет, конечно, ориентироваться на него. «Есть регионы, испытывающие дефицит собственного производства мяса бройлера, но как его туда довезти? С учетом стоимости доставки будет ли эта продукция там конкурентоспособна? — задается вопросами Корнеев. — Выход игрока в другие части нашей страны вряд ли представляется возможным».







С приходом в Россию «Серволюксу» придется работать в российских реалиях, где нет такого уровня воздействия на рынок со стороны государства, как в Беларуси, а ценовая конъюнктура бывает непростой, указывает эксперт. Согласно мониторингу Минсельхоза России, по состоянию на 1 августа средняя цена сельхозпроизводителей на мясо кур была на уровне 106,2 тыс. руб./т, что на 10% меньше, чем в начале года.



Локализация производства в России поможет компании упростить прохождение проверок Россельхознадзора, отмечал ранее аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Ведомство неоднократно устанавливало ограничения на ввоз мясной продукции с белорусских предприятий, в том числе запрет вводился в отношении продукции, произведенной филиалом «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс».



Дальнов не исключает, что белорусская компания принципиально нацелена на инвестиции в производство в России. Но развитие крупного бизнеса в птицеводстве именно в Подмосковье, как и в целом в европейской части России, было бы не самым удачным решением, думает он. «Непосредственно в Московской области расположено несколько крупных, оснащенных современным оборудованием фабрик, реализующих продукцию под премиальными и давно знакомыми москвичам брендами, — комментирует аналитик. — Поэтому на данном рынке „Серволюксу“ придется идти на обострение конкуренции с несколькими вертикально-интегрированными холдингами, каждый из которых заметно крупнее белорусской группы. Удаленность от привычной кормовой базы (компания производит комбикорм в Беларуси) будет при этом серьезным недостатком». Самым крупным игроком на рынке мяса бройлера Подмосковья как раз является «Черкизово». В 2019-м выпуск продукции на всех предприятиях группы планируется увеличить на 23% до 771 тыс. т. в живом весе, сообщает Дальнов. «С точки зрения стоимости логистики Подмосковье является доступным для всех производственных площадок компании за исключением „Алтайского бройлера“», — добавляет он.

